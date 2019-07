'Rosalinda': teatro y cine en una película feminista y romántica Una imagen del rodaje. En rodaje Ramón Luque dirige su segundo largometraje, tras 'Historias de Lavapiés', en torno a una troupe teatral que prepara el montaje de una obra de William Shakespeare BOQUERINI . Martes, 30 julio 2019, 19:21

Ramón Luque dirige su segunda película dirigida en solitario tras 'Historias de Lavapiés' (2014). La cinta se está rodando en tres fases, las dos primeras en junio de 2018 y en abril de 2019 y la tercera ha concluido estos días, en torno a una troupe teatral que preparan el montaje de una obra de William Shakespeare.

Olivia Baglivi, Elena Furiase, Cuca Escribano, Laura Cepeda, Rut Santamaría, Juanma Navas, Diego Landaluce, Alberto Closas, Ramenón G. del Pomar, Juanjo Domínguez,José Troncoso, Carlos Cabra, Héctor González, Antonio Meléndez Peso, Alexandro Valeiras, Bernardo Rivera, Miguel Ángel Serrano, Samuel Aranda, María Vela y José Antonio Carmona componen el inmenso reparto de esta película.

La trama muestra a un grupo de actores que ensayan en un teatro la comedia de Shakespeare, 'Como gustéis'. Enseguida viajan a un mundo de amor y sueños a través de dos heroínas románticas, Rosalinda y Celia. Perdidas en un bosque, ambas entran en contacto con personajes muy peculiares que vivirán varias aventuras de intriga, amor y seducción.

Celia es inteligente y pícara a la vez que inocente. Mantiene una estrecha y bonita relación con su prima Rosalinda a quien siempre intenta ayudar cuando se mete en algún lío amoroso. Tras la decisión de su padre, el Duque Federico, de expulsar de la corte a su tío, su prima y los amigos de ésta, Celia se solidariza con ellos y huye al bosque Arden disfrazada de pastora. La huida al bosque mostrará la verdadera cara de cada personaje y las distintas relaciones que nacerán entre ellos.

El director Ramón Luque explica que 'Rosalinda' «está siendo una apasionante aventura cinematográfica y teatral, un rodaje intenso que está fraguando en una divertida comedia feminista y romántica. Es una declaración de amor a la vida y al mundo de Shakespeare. En el autor inglés está todo: la mujer libre que decide su destino, el amor, la rivalidad, las traiciones y los interminables juegos. Es una película que sorprenderá a muchos, un filme de aliento musical y muy dinámico, un Shakespeare para la generación millennial».

El director aclara que cuando empezó a idear este proyecto, su idea no fue otra que profundizar en un asunto que le tiene obsesionado desde que tiene uso de razón. «Ese asunto no es otro que el amor. El amor en el sentido amplio, por supuesto: no me refiero solo al amor conyugal y sexual sino también a otros tipos: la amistad, la paternidad... una clase en el colegio puede ser un ejemplo de amor del profesor hacia sus alumnos. Y por supuesto, el arte sería otra forma de amor: el arte solitario o el arte en equipo. Rodar una película también es un acto de amor», dice.

«En Shakespeare -continúa- el amor mal entendido conduce a la muerte o al suicidio ('Romeo y Julieta'), o incluso a los celos y al asesinato ('Otelo', por supuesto). Hay un enamorado desencantado pero lleno de vida que es Hamlet, al que entiendo y no entiendo a la vez. Shakespeare, siempre complejo, siempre divertido y brillante, me mareó con esto del amor (conduciéndome, es verdad, a mi propia estupidez intelectual, que me caracteriza, estupidez que me hace vivir y experimentar peor la existencia cuando leo demasiado). Y entonces llegaste tú: 'Rosalinda'».

Otra imagen del rodaje.

Ramón Luque recuerda que se encontró con Rosalinda hace más de 20 años en una representación de 'Como gustéis', en Sevilla: «Es una mujer inteligentísima y a la vez algo ingenua, sincera, juguetona, divertida, también profunda, joven y muy bella, la verdad. Rosalinda sabe de lo que habla. Es muy inteligente pero, y esto es lo que me desarma ante ella, no es nada calculadora. Lo sabe todo pero es humana y no quiere ser perfecta». Y concluye «Rosalinda es un ideal, una guía para mí, para poder manejarme en la vida y en el amor. Pero no podía escribir un libro de crítica literaria sobre ella ni un ensayo sobre el amor. Así que decidí acercarme directamente a la obra de Shakespeare y rodar esta película»

La película se ha rodado en localizaciones de Madrid Ávila. Está producida por Proyecto Manhattan con un presupuesto reducido en torno a los 100.000 euros. En estos momentos inicia su complicada postproducción. Previsiblemente su estreno llegará para 2020.