'La vida era eso', un drama sobre la emigración David Martín de los Santos, junto a Anna Castillo y Petra Martínez. En rodaje Anna Castillo y Petra Martínez protagonizan la ópera prima de David Martín de los Santos, que rueda ahora entre Cabo de Gata y Gante, en Bélgica BOQUERINI . Lunes, 1 julio 2019, 19:21

El debutante David Martín de los Santos, hasta ahora director de documentales y cortometrajes, rueda entre Cabo de Gata (Almería) y Gante (Bélgica), 'La vida era eso', su ópera prima en la ficción, un drama sobre la emigración a través de las miradas de dos mujeres pertenecientes a dos diferentes generaciones. Anna Castillo y Petra Martínez son sus protagonistas. La película habla del cruce de caminos y la amistad entre dos mujeres muy diferentes; Castillo, ganadora de un Goya por 'El olivo', interpreta a Verónica, y Martínez, que ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar o Jaime Rosales, es María.

Escrita por el propio David Martín de los Santos, 'La vida era eso' sigue a María y Verónica son dos inmigrantes españolas de edades muy dispares, que se encuentran en un hospital en Bélgica. Allí comienzan a forjar una relación de amistad e intimidad hasta que un inesperado acontecimiento llevará a María, la mayor, a emprender un viaje al sur de España en busca de la familia de Verónica. Una vez allí, María comenzará a cuestionarse sus más sólidos principios.

El guion fue premiado como el Mejor Proyecto de Producción Audiovisual en el Festival Internacional de Cine de Almería, además de ser mención de honor en el Premio SGAE de guión para largometraje Julio Alejandro. A Petra Martínez y Anna Castillo se suman en el reparto Ramón Barea, Florin Piersic Jr, Daniel Morilla, Pilar Gómez y María Isabel Díaz, entre otros.

Según desvela David Martín de los Santos, se trata de «una película vitalista que habla del cruce entre dos mujeres pertenecientes a diferentes generaciones en una época de enormes y acelerados cambios sociales y que desemboca en la transformación de ambas. Plantea un diálogo entre los valores tradicionales del arraigo a nuestro lugar de pertenencia y a la familia, y entre la levedad de los vínculos y el valor del individualismo».

Petra Martínez resalta que en esta película «Almería es Almería, no representa otro lugar como ocurre en muchos rodajes. Siempre tenemos la idea de Almería en relación con el western, pero aquí hay un filón para hacer lo que se quiera, con una luz preciosa, gente muy hospitalaria, y todos los paisajes que ves que te pueden llevar a un montón de sitios». Sobre su personaje destaca la importancia del protagonismo de dos mujeres, algo no muy habitual en el cine actual y, especialmente, «porque se habla de una mujer mayor bajo todos los puntos de vista». Por su parte Anna Castillo destaca su entusiasmo por participar en este proyecto: «Intuyo y creo que estamos haciendo una película preciosa. Llevamos mucho tiempo de preproducción y me he ido enamorando de la película desde el principio. Estoy feliz de poder currar con Petra, con David…, poder hacer este guión que me parece súper sensible, bonito e inteligente…, es un regalo como actriz. Y que se pueda contar con Almería y Cabo de Gata es sumarle mucha belleza a la película».

En el equipo técnico se cuenta con Santiago Racaj al frente de la dirección de fotografía ('Viaje al cuarto de una madre', 'No sé decir adiós', 'Verano 1993'), Javier Chavarría en la dirección de arte, Tonucha Vidalla ('No sé decir adiós') como directora de casting, Eva Valiño como responsable de sonido ('Verano 1993', 'Yuli') y Miguel Doblado en el montaje ('No sé decir adiós', 'La zona'). La película está producida por Lolita Films, Mediaevs, Smiz & Pixel y La Vida Era Eso AIE, contando con la participación de Canal Sur. Damián París, José Carlos Conde, Andrea Gautier y Rosa García son los productores ejecutivos. La película comenzó su rodaje en Almería y ahora prosigue en la ciudad belga de Gante, cuna de Carlos V. Se rueda en español y francés durante cinco semanas y media.