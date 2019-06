En rodaje Mario Casas pasa la peor noche de su vida El director David Victori y Mario Casas. El actor rueda 'No matarás', un thriller lleno de giros inesperados dirigido por David Victori, ganador del festival de cine en YouTube que organiza Ridley Scott BOQUERINI . Viernes, 7 junio 2019, 10:27

Mario Casas encadena rodaje tras rodaje. Estos días se le puede ver, junto a su hermano Óscar como uno de los protagonistas de la serie 'Instinto'. En lo que llevamos de año ha rodado ya la película de Nerflix 'Hogar', dirigida por los hermanos David y Álex Pastor, y 'Adiós', a las órdenes de Paco Cabezas. Y este pasado 23 de mayo ha iniciado en Barcelona el rodaje de 'No matarás', que dirige David Victori, teniendo como compañera a la debutante Milena Smit.

'No matarás' es un thriller lleno de giros inesperados, sensualidad y ritmo, escrito por Jordi Vallejo, con la colaboración de Fernando Navarro, Clara Viola y el propio David Victori, que se rueda durante seis semanas y que cuenta como Dani (Mario Casas), un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila (Milena Smit), una chica tan inquietante y sensual como inestable, con la que se va a su casa, y que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. De repente aparece el novio de ella y lo que allí sucede cambiará la vida del protagonista para siempre. Las consecuencias de este encuentro llevarán a Dani hasta tal extremo, que se planteará cosas que jamás habría podido imaginar.

David Victori (Barcelona, 1982) ha desarrollado una interesante carrera a caballo entre Estados Unidos y España. Tras ser el asistente personal durante más de cinco años de Bigas Luna y participar en los guiones de 'Hijo de Caín' (2012, Lluís Monllaó) o 'Segundo origen' (2014, Carles Porta), dirigió varios cortometrajes entre los que destacan 'Reacción' (2008) y 'La culpa' (2010), ganador de varios premios internacionales. En 2011, Victori ganó el primer Festival de Cine de YouTube organizado por Scott Free (productora de Ridley Scott) y Michael Fassbender, y fue seleccionado por la revista internacional Variety como uno de los diez directores españoles a seguir en los próximos años. Del premio del Festival, nació 'Zero' (2015) una web serie de medio millón de dólares producida por Scott Free y Michael Fassbender, que está disponible en YouTube. Y en 2018 estrenó su primer largometraje. 'El pacto', protagonizado por Belén Rueda y Darío Grandinetti. 'No matarás' es su segundo largo.

La película, que llegará a nuestras pantallas en 2020, cuenta con la participación de Televisión Española, Televisó de Catalunya y Movistar +. Laura Fernández, productora de Filmax, destaca el momento cuando Victori les presentó el proyecto quedaron «enganchados desde el minuto cero a la premisa de la película: ¿podría un buen tío, una persona corriente, como cualquiera de nosotros, llegar a matar a alguien?». Por su parte, Carlos Fernández, también productor del film indica: «El principal reto del proyecto es conseguir que el espectador apoye al personaje protagonista y consiga hacer el viaje con él. Mario Casas, es el encargado de darle vida a Dani y encabezar un reparto en el que contamos con una gran cantera de nuevos actores y actrices, como la magnética debutante Milena Smit», explica,

«Para este personaje siempre he pensado en Mario. Creo que es la metamorfosis perfecta. Solo a través de los ojos de Mario el público vivirá desde la verdad. Verle transformándose en este personaje está siendo una experiencia muy potente e inspiradora», dice Victori. Y Mario Casas puntualiza que «enseguida pensé que quería sumergirme ahí. Nunca he hecho un personaje así y me encantó el reto. Es el thriller que siempre he querido hacer».

La película cuenta con la fotografía a cargo de Elías M. Félix y con el diseño de arte de Balter Gallart entre otros. El rodaje transcurre principalmente de noche, con cámara en mano, experimentando con nuevos formatos y ópticas que van a permitir dotar a la película de la calidad e intencionalidad buscada.