'Batwoman', una serie de Batman sin Batman
Primera temporada
La artista Ruby Rose encarna a la superheroína de DC Comics en una adaptación tediosa que logra esquivar la sombra de Batman
BORJA CRESPO
Viernes, 18 octubre 2019

Está por ver si 'Batwoman' remonta el vuelo según se desarrolle su primera temporada en HBO. De momento, deja mucho que desear, no está a la altura de un personaje tan simbólico, máxime en los tiempos que corren. Ya saltó la polémica en las redes sociales, faltaría más (al personal se le va la olla bajo el anonimato), cuando se anuncio el rostro protagonista, la cantante y actriz Ruby Rose ('Orange is the new black', 'Megalodón'), cuya estética marcada por los tatuajes podía dar un aire especial a la estilosa heroína de DC Comics. A la joven artista no le falta carisma pero las líneas escritas para su rol no refuerzan un posible mensaje inclusivo y aperturista: hay un feminismo pop de fondo poco atrevido. La nueva serie carece de la fuerza de otros productos televisivos de la cadena The CW, basados igualmente en las viñetas del sello popularizado por Superman y Batman. De hecho, la sombra del Hombre Murciélago es alargada y el posible acercamiento del proyecto final al Arrowerse es discutible. No hay apenas humor ni sentido de la maravilla. Se toma demasiado en serio a sí misma una adaptación que no se fija en el tono de 'Supergirl', por ejemplo, disponible en la misma plataforma en streaming, con cinco temporadas a sus espaldas, o en la delirante 'Legends of Tomorrow', un guilty pleasure de libro. Está creada por Caroline Dries y Greg Berlanti, el artífice de todas las series de superhéroes de Warner Bros., pero parece aquejada del síndrome Nolan.

'Batwoman' gira en torno a ideas desgastadas, partiendo de una situación que puede exprimirse más, a tenor de los acontecimientos descritos con cierta parsimonia. Batman abandonó Gotham hace tres años y la seguridad de la ciudad corre a cargo de una macroempresa privada. En este escenario singular, donde el caos palpita, aparece nuestra protagonista, Kate Kane, la prima de Bruce Wayne, empoderada e inquieta, una chica lesbiana con una conciencia social digna de alabanza. Hasta aquí suena bien la descripción del personaje, que la artista australiana perfila con ganas. De hecho, tuvo que ser operada durante el rodaje debido a su entrega con las escenas de acción, un arrojo que derivó en una hernia entre dos vértebras que tuvo que ser intervenida si no quería sufrir parálisis.

Los problemas de la serie vienen por otro lado. Hay un exceso de flash-backs repetitivos en el episodio piloto, con un terrible look años 90, que te sacan de la historia en vez de provocar lo contrario mientras aportan información a una trama sustentada, como siempre, en los traumas de un defensora del bien que abusa de la voz en off para que el espectador pueda encontrarse. Las peleas no lucen, la villana de momento no causa sensación, un detalle de suma importancia en este tipo de propuestas, y la estética no ayuda a zamparte una sucesión de hechos donde los personajes entran y salen a su antojo, con poca verosimilitud, para que avance la acción. Se aboga por el realismo dentro de lo fantástico con poco fuste. A la espera de más entregas, lo visto hasta ahora no es suficiente para degustar entretenidos las diatribas sobre la familia e identidad de género. 'Black Lightning', disponible en el catálogo de la competencia, también de The CW, se lo monta bastante mejor.

HBO estrena un capítulo de 'Batwoman' cada semana.