'Black Lightning', el superhéroe racial

BORJA CRESPO Domingo, 23 diciembre 2018, 23:37

Pongamos que The CW, cadena estadounidense dirigida al público juvenil que triunfa actualmente en televisión con series como 'Arrow', 'The Flash' o 'Supergirl', decide ampliar su abanico de público siguiendo una tendencia en continuo auge como es el género superheroico. Fusión de las iniciales CBS y Warner Network, en su día triunfó con dramas de culto como 'Las chicas Gilmore' o 'Melrose Place'. Culpables a su vez de un éxito de antaño que marcó a una generación, 'Sensación de vivir', no es de extrañar que busquen un producto que aúne todas las vertientes de su catálogo. 'Black Lightning' parte de las viñetas de DC Comics y está disponible en Netflix, donde parece estar pasando desapercibida debido al peso de las propuestas de Marvel, de cuyo futuro incierto se habla estos días. La plataforma de entretenimiento en streaming no se queda sin paladines de la justicia con superpoderes, como se ha anunciado, hay que recalcarlo, a la espera de la avalancha de lanzamientos derivados de Millarworld. Quizás estemos ante una rareza, razón por la cual no termina de despegar entre la audiencia con tanta competencia, a pesar de ofrecer algo diferente a sus compañeras de viaje, originalidad y buen empaque, con Warner detrás.

The CW ha resucitado recientemente 'Embrujadas', con un reparto renovado que no ha cautivado al espectador como la serie original. Las adaptaciones de personajes de DC Comics es la maniobra que más pegada está teniendo entre su oferta. 'Arrow' lleva siete temporadas y subiendo. La idea explotada por Marvel en pantalla grande de cruzar superhéroes en diversas iniciativas les está funcionando a las mil maravillas, dando cobertura a varias cabeceras que se apoyan unas a otras. 'Black Lightning' va por su lado, no forma parte del universo de ficción compartido llamado Arrowverso, y no atiende al esquema habitual de los estudios: una trama principal se va desarrollando a lo largo de la temporada, pero en cada episodio hay un misterio concreto que resolver o un enemigo que abatir. Relámpago Negro, creada por Salim Akil ('Sparkle'), va por su lado, como si una sitcom tipo 'El príncipe de Bel-Air', con la dosis de comedia rebajada, se hubiese topado con el género de humanos con capacidades sobrenaturales, añadiendo problemas personales en contacto con la realidad. Hay intención dramática en la historia familiar del elenco principal, con continuos roces entre matrimonio e hijos. Cress Williams ('Código negro'), China Anne McClain ('Niños grandes'), Nafessa Williams ('Whitney'), Christine Adams ('Toda la verdad') y James Remar ('Hombres de valor') encabezan los créditos.

'Black Lightning' estrenó su segunda temporada en Netflix el pasado 9 de octubre, atendiendo a la idea de estrenar un capítulo por semana los martes, una opción de lanzamiento poco habitual en el popular portal de visionado bajo demanda. El personaje de cómic fue uno de los primeros superhéroes de papel afroamericanos publicados en las páginas de DC. Creado por Tony Isabella y Trevor Von Eeden, apareció por primera vez en abril de 1977. Jefferson Pierce es el nombre real del enmascarado, un director de instituto con habilidades metahumanas innatas que tiene la capacidad de canalizar la electricidad en campos de fuerza y rayos que golpean al enemigo de manera implacable. En su día a día es un tutor que se desvive por los alumnos, un padre abnegado con problemas de pareja. La primera temporada presenta al núcleo familiar roto y a dos hijas adolescentes buscando su identidad, generando dudas en sus progenitores. La educación es una de las bases fundamentales sobre la que se construye la vertiente dramática de una apuesta que alterna las escenas de acción con la interrelación entre personajes, menos obvia que en otros productos con aparentes puntos en común. Los protagonistas se equivocan, buscan la verdad y su razón de ser mientras se enfrentan a una cruel organización criminal llamada Los 100 que domina la ciudad.

Vídeo. El tráiler de 'Black Lightning'.

Los 100 están liderados por uno de los grandes villanos del género superheroico en el terreno audiovisual reciente, Tobias Whale, un afroamericano albino, entiéndase la metáfora, que nunca envejece y goza de una fuerza excepcional, encarnado con virulencia por el rapero y actor Marvin 'Krondon' Jones III. Su falta de escrúpulos a la hora de llevar su negocio fraudulento es impactante. No le tiembla la mano a la hora de esgrimir sentencias de muerte para los suyos, cuando le fallan mínimamente, y todo aquel que se cruza en su camino, incluyendo policías y políticos corruptos. En este escenario avanza la acción, desvelándose secretos mientras se desgranan temas como la lucha de clases, el racismo, la enseñanza, el poder, la imposibilidad de ser fiel a unos principios o las dificultades de mantener la una familia unida, sea cual sea. El desarrollo de 'Black Lightning' fue impulsado por Fox en una primera instancia pero la famosa cadena rechazó el capítulo piloto. Cambiando de manos ha encontrado su hueco en la programación apostando por un buen trabajo actoral y tramas que van más allá de la simple evasión, sin olvidar cierta intención comercial. Su sensibilidad le ha permitido cosechar excelentes críticas, aunque el gran público no parece pillarle el punto. No se toma del todo en serio -atención a los delirantes uniformes-, otra de sus virtudes, mientras ofrece una perspectiva sugestiva de un género que acapara la industria del entretenimiento.