Susan Sarandon y Elizabeth Moss, en un drama a favor del aborto
BOQUERINI . Martes, 23 abril 2019, 19:40

Susan Sarandon y Elisabeth Moss, que aún saborea las mieles del éxito de 'El cuento de la criada', se han unido para llevar a la pantalla 'Call Jane', una reconstrucción de lo acontecido en un barrio marginal de Chicago en los años 60, donde un grupo de mujeres proporcionaba abortos seguros, en la clandestinidad.

Susan Sarandon y Elisabeth Moss, que aún saborea las mieles del éxito de 'El cuento de la criada', se han unido para llevar a la pantalla 'Call Jane', una reconstrucción de lo acontecido en un barrio marginal de Chicago en los años 60, donde un grupo de mujeres proporcionaba abortos seguros, en la clandestinidad. La historia, basada en hechos reales, estará dirigida por Sian Heder ('Tallulah') tras la renuncia de Simon Curtis ('Mi semana con Marilyn'), que era la primera opción.

La película presentará a Joy (Elisabeth Moss), una ama de casa casada estadounidense muy tradicional, que lo que más desea en la vida es quedarse embarazada. Pero, cuando por fin lo logra, lo que iba a ser un momento feliz para ella termina por convertirse en una pesadilla ya que el embarazo supone una amenaza inminente para su vida. Perdida, confusa y sin rumbo se topará con un movimiento de aborto clandestino llamado 'Call Jane', que proporciona abortos seguros a mujeres que, por distintas razones, no querían tener hijos y que no pudieron abortar legalmente puesto que la ley no se lo permitió hasta 1973, tras el caso Roe contra Wade. 'Call Jane' está dirigida por una activista, Virginia (Susan Sarandon), a través del cual logrará sobrevivir. Será a partir de entonces cuando Joy adquiera un nuevo propósito: ayudar a otras mujeres a tomar el control de sus destinos. El guion lo firman Hayley Schore y Roshan Sethi.

Elisabeth Moss viene de una trayectoria de éxitos, con su triunfo en series como 'Mad Men' o 'El cuento de la criada', por la que recibió el Emmy a la Mejor Actriz Principal en serie dramática en 2017. Ahora, la también ganadora de un Globo de Oro se profundiza en un drama que afectó a muchas mujeres de los años 60. Susan Sarandon es, también, una de las principales voces feministas del cine estadounidense, siempre comprometida con los derechos de las mujeres. La actriz ha estado nominada al Oscar por sus trabajos en 'Atlantic City', 'Thelma & Louise', 'El aceite de la vida', 'El cliente' y, por el que por fin logró la estatuilla, 'Pena de muerte'.

La película estará producida por la propia Elizabeth Moss junto a Robbie Brenner, quién fue nominada al Oscar por otro drama basado en hechos reales, 'Dallas Buyers Club'. «El colectivo 'Call Jane' es una parte importante y fascinante de nuestra historia, especialmente para las mujeres. Vemos cómo se desarrolla su historia a través de los ojos de Joy, un personaje complejo que representa a muchas mujeres atrapadas entre un período de tiempo y otro. También es terriblemente relevante y oportuno contar esta historia en este momento. Y sé que, con Sian a la cabeza, será una película honesta y valiente», ha indicado Moss, señalando que el suyo «es un personaje complejo que representa a muchas mujeres atrapadas entre un período y otro». La actriz espera comenzar en breve la grabación de una segunda temporada de 'El cuento de la criada'. Por su parte, Brenner ha reconocido que, como mujer y madre de dos niñas, siente «la responsabilidad de contar la increíble historia de estas valientes mujeres en un momento en que los derechos y el empoderamiento de la mujer están en juego. Como productora me esfuerzo por contar historias que sean significativas y provocativas, pero también para ayudar a poner un espejo en nuestro mundo con el fin de conmover e inspirar a la audiencia con honestidad y relatividad. No tengo ninguna duda de que Sian creará una película hermosa e importante con nuestro elenco dedicado y sorprendente».

La película, actualmente en fase de preproducción, ha sido presentada por Protagonist Pictures en el pasado European Film Market de Berlín. «Nos sentimos inmediatamente atraídos por esta historia increíble y oportuna. Aunque estos eventos ocurrieron hace algún tiempo, los problemas resuenan tan fuertemente hoy y siempre. Nos sentimos muy privilegiados de trabajar con un grupo de cineastas y actores tan excepcionalmente talentosos en esta película, y estamos ansiosos por compartirlo con nuestros socios en Berlín», ha aclarado el presidente de Protagonist Pictures, Dave Bishop.