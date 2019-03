Javier Ruiz Caldera, enloquecido con 'Kingdom' Un fotograma de 'Kingdom'. La recomendación «'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta, me explota la cabeza porque no se cómo la ha hecho», dice el cineasta, que acaba de rodar la segunda temporada de 'Mira lo que has hecho' IKER CORTÉS Madrid Lunes, 11 marzo 2019, 18:30

«A mí las mezclas locas de género me encantan», afirma Javier Ruiz Caldera. Lo dice porque ahora mismo la serie que está robando sus escasas horas de tiempo libre es 'Kingdom', esa fábula en forma de serie que reúne zombies asiáticos, concretamente surcoreanos, en época medieval. «Me divierte muchísimo», asegura el cineasta detrás de 'Superlópez' y 'Anacleto: agente secreto', que está de enhorabuena tras la renovación por una tercera temporada de 'Mira lo que has hecho', la serie protagonizada por Berto Romero y Eva Ugarte y cuya segunda tanda de episodios correspondió al director.

Pero el realizador se atreve también a recomendar una película. «Para mí la mejor película que he visto este año, y no es por ser española, es 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta». «Y lo digo -continúa- porque es una de estas cintas que no sé cómo se han hecho. No sé si lo que está pasando es verdad o es mentira... La naturalidad de los actores que no son actores me llega de una manera que me explota la cabeza. Me emociona, me pongo a llorar». Y va más allá: «Como director yo puedo ver una película de David Fincher y pienso pues la ha hecho con mucho dinero y mucho talento. Pero es que aquí no sé cómo se ha conseguido transmitir esta verdad».