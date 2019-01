Netflix recluta a Blanca Suárez, Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta para 'A pesar de todo' Blanca Suárez, Amaia Salamanca, Belén Cuesta y Macarena García en 'A pesar de todo'. En rodaje Las actrices se ponen a las órdenes de la directora argentina Gabriela Tagliavini en una comedia de enredos rodada en Madrid BOQUERINI Lunes, 7 enero 2019, 16:36

Producida por Bambú y Netflix y, en principio, destinada únicamente a su visión por esta plataforma, 'A pesar de todo' es una singular comedia femenina que se se acaba de rodar en Madrid sobre cuatro hermanas que son diametralmente opuestas: Sara (Blanca Suárez), Lucía (Amaia Salamanca), Sofía (Macarena García) y Claudia (Belén Cuesta). El resto del reparto lo forman los veteranos Marisa Paredes, Juan Diego, Rossy de Palma, Maxi Iglesias, Carlos Bardée, Tito Valverde y Emilio Gutiérrez Caba.

La película está escrita por Eric Charles Wilkinson, Eugene Rhee y Helena Rhee y cuenta con adaptación de los exitosos productores de Bambú, la pareja formada por Teresa Fernández-Valdés y Ramón Campos. En 'A pesar de todo' se cuenta que, tras la muerte de su madre Carmen, interpretada por Marisa Paredes, las cuatro hermanas volverán a reencontrarse en Madrid para despedirse de ella y por un breve espacio de tiempo tendrán además que aguantarse, conocerse y aceptarse.

El tono del filme se define como una estrambótica comedia de enredo ya que, además, deberán resolver un misterio originado por el último deseo de su madre muerta. Antes de fallecer, Carmen grabó cuatro vídeos, uno para cada una de sus hijas, que contienen una serie de revelaciones sobre un secreto familiar que trastornará su mundo y las unirá en un viaje común que les ayudará a redescubrirse mutuamente.

«Es apasionante saber que nuestra relación con Netflix no ha hecho nada más que empezar. Emprender este nuevo proyecto juntos y, en esta ocasión, de cine, nos motiva especialmente porque nos permitirá explorar nuevos géneros que hasta el momento no habíamos compartido. No podemos estar más felices con el poderoso casting que nos acompaña», declara Teresa Fernández-Valdés. «La historia es una comedia muy especial y única y Netflix nos ha permitido defender la película tal y como la hemos imaginado. Estamos felices con el poderoso casting que nos acompaña», concluye la productora y guionista, que ya ha producido para Netflix la serie 'Las chicas del cable' y que empezará en breve la grabación de 'Alta Mar'. Fernández-Valdés ha sido elegida como una de las mujeres más influyentes de la televisión europea y mundial (en 2014 y 2016) por la revista 'Hollywood Reporter', y como una de las mujeres más poderosas de España en 2017, según 'Forbes'.

La directora Gabriela Tagliavini con las actrices protagonistas de 'A pesar de todo' y el actor Carlos Bardem.

Las cuatro actrices protagonistas han creado una especie de familia en este rodaje: «Son mis hermanas. Son especiales. Son únicas. Son graciosas. Son distintas. Son brillantes. Son adorables. Las quiero», ha dicho Amaia Salamanca. Al margen de sus cuatro protagonistas, la directora Gabriela Tagliavini se muestra encantada de su trabajo con Carlos Bardem: «Es un amigo súper divertido», dice. «¡Gracias Carlos por los debates políticos y largas charlas sobre libros, películas y arte!».

El rodaje se inició el pasado 18 de octubre de 2018 y concluyó la primera quincena de diciembre. La filmació tuvo lugar íntegramente en interiores y exteriores de Madrid: Netflix anunció este pasado verano la creación en la capital de España su primera sede de producción en Europa, con tres platós de 1.200 metros cuadrados y más de 13.000 personas entre reparto, equipo y extras trabajando en 20 producciones originales.