El 86,2% de los españoles ve series y casi siete de cada diez lo hace de forma habitual Jon Snow, en 'Juego de tronos'. El 30% de la gente que consume ficción televisiva lo hace realizando otra actividad que les distrae IKER CORTÉS Madrid Jueves, 13 junio 2019, 11:45

Lo decían al final de la presentación del observatorio: ahora los frikis son aquellos que no consumen series. El 86,2% de los españoles afirma ver series y casi siete de cada diez personas dicen hacerlo de forma habitual.

Son dos de los interesantes datos que arroja un estudio que analiza los usos y actitudes del consumidor frente a las ficciones televisivas. Realizado por El Observatorio de las Series (ODLS), el informe se ha elaborado en base a 3.140 entrevistas online calibradas por sexo, edad y clase social y señala, entre otras cuestiones, que sólo el 35% de las personas que consumen series lo hacen de forma exclusiva y con la atención plenamente dedicada a lo que ocurre en pantalla. Mientras que el 65% realiza alguna otra actividad. Así, un 35% toma snacks o alguna bebida y el 30% restante realiza actividades que sí le pueden distraer como usar el móvil o el ordenador mientras ve 'Juego de tronos'-.

Pero, ¿cuál es el objetivo del estudio? Según apunta Alexia Dodd, experta en estrategia, marketing y entretenimiento así como una de las socias fundadoras de ODLS, el informe «nace de una inquietud personal». «Yo empecé a trabajar en los noventa en Canal Plus y no acabábamos de saber cuál era esa relación entre las audiencias y los contenidos. Era difícil saber quién pagaba», expone. En este sentido, «la tecnología lo ha revolucionado todo. Siempre nos han gustado las series, pero ha cambiado el modelo y la forma de consumo y las series se han convertido en un fenómeno social».

Dice Dodd que el big data y los algoritmos ayudan a analizar audiencias, pero que el estudio trata de ir más allá y ver «cómo son los corazones y las emociones» de ese público. Por eso en esta aventura la acompañan la socióloga Belén Barreiro y María José Álvarez, experta en marketing y publicidad, fundamental a la hora de abordar la relación con las marcas.

Así, el 62,5% de los seriéfilos habituales declara que estas producciones son «importantes en su vida», una idea que sube hasta diez puntos porcentuales en el caso de los jóvenes. Evidentemente, la irrupción de tantos contenidos ha hecho que el 67,8% declare que dedica menos tiempo a otras actividades que antes sí desempeñaba, siendo la lectura la que más ha caído en picado, aunque el 3% dice que ha dejado de practicar sexo por ver algún que otro capítulo.

«Las series», explica Barreiro, «nos cuentan mucho sobre el momento de la vida en el que estamos». Y eso se percibe en el estudio. Según explica la socióloga, en la fase de la vida en la que uno no tiene hijos «las series tienen un papel central, se comen todo nuestro tiempo y también nuestras emociones». Ocurre, claro, más entre los jóvenes pero esa idea también se da entre los adultos que han decidido no tener descendencia. A este respecto, los datos dejan claro que «las series no son un fenómeno de jóvenes», pero sí se da más porque «disponen de más tiempo».

En cambio, cuando se tienen hijos «la relación con las series es menos intensa» y se produce un fenómeno que en ODLS han dado en llamar divergencia y es que la pareja, en lugar de buscar una serie para ver entre los dos, busca su hueco para ver sus contenidos preferidos en el portátil o en la tableta. En este punto, «no se dan esas ansias de la etapa sin hijos y pasa a ser una relación más normal y no tan compulsiva».

Otro asunto de interes es el "peso social extra" que, según el informe, tienen las series entre los 14 y los 24 años.