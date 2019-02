Berto Romero: «'Mira lo que has hecho' no es la serie de Berto» Eva Ugarte y Berto Romero, en una escena de la serie. Entrevista Dirigida por Javier Ruiz Caldera, la segunda temporada de la serie de Movistar+ aborda una crisis de pareja en la relación de Berto y Eva y no tiene miedo de acercarse al drama IKER CORTÉS Madrid Miércoles, 20 febrero 2019, 20:50

Ocurre casi al inicio del primer capítulo de los seis que componen la segunda temporada de 'Mira lo que has hecho'. Berto (Berto Romero) tiene una discusión con su esposa Sandra (Eva Ugarte). Agobiada por la rebeldía de su pequeño de tres años y la prolongada ausencia del humorista, que está enfrascado en el rodaje de una serie basada en su vida, le echa en cara que no se tome nada en serio. El girito llega al final de ese mismo episodio, cuando el equipo de la serie rueda la misma discusión que Berto ha tenido en la realidad: convertido en el dios de su propia obra, Berto se permite cambiar el final de ese intercambio de pareceres con una frase genial que le hace quedar bien. «Tiene un poder tan evocador, que para mí era inevitable hacerlo», reconoce Romero.

La secuencia es un buen ejemplo de lo que el espectador se va a encontrar a partir del 22 de febrero en Movistar+: una comedia compleja, llena de capas y matices, en la que el juego de espejos y la ficción dentro de la ficción tienen un peso fundamental. «Es un juego divertido. Fabular sobre tu vida es interesante porque hace que te plantees qué harías en diferentes situaciones, pero no deja de ser una ficción que funcionaría con cualquier otro personaje. Lo que pasa es que el elemento del metalenguaje añade una capa aún más interesante», reflexiona Romero. Dice el actor de Manresa que uno de los aspectos que más le interesan de esta segunda temporada es el discurso que tiene sobre la diferencia entre realidad y ficción. «Vivimos un momento en el que estamos construyendo realidades a partir de relatos. Las propias redes sociales funcionan como generadores de relatos y yo creo que el individuo ha quedado en un lugar en el que se siente desprotegido y no sabe si su vida es la de verdad o la que cuelga en Instagram», afirma el cómico.

Y va más allá: «Como creador imagínate lo que es conseguir que a alguien le pete la cabeza cuando empieza a identificar esas capas... Me hace muy feliz porque siempre estamos intentando hacer historias que sorprendan o que estimulen y de eso se trata el juego».

El año pasado, los seis primeros episodios de la ficción fueron una de las sensaciones de la temporada. Cabe preguntarse si el creador y los guionistas (Rafel Barceló y Enric Pardo) han notado más presión a la hora de abordar esta segunda entrega. «Nosotros ya estábamos escribiendo las líneas básicas de la segunda antes de que se estrenara la primera, así que la escritura ha sido tan libre como lo fue entonces», comenta. Eso sí, ya les bastaba con la presión a la que ellos mismos se sometían para dar continuidad a la serie: se trataba de «ofrecer cosas nuevas, sin traicionar el espíritu de la serie».

En este sentido, la segunda temporada es un paso en firme en la buena dirección, que arriesga cuando tiene que arriesgar, y no tiene miedo de acercarse al drama en según qué momentos. «Yo he pensado todo eso a posteriori», dice Romero, «pero mientras la hemos escrito e interpretado nos hemos puesto al servicio de la historia». «Esta serie -continúa- habla de qué pasa cuando la gente madura, cuando se hace mayor y está interpretada por una pareja. No es la serie de Berto, es la serie de Berto y Sandra, una pareja que en la primera temporada vivía una crisis de adaptación y ahora vive una crisis de pareja. Estamos atacando al núcleo de la serie, duele un poquito y hay momentos muy intensos, aunque no oscuros, pero creemos que hay que tratarla así para ser honestos con el tono de la serie». Su pareja en la ficción, Eva Ugarte, deja claro que la serie «sigue siendo una comedia, lo que pasa es que el drama está más acentuado». Dice la actriz que su personaje, que ahora espera dos gemelos, «es todo un regalazo» y señala que ha sido «muy divertido» formar parte de un rodaje así en el que incluso llegaron a bromear con lo mucho que se parecía Belén Cuesta, que hace de sí misma y de la esposa de Berto en la ficción de la ficción, a la propia Sandra. «Tienes que tener los pies en la tierra para que este juego de espejos e identidades se mantenga», asevera.

Tres fotogramas de 'Mira lo que has hecho'.

Romero, por su parte, solo tiene elogios para Ugarte. «Es una actriz que te da muchas cosas. Si tu le lanzas ideas, y a mí me gusta compartir las ideas cuando están verdes para ver qué pasa con ellas, ella enseguida te devuelve algo. Es muy creativa».

En esta ocasión dirige los seis episodiosJavier Ruiz Caldera ('Anacleto: agente secreto', 'Superlópez'), en sustitución de Carlos Therón, que realizó la primera temporada. El cambio, sin embargo, no ha sido traumático. El también guionista siempre quiso que el responsable del último anuncio de la Lotería de Navidad estuviera al frente del proyecto, pero no pudo por cuestiones de agenda y recomendó a Therón. «Therón hizo una maravilla y en la segunda temporada lo obvio es que hubiera sido Therón, pero en esta ocasión era él quien no podía porque tenía que rodar una película, así que era lógico volver a Javier», concluye Romero.

La segunda temporada de 'Mira lo que has hecho' estará disponible a partir del 22 de febrero en el servicio de vídeo bajo demanda de Movistar+.