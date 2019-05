En rodaje Penélope Cruz y los espías cubanos infiltrados en Miami Penélope Cruz, Olivier Assayas y Gael García Bernal. La actriz española se pone a las órdenes de Olivier Assayas en 'La red Avispa', una intriga basada en hechos reales que se rueda entre Cuba y Las Palmas de Gran Canaria BOQUERINI . Jueves, 16 mayo 2019, 11:43

Oliver Assayas ('Las horas del verano', 'Personal Shopper', premio al mejor director en Cannes; y la miniserie 'Carlos') se encuentra rodando entre La Habana y Varadero (Cuba) y Las Palmas de Gran Canaria (que en el filme pasará por Miami) 'La red Avispa', 'Wasp Network' en su título internacional, un thriller que recoge uno de los casos de inteligencia más sonados en la tensa relación entre Cuba y Estados Unidos. Narra la historia de los agentes cubanos que se infiltraron en organizaciones de Miami consideradas terroristas por el gobierno de La Habana, y quienes fueron enjuiciados en 1998 por acusaciones de conspiración y espionaje por los Estados Unidos.

Dos de los 'Cinco' –como se les conoce en Cuba–, cumplieron sus condenas antes de volver a la isla y los tres restantes regresaron a La Habana por un indulto del presidente Barack Obama en medio del histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el 17 de diciembre de 2014. Ahora se lleva a la pantalla aquella historia que fue recogida en el libro 'Los últimos soldados de la guerra fría', del escritor y periodista brasileño Fernando Morais, en que se basa la película.

En el reparto, Penélope Cruz, Gael García Bernal, el venezolano Édgar Ramírez, el brasileño Wagner Moura, el argentino Leonardo Sbaraglia, y la hispano cubana Ana de Armas junto a los actores cubanos René de la Cruz, Iris Pérez y Omar Alí. Según Oliver Assayas la película surgió «cuando un amigo me sugirió leer el libro del periodista brasileño Fernando Morais 'Los últimos soldados de la Guerra Fría', sobre los detalles del caso, que yo desconocía, y ahí comenzó la aventura. Ha constituido un reto tremendo de llevar al guión cinematográfico porque estaba cargado de hechos, sin una narrativa fácil de convertir en imágenes. Esto, sin embargo, no ha sido un impedimento. Lo intenté, investigué y traté de construir desde una manera simple la narración de tales sucesos, sin dejar de abordar cuestiones históricas imprescindibles«.

El cineasta francés cree que como a él -fuera de Cuba y Florida- esta historia real va a sorprender en todo el mundo, «por ser un relato fascinante con personajes muy fuertes personajes que todo director quisiera tener a su alcance». Sobre el elenco del largometraje asegura que lo forman actores con experiencia en este tipo de filmes, populares estrellas latinas que trabajaron muy duro en aprender el acento cubano pues se trata de una película que está hablada en español.

Póster de 'La red avispa'.

La película comenzó a rodarse en Cuba hace tres meses (lugar donde se trasladó Penélope cruz, acompañada de su marido Javier Bardem y de sus hijos, según recogió la prensa cubana), y ahora el rodaje prosigue en Las Palmas de Gran Canaria, en localizaciones que en el filme pasarán por Miami. La película contará también con escenas rodadas en República Dominicana, Puerto Rico y Uruguay. En el filme Penélope Cruz, próximo premio Donostia y musa del Festival de San Sebastián, da vida a la esposa de Edgar Ramírez, quien interpreta a René, uno de los cinco espías cubanos infiltrados en Miami.

Según ha expresado Assayas, el filme debe terminar de rodarse este mes mayo, y para finales del año deberá concluir la posproducción. Su objetivo, asegura, es presentarlo durante el próximo Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. La película es una coproducción entre Francia, España (Nostromo Pictures) y Brasil.

Un segundo filme sobre la 'Red avispa' se encuentra también en proyecto. Se trata de 'Los Cinco' ('The Cuban Five'), que llevarán a cabo las productoras canadienses Pictou Twist Pictures y Picture Plant, las cuales se han asociado con el ICAIC cubano, para coproducir una película. Barrie Dunn, productor de Pictou Twist, será el encargado de escribir para la pantalla la historia de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González, a partir del libro 'What Lies Across the Water: The Real Story of The Cuban Five' ('Lo que hay del otro lado del mar: La verdadera historia de los cinco cubanos'), de Stephen Kimber, una trama de espionaje que 20 años sigue despertando interés.