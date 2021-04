Elcano desembarcará en Azkorri en la serie más ambiciosa del año Arranca el rodaje de 'Sin límites', una producción de 25 millones de euros dirigida por Simon West que recrea la gesta del marinero guipuzcoano y que busca estos días figurantes de manera on-line El director Simon West y el productor bilbaíno Miguel Menéndez de Zubillaga en la presentación del proyecto en febrero del año pasado. / Oscar Chamorro OSKAR BELATEGUI Madrid Martes, 6 abril 2021, 12:43

La gloria no le estaba destinada a un vasco, sino a un portugués. En 1519, Fernando de Magallanes recibió la bendición de Carlos V para abrir una nueva ruta comercial a las islas de las especias, más valiosas que el oro en la época. Salieron de Sanlúcar de Barrameda cinco naves con 234 hombres rumbo al Oeste y regresaron, tres años después, 18 espectros a bordo de la nao 'Victoria' comandados por un guipuzcoano. Juan Sebastián Elcano mereció del emperador un escudo con una esfera terrestre y la leyenda 'Primus circumdedisti me' (el primero me circundaste).

Cinco siglos después, una serie recreará un viaje que cambió el mundo y que, en palabras de su productor, el bilbaíno Miguel Menéndez de Zubillaga, fue «el primer acto de globalización». El proyecto de 'Sin límites' se dio a conocer en 2018, cuando estaba concebido como un largometraje. Tres años y una pandemia después, la gesta de Elcano arrancará el próximo 26 de abril en Olite (Navarra) para seguir en localizaciones vascas, Madrid, Sevilla y la República Dominicana. La playa getxotarra de Azkorri acogerá el desembarco de Elcano y sus hombres y su encuentro con indígenas. Un presupuesto de 25 millones de euros para cuatro capítulos la convierten en la serie española más ambiciosa de todos los tiempos. Al frente del timón se sitúa el británico Simon West, director de 'Con Air', 'Lara Croft: Tomb Raider', 'Los mercenarios 2' y 'La hija del general'.

'Sin limites' utiilizará la réplica de la nao Victoria construida en 2003, un barco que navegó más de 26.000 millas con José Luis de Ugarte de capitán.

RTVE y Amazon Prime Video producen una serie que cuenta con el apoyo de la Comisión conmemorativa del Quinto Centenario de la primera vuelta al mundo, presidida por el Rey, y que fue presentada el año pasado en la sala del Museo Naval del Cuartel General de la Armada en Madrid. Serán cuatro meses de rodaje para recrear tres años de travesía con tormentas, temperaturas extremas, hambre, enfermedades, luchas, conquistas, motines y locura. 'Sin límites' arrancará con el motín de San Julián, en el que los marineros dijeron basta tras tres meses sin ver tierra firme. Serrín y cuero entraban en el menú del día; cada rata se pagaba a medio ducado. En flashback, conoceremos a Elcano, un héroe con un código de honor muy especial, preso en la cárcel por haber vendido su barco a un extranjero -algo prohibido en la época- y poder pagar así a su tripulación. Magallanes le promete gloria y saldar sus deudas, así que sale de una cárcel para meterse en otra flotante.

Las productoras Mono Films y Kilima Media buscan estos días figurantes a través de la plataforma donostiarra Modfie en un casting on-line para evitar colas y aglomeraciones y que no haya riesgo de contagios. Se buscan perfiles de todo tipo: hombres con aspecto marinero de pelo largo y barba. También hombres muy altos, mujeres e indígenas de países sudamericanos. Teniendo en cuenta que las secuencias a grabar son de época, es necesario evitar pelos teñidos, con cortes modernos y tatuajes. También piden predisposición a posibles cortes de pelo y barba en el caso de los hombres. Algunos tendrán la oportunidad de saltar de figurantes a contar con una pequeña frase y actuación. Los interesados solo tienen que registrarse de manera gratuita en modfie.com, una plataforma que cuenta con una base de 30.000 usuarios y que ha servido para buscar la figuración de 'Akelarre' y 'Ane', grandes triunfadoras en los últimos Goya.

'Sin límites' estará hablada en español y se verá con subtítulos fuera de nuestras fronteras. Televisión Española la estrenará entre nosotros primero en lineal y Amazon lo hará en streaming en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Las escenas a bordo del barco y las tormentas se rodarán en el gigantesco tanque de agua de 32.000 metros cuadrados que los estudios Pinewood tienen en la República Dominicana. Simon West, navegante en la vida real y descendiente de marineros que participaron en el motín de la Bounty, se curtió en la BBC antes de triunfar en Hollywood. Su propósito es unir entretenimiento y rigor histórico con la ayuda de especialistas del Instituto de Historia y Cultura Naval. El propósito de los productores es utilizar la réplica de la nao Victoria construida en 2003, un barco que navegó más de 26.000 millas con José Luis de Ugarte de capitán y que ha servido como escenario de anuncios. Lo que no será posible, según fuentes de la producción, es rodar en Getaria, cuna de Elcano.