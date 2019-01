'Vivir dos veces', una comedia romántica intergeneracional a cargo de María Ripoll Una escena del rodaje. En rodaje Óscar Martínez protagoniza esta cinta que cuenta cómo antes de que a Emilio le falle la memoria definitivamente, la familia le ayudará a buscar al amor de su juventud BOQUERINI . Viernes, 18 enero 2019, 19:46

María Ripoll ha finalizado el rodaje de 'Vivir dos veces', una comedia romántica e intergeneracional que protagonizan el actor y director de teatro argentino Oscar Martínez ('El ciudadano ilustre', 'Toc, toc'), Inma Cuesta, Mafalda Carbonell y Nacho López junto a más de 600 personas contratadas para trabajar como figurantes y actores de pequeñas partes.

La película cuenta cómo antes de que a Emilio le falle la memoria definitivamente, la familia le ayudará a buscar al amor de su juventud. A partir de un guion que firma María Mínguez, responsable del libreto de 'Amor en polvo'. La directora, María Ripoll ('Rastros de sándalo', 'Ahora o nunca', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas'), se enfrenta al que es su octavo largometraje. La trama toma forma de road movie para desarrollar cómo Emilio (Oscar Martínez), un hombre mayor que acaba de recibir la desoladora noticia de que va a perder la memoria, acompañado de su hija Julia (Inma Cuesta) y de su nieta Blanca (Mafalda Carbonell) emprende un viaje disparatado con el objetivo de volver a ver al que fue el amor de su juventud antes de que sea demasiado tarde, un viaje que a la vez también será revelador. En el camino encontrarán la oportunidad de una vida nueva y sin trampas que servirá a los tres personajes para descubrir que no existe una fecha para comenzar de cero. Decisiones discutibles y contratiempos les llevarán a enfrentarse a los engaños sobre los que habían montado sus vidas.

El productor, Gustavo Ferrada, recuerda que «María Mínguez, la guionista, me contó una historia con la que me reía a la vez que me emocionaba. No me suele ocurrir. María Ripoll también se río y se emocionó al leer el guión». Cuando Ferrada decidió involucrarse en la producción del filme junto a Eva Muslera, Juan Estrada y Roberto Schroder, se dio cuenta que todo el mundo se mostraba encantado con esta historia, unanimidad que no suele ser muy habitual: «El entusiasmo de los colaboradores y entidades que habían decidido participar con nosotros nos ha permitido trabajar en esa idea: queremos hacer una película que entretenga, emocione, divierta y en la que nos podamos ver reflejados. Simplemente queremos hacer comedia con personajes que no pretenden ser cómicos, contar un viaje en el que lo importante no es si se llega o no, sino que se viaja, y darnos cuenta, al final, de que lo que estamos contando no es sino una sorprendente historia de amor», dice.

Con la película María Ripoll busca «hacer un retrato, en tono de comedia, del paso del tiempo y una reflexión sobre la madurez. Es un viaje que afecta a tres generaciones, la de Emilio, la de Julia y la de Blanca, una road movie a la española con todos sus elementos». La película hace gala de un espíritu de comedia gamberra con tintes de drama romántico que celebra la vida cuando debería guardar luto y llora cuando debería gritar de alegría. María Ripoll es la directora española que más ha recaudado en taquilla con sus películas.

Este nuevo trabajo, que se ha filmado dos años después del anterior, 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', se ha rodado durante siete semanas en localizaciones de la Comunidad Valenciana, y está producida por Alamar Cinema AIE, Convoy Films y Plural Jempsa, con la participación de RTVE, Netflix, A Punt Media, Institut Valencia de Cultura y Crea SGR.