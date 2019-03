En rodaje Javier Gutiérrez sobrevive bajo cero El director Lluís Quílez da instrucciones a Javier Gutiérrez en el set de Bajocero. El actor rueda a las órdenes del debutante Lluís Quílez un thriller de acción que narra el asalto a un furgón policial BOQUERINI Jueves, 28 marzo 2019, 18:29

'Bajocero' (escrito junto) es el título de un thriller de acción y supervivencia al límite, lleno de adrenalina, cuando un furgón policial de traslado de presos es asaltado en plena noche. La película tiene como protagonistas a Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Luis Callejo, Patrick Criado, Andrés Gertrúdix, Isak Férriz, Miquel Gelabert, Florin Opritescu y Edgar Vittorino, con la colaboración especial de Álex Monner.

Tras la cámara, Lluís Quílez, cineasta surgido de la ESCAC, que ganó más de 130 premios con sus cortometrajes 'El siguiente', 'Avatar', 'Graffiti' y 'Yanindara' (ganador del prestigioso Méliès de Plata y que fue doblemente preseleccionado para los Oscar por Avatar', 'Graffiti'), debutando en el largo en 2014 con 'Out the Dark', un thriller de terror sobrenatural producido y escrito por los germanos Pastor en Estados Unidos, que contó con Julia Stiles y Stephen Rea en su reparto. Ahora rueda su segundo largometraje 'Bajocero', que se desarrolla en una gélida noche invernal con un guion firmado por el propio director junto a Fernando Navarro, el guionista de 'Verónica'.

Todo se inicia con un traslado nocturno de presos en un furgón policial. En plena noche cerrada y en una carretera solitaria, el furgón blindado es asaltado. Alguien busca a uno de los presos y no parará hasta sacarlo. El plan no tiene fisuras, al asaltante no le importan las consecuencias y nada le va a detener. Pero Martín, el conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del cubículo blindado junto a los reclusos que trasladaba, convirtiéndose en su único obstáculo. Obligado a entenderse con sus enemigos naturales, Martín tratará de sobrevivir y cumplir con su deber en una larga noche de pesadilla que acabará haciendo que ponga en duda todos sus principios.

Para Quílez, la película es «un thriller de acción que cuenta con una trama llena de sorpresas y giros inesperados que ayudarán al espectador a explorar los temas de los que trata la película: el derecho a la venganza, los límites de la ley, la justicia y la soledad del individuo ante el sistema». La película no es solamente una historia clásica de presos contra policías, sino sobre todo una historia de supervivencia con personajes de carne y hueso acorralados por sus dilemas morales, una película que nos sumerge en la realidad cotidiana, que nos aproxima a las noticias que denuncian la incapacidad de la ley para hacer justicia.

Javier Gutiérrez en 'Bajocero'.

La película está producida por Josep Amorós y Pedro Uriol, de Morena Films y Amorós Producciones, que recuerdan como «cuando Lluís Quílez y Fernando Navarro nos presentaron el concepto nos enamoramos inmediatamente: un thriller de acción en un furgón de presos, con héroes anónimos enfrentados a una situación desesperada«. Los productores aclaran que la trama «remite a referentes como 'Celda 211', 'La isla mínima' o 'El reino', películas que cuentan historias relevantes a través de personajes con los que conectamos emocionalmente. Todos estos elementos, unidos a un extraordinario elenco de actores, conducido por el enorme talento de Lluís Quílez, convertirán 'Bajocero' en un coctel explosivo para entretener y sacudir al espectador».

Este thriller de acción se rueda durante 7 semanas en diversas localizaciones de la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha y cuenta con la participación de Netflix, Televisión Española, ICEC y Film Factory. Su estreno en salas está previsto para finales de este 2019.