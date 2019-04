En rodaje Gracia Querejeta convierte en visibles a las mujeres de 50 años Gracia Querejeta junto a las actrices protagonistas de 'Invisibles', Adriana Ozores, Nathalie Poza y Emma Suárez. La directora ha reclutado a Emma Suárez, Nathalie Poza y Adriana Ozores para contar la historia de un grupo de amigos que se junta todas las semanas para caminar BOQUERINI Miércoles, 17 abril 2019, 10:17

Esta semana ha finalizado en Cáceres el rodaje de la nueva película de Gracia Querejeta, 'Invisibles', que habla de la invisibilidad de las mujeres de más de 50 años. Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza protagonizan una cinta que cuenta en su reparto con Blanca Portillo, Fernando Cayo y Pedro Casablanc. El guion está escrito por la propia directora junto al guionista Antonio Mercero Jr.

'Invisibles' se aproxima a la vida de Julia, Elsa y Amelia, tres amigas que un día decidieron comenzar a caminar juntas una vez por semana. Lo que empezó por ser una mera distracción y una forma de hacer ejercicio se ha terminado por convertir en una necesidad. Porque esos paseos les sirven también para estar informadas de lo que a cada una de ellas les ocurre. Poco a poco irán descubriendo que la amistad no es siempre idílica, que también se guardan secretos y se recurre a la mentira.

Muchas veces opinan de manera semejante, otras, discrepan hasta la pelea. En palabras de Gracia Querejeta: «El tema central de este proyecto es el paso del tiempo, más concretamente, la vivencia del paso del tiempo en los cuerpos y las cabezas de tres mujeres que están o pasan de los 50. Aunque es verdad que no existe una clara línea divisoria entre juventud, madurez y vejez, no deja de ser cierto que en el mundo femenino los tiempos parecen llevar su propio y particular calendario».

La película se ha rodado íntegramente en Cáceres, y en su mayor parte en el Parque del Príncipe: «Está muy bien enseñar un Cáceres diferente al que todo el mundo conoce, distinto a su almendra histórica, aquí vamos a enseñar un Cáceres que es una pequeña ciudad pero que tiene sus particularidades», afirma la directora, para quién «es una película de diálogos, en la que se aborda los distintos ámbitos vitales, el personal, el profesional, de las protagonistas, pero no de la menopausia. Son mujeres que están en una etapa muy especial en sus vidas al cumplir los 50 años y tener que enfrentarse a sus miedos y problemas cotidianos, les supone un nuevo marco existencial y perciben el paso de los años como una especie de neblina que cae sobre ellas, un manto que las hace cada día más invisibles al resto de la sociedad».

La película no muestra los trabajos, familias o casas de las protagonistas, ya que se trata de una historia que trata de lo que le ocurre a las mujeres al llegar a una determinada etapa de sus vidas. Aunque el peso lo tienen las tres actrices principales, el filme cuenta con unos 300 figurantes locales que fueron elegidos en un proceso de selección para dar sensación de movimiento y actividad en este parque, habitualmente no concurrido. Aparecerán en escena paseantes con y sin perro, deportistas, ciclistas y clientes en terrazas de establecimientos hosteleros.

«Esta historia va a llegar a los corazones de todos y todas», apunta Nathalie Poza para quien «trabajar con actrices de primerísima línea y rodar en ese parque ha sido una aventura nueva para mí, toda una experiencia». Adriana Ozores, que ya ha rodado con Gracia Querejeta dos películas y un cortometraje, desvela que el trabajo de estas tres actrices ha consistido «en que querernos mucho, crear una amistad de años y hacerlo lo mejor que hemos podido. Me ha dado mucha pena acabarla». Es la primera vez en años que Gracia Querejeta no ha contado con su actriz de cabecera, Maribel Verdú para una película.

En los últimos años Cáceres ha sido escenario de rodaje muy importantes de series como 'Juego de Tronos', 'La catedral del Mar' y 'Still Star Crossed', pero todas han elegido las estampas históricas de la parte antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad para sus escenarios. En esta ocasión la filmación ha tenido lugar en el Cáceres moderno.

'Invisibles' se ha rodado a lo largo de cuatro semanas. Nephilim Producciones S.L, y Orange Films AIE son las productoras de este largometraje que cuenta con la participación de RTVE-Televisión Española, RTVM-Telemadrid y Movistar+, con la aportación de Canal Extremadura