Malkovich viajará al Imperio Romano para convertirse en Séneca

John Malkovich se prepara para dar vida al filósofo cordobés Séneca en una cinta que mostrará sus enfrentamientos con el emperador Nerón, de quién fue preceptor durante su infancia.

La película, que se rodará en Marruecos, estará dirigida por el cineasta de origen alemán Robert Schwentke, un director polivalente responsable de títulos como 'Más allá del tiempo' (2009), dos episodios de 'La serie divergente' ('Insurgente' y 'Leal') o la muy interesante 'El capitán'. El título previsto será 'Seneca: On the Creation of Earthquakes' ('Séneca: sobre la creación de los terremotos'). Según la noticia, adelantada por 'Screen Daily', la película estará producida por el estudio alemán Flimgalerie 51, y en ella, se mostrará como en el año 65 fue acusado, sin ningún tipo de pruebas, por el mismo Nerón de haber auspiciado una conspiración para matarle, unas acusaciones de traición que llevaron, a su vez, a una sentencia a muerte y a la famosa decisión de Séneca de suicidarse. En palabras de su director, también guionista de la cinta, «es una parábola sobre el peligro del poder excesivo y los sistemas totalitarios».

La película empezará en el año 49 d.C., cuando el filósofo, profundamente influido por las enseñanzas de los estoicos, se convirtió en tutor de Nerón, en ese momento hijo adoptivo del emperador Claudio. Tras la muerte de éste, en el 54, Nerón se convierte en el nuevo emperador, ostentando unos primeros años de gobierno moderados y ejemplares, especialmente gracias a la influencia de Séneca, convertido en su consejero más cercano. Pero con el transcurso de los años, esa relación amistosa y de respeto se transformó en un feroz enfrentamiento, a raíz de los excesos en que cayó el emperador y las injusticias a las que llevó a su imperio. Nerón, en un primer momento, buscó asesinar al filósofo, quien se retiró de la vida pública para dedicarse a la escritura. En el año 65 fue acusado, sin ningún tipo de pruebas, por el mismo Nerón de querer asesinarlo. Este es hecho central sobre el cual girará la película. Condenado a muerte, Séneca decide suicidarse cortándose las venas antes de caer en las manos del verdugo.

'Seneca: On the Creation of Earthquakes' se rodará en inglés en la ciudad marroquí de Ouarzazate, en el sur de Marruecos como localización principal antes de final de año. Conocida también como la puerta del desierto, y protagonista de otras grandes creaciones como 'La última tentación de Cristo' de Martin Scorsese, Ouarzazate será el lugar donde esperan recrear la Roma entre los años 45 y 65 d.C., época en la que convivieron ambos personajes. De momento no se ha revelado aún que actor daría vida a Nerón.