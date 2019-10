'Bad Banks', las crisis económicas inspiran series La protagonista de 'Bad Banks', en un fotograma de la serie. Primera temporada 'Bad Banks' se une al listado de títulos que describe el despiadado mundo de las finanzas MIKEL LABASTIDA Valencia Miércoles, 9 octubre 2019, 22:44

Ahora que los rumores de crisis económica cada vez son más acuciantes, que parece que rozamos de nuevo un fin de ciclo y que la recesión se anuncia como inminente conviene rescatar la serie alemana 'Bad Banks', que además acaba de ser estrenada por AMC y ya tiene garantizada una segunda temporada. En el punto de mira, el negocio de la banca. Y en el centro de la trama, una ambiciosa ejecutiva especializada en inversiones, que ha de saber encontrar su sitio dentro del maquiavélico mundo de las finanzas. Ese es el adjetivo que mejor describe ese universo y más después de ver este título.

No es algo nuevo, suele ser el retrato habitual en el que caen las series que han abordado los circuitos financieros. Solo debemos rememorar producciones anteriores con tramas bursátiles para constatar que nos enfrentamos a círculos despiadados en los que es necesario dejarse a un lado los escrúpulos para entrar. Ahí está 'Billions', que toma a un gestor de fondos, que no duda en aprovechar en su propio beneficio la información privilegiada a la que tiene acceso, y nos descubre las oscuras relaciones entre el poder económico y la política. O al cínico consultor Marty Kaan, la cara visible que se encarga de explicar al espectador las operaciones empresariales que deben resolver en 'House of lies'. Son dos de los ejemplos de ficción más célebres aunque en el apartado documental merece echar un vistazo a 'Dirty Money' y 'Wall Street Warriors'.

Sujeten sus carteras que a estas ahora se une 'Bad Banks', producción alemana de ZDF, que en realidad se estrenó el año pasado aunque a nuestro país llega ahora. En ella conoceremos a una analista financiera dispuesta a todo, a cruzar las líneas rojas que haga falta para prosperar laboralmente. ¿El punto de arranque? Impactante (y tendrá un explicación más adelante, no simplemente es un plano desasosegante): una imagen de un grupo agolpándose ante un cajero que un momento dado deja de dispensar dinero, metiendo el miedo en el cuerpo a un espectador que ha interiorizado la posibilidad de un corralito como terror habitual.

Frente a esa tenebrosa secuencia nos presentan a un grupo empresarial especializado en grandes inversiones en el que trabaja Jana, la protagonista, que un día -sin saber bien por qué- es despedida. De modo inesperado será su propia jefa la que le ofrezca un nuevo destino como compensación -a otro banco donde opera un gurú de las finanzas-, aunque no llegará a conocer el motivo real por el que le destina allí.

A partir de ahí la serie se desata como un thriller bastante adictivo en el que el personaje principal hace todo lo que está en su mano para encontrar la financiación que necesita un gran proyecto urbanístico de la ciudad de Leipzig. Y no habrá nada quien le detenga. Con lo que ella no cuenta es con que sus compañeros de trabajo actuén de igual forma. O peor.

Resulta curioso como el escenario económico no ha sido todavía suficientemente explotado en las series. Y eso que si existe un símbolo que represente mejor el terror hoy en día es este, todo lo relacionado con empresas de inversión y bancos. 'Bad Banks' va más allá y añade toda clase de intrigas relacionadas con la corrupción, que cualquier espectador encontrará dolorosamente cercanas.

