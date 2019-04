Will Smith se prepara para dar vida al padre de las tenistas Williams Will Smith. / EPA En proyecto Sin haber visto un partido de tenis en su vida, Richard Williams estudió a fondo el deporte y entrenó a sus dos hijas con nuevas técnicas relacionadas con el fútbol americano y el baloncesto para potenciar su físico BOQUERINI . Lunes, 8 abril 2019, 20:32

Will Smith está de actualidad por varios motivos: el actor ha rechazado participar en la secuela de 'Escuadrón Suicida', película que se estrenará en 2021. Idris Elba, el agente Luther, finalmente no le sustituirá en la secuela que dirigirá James Gunn. También Will Smith ha finalizado la versión en acción real de 'Aladdin', de la Disney, donde es el genio de la lámpara, y su piel ha dejado de ser negra para tornarse en azul. La cinta se estrenará el 24 de mayo y el próximo año estrenará la tercera parte de 'Dos policías rebeldes', en cuyo rodaje está inmerso es estos momentos. Pero sobre todo, Smith está de actualidad porque va a meterse en la piel de Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, en un biopic en el que también va a ejercer de productor a través de su compañía 'Overbrook Entertainment' y de la mano de Tim White y Trevor White bajo el sello de 'Star Thrower Entertainment', los mismos que pusieron su marca de fábrica en películas como 'Los archivos del Pentágono' o 'Wild River'. La película llevaría el título de 'King Richard' y ha sido escrita por Zach Baylin. Los representantes de Smith (de la agencia CAA) han confirmado que el actor pretende que esa historia se convierta en su próxima película.

'King Richard' mostrará las duras exigencias a las que Richard Williams sometía a las famosas tenistas desde que eran niñas. Williams, pese a no haber jugado al tenis profesionalmente, entrenó duro a Venus y Serena. Desde que las hermanas tenían cuatro años, su progenitor elaboró un plan de 78 páginas para convertirlas en deportistas de élite, entrenándolas en las canchas públicas del suburbio de Compton, Los Ángeles. Hoy son consideradas unas fuerzas de la naturaleza. Sin haber visto un partido de tenis en su vida, Richard Williams comprobó el potencial que ofrecía este deporte, lo estudió a fondo y entrenó a sus dos hijas con nuevas técnicas que iban mucho más allá de las habituales sesiones y ejercicios físicos, añadiendo otros más relacionados con el fútbol americano y el baloncesto, para potenciar su físico.

Su empeño fue uno de los alicientes para que, aún siendo adolescentes, Serena triunfase en el US Open de 1999, mientras que Venus ganase Wimbledon en 2000. Dos décadas más tarde, ambas continúan siendo importantes deportistas de élite. Considerada «la Michael Jordan del tenis», Serena suma 23 victorias en torneos de Grand Slam, mientras que Venus cuenta con siete. La película estará enfocada en la vida del padre de las hermanas Williams, cuya influencia fue esencial para sus carreras.

Will Smith (Filadelfia 25 de septiembre de 1968), de verdadero nombre Williard Carrold Smith Jr., comenzó a trabajar como rapero a finales de los años 1980, con el nombre de The Fresh Prince. En 1990 debuta como actor como protagonista de la serie de televisión 'El príncipe de Bel-Air', que se transmitió durante más de media década (1990-1996). A mediados de los años 90, pasó de la televisión al cine, y actuó en numerosas películas que lograron un gran éxito de taquilla: 'Seis grados de separación', 'Dos policías rebeldes', 'Independence Day'. 'Enemigo público' y, sobre todo 'Hombres de negro'.

Ha sido nominado al Oscar como mejor actor por sus trabajos en 'Ali', en el año 2001, por su interpretación del boxeador Muhammad Ali, anteriormente conocido como Cassius Clay, en una película biográfica, y por 'En busca de la felicidad' (2006), otra película basada en hechos reales, donde interpretó a Chris Gardner.