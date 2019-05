En rodaje Ryan Reynolds se mete a vivir en un videojuego Selfie de Ryan Reynolds en el rodaje de 'Free Guy'. En rodaje El actor rueda a las órdenes de Shawn Levy 'Free Guy', la historia de un cajero de banco que en realidad es un personaje de videojuego BOQUERINI . Lunes, 27 mayo 2019, 17:58

La absorción de la 20th. Century Fox por parte de Disney prosigue a pasos agigantados. Ya está en pleno rodaje 'Free Guy', uno de los pocos proyectos de la Fox que pasó la criba de la compañía de Mickey Mouse. La producción todavía es de la Fox, pero su estreno, previsto para el 3 de julio de 2020, correrá a cargo de Disney.

La película, que se rueda en Boston, cuenta la historia de un solitario cajero de banco que descubre que en realidad es un personaje secundario en el mundo abierto del videojuego Free City. Su misión será, no salvar al mundo, sino salvar su mundo. El gran protagonista es Ryan Reynolds ('Deadpool', 'Criminal', 'El otro guardaespaldas'), que está acompañado de la británica Jodie Comer ('Killing Eve'), que aquí debuta en el cine americano, Lil Rel Howery ('Déjame Salir'), Taika Waititi ('Vengadores: Endgame', 'Lo que hacemos en las sombras'), Joe Keery ('Stranger Things') y Utkarsh Ambudkar ('Mulán')

Lo interesante de esta película es que no se trata de la adaptación de ningún videojuego al uso, sino de lo que se denomina NPC, un concepto existente en los videojuegos sobre los llamados 'personajes no jugables'. Escrita por Matt Lieberman, Reynolds será Guy, el empleado de banca que descubre que realmente está formando parte de un videojuego on line masivo. Para colmo descubrirá que su mundo está a punto de desaparecer porque el videojuego está a punto de ser desconectado. Con la ayuda de su avatar, Molotov Girl (Jodie Comer), una programadora que en el mundo real participó en la creación del videojuego hasta que su creación le fue robada, intentará evitar que los nuevos dueños del videojuego cierren su mundo.

Rel Howery interpretará al mejor amigo de Reynolds y a su personaje 'no jugable' que no cree en las afirmaciones aparentemente extravagantes de su amigo, Joe Keery será a un programador que puede poseer una agenda secreta y Taika Waititi dará vida al presidente de la compañía propietaria del juego, el villano de la trama. Reynolds y Waititi ya habían trabajado juntos en 'Linterna verde' (2011) dando vida al héroe titular y a su sidekick Tom Kalmaku.

La película ha sido definida como 'El show de Truman' de los videojuegos y en la producción participan tanto Ryan Reynolds como el director Shawn Levy. Reynolds producirá a través de Maximum Effort, mientras que Levy la producirá a través de 21 Laps. El equipo de productores se completa con Greg Berlanti, Sarah Schechter y Adam Kolbrenner. El equipo técnico incluye al director de fotografía George Richmond ('Rocketman', 'Kingsman: Servicio Secreto'), el montador ganador del Emmy Dean Zimmerman ('Stranger Things' y la franquicia 'Noche en el Museo'), el diseñador de producción Ethan Tobman ('La habitación', 'Beautiful Boy') y la diseñadora de vestuario Marlene Stewart ('Noche en el Museo: el secreto del Faraón', 'Fast & Furious 8').