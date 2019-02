'Holmes y Watson' y otros estrenos 01:53 Un fotograma de 'Holmes y Watson'. Cartelera 'Pájaros de verano' y 'Una cuestión de género' son algunas de las películas que se estrenan este fin de semana BORJA CRESPO Jueves, 21 febrero 2019, 17:45

No es la primera vez que Sherlock Holmes, el famosos detective creado por Arthur Conan Doyle, se rinde a la comedia. 'Holmes & Watson' cuenta con el talento de dos grandes del género en EE UU, Will Ferrell y John C. Reilly, razón más que suficiente para gozar con un filme que, contra todo pronóstico, no sabe aprovechar el indudable talento de ambos artistas. El resultado, bajo la dirección de Etan Cohen ('Dale duro'), con ¿guión? de su cosecha no le llega ni a la suela del zapato a un clásico como 'Sin pistas', producción británica en la misma línea con Michael Caine y Ben Kingsley, dos grandes, realizada en 1988 por Thom Eberhardt, autor de la impagable cult-movie 'La noche del cometa'. Incluso la saga pergeñada por Guy Ritchie, con Robert Downey Jr. y Jude Law en plan histérico, tiene bastante más gracia. Rara vez un cinéfilo concienciado se anima a recomendar algo tan inusual como optar por la versión doblada de una película estrenada en nuestro mercado. Quizás las voces de Santiago Segura y Florentino Fernández añadan enjundia al desaguisado.

Pájaros de verano

02:06 Vídeo. Un fotograma de 'Pájaros de verano'.

Las historias sobre narcotráfico son tendencia en el medio audiovisual, pero 'Pájaros de verano' trata el tema con una sensibilidad y una crudeza real poco habitual que se aleja de la romantización de un claro problema criminal. La otra cara de Pablo Escobar. Cristina Gallego debuta en pantalla grande mientras Ciro Guerra ya deslumbró con la singular 'El abrazo de la serpiente'. Esta vez recrean las vicisitudes de una familia indígena wayúu y su evolución a lo largo de una década que transformó Colombia. Los años 70 fueron los inicios del contrabando de marihuana, la aparición de un negocio que cambió tradiciones ancestrales. Irrumpen el dinero y la lucha de poderes. Es decir, la violencia. Y con ella, el dolor y la muerte. Una apuesta con cierta mirada antropológica que puede erigirse como una de las mejores películas del comienzo de la temporada cinematográfica.

Una cuestión de género

02:14 Vídeo. Un fotograma de 'Una cuestión de género'.

Se acerca el 8 de marzo, un día emblemático, con lo cual toca estrenar películas relacionadas con la simbólica fecha y lo que representa. 'Una cuestión de género' está basada en la figura real de Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de los EE UU, la segunda mujer en la historia, después de Sandra Day O'Connor, que tuvo un cargo de peso en el alto órgano judicial. Fue nombrada en 1993 por el presidente Bill Clinton y en su agitada carrera luchó especialmente por la igualdad en los Tribunales. Felicity Jones encabeza el reparto de un biopic con olfato comercial. No en vano está detrás Mimi Ledern su día. En su día firmó 'Deep Impact' o 'El pacificador' y lleva décadas entregando su talento artesanal a las series de televisión como 'Shameless' o 'The Leftlovers'. Probablemente 'Cadena de favores' sea su mejor obra, hace dos décadas. Aquí cumple con el expediente sin sorpresas.