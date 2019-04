El drama de la inmigración en 'Un mundo prohibido' Una fotografía del rodaje. En rodaje La película pone el foco en tres historias entrelazadas que muestran el problema de la inmigración desde diferentes puntos de vista BOQUERINI . Sábado, 6 abril 2019, 21:28

Luis Tosar, (que se ha incorporado nada más finalizar el rodaje de 'Ventajas de viajar en tren'), Anna Castillo, Álvaro Cervantes, Miquel Fernández y Jesús Carroza encabezan el reparto del nuevo largometraje de Salvador Calvo tras el éxito de '1892: Los últimos de Filipinas', que lleva el título provisional de 'Un mundo prohibido'. Junto a ellos, los debutantes Moustapha Oumarou y ZayiddiyaDisssou, elegidos entre miles de niños del país africano de Benín.

La película aborda la realidad de dos mundos separados por una valla, tres historias entrelazadas que muestran el problema de la inmigración desde diferentes puntos de vista, y que es para Salvador Calvo «un proyecto ambicioso y difícil, pero por otro lado irresistible. La idea y los personajes surgieron en el rodaje de '1898: Los últimos de Filipinas' en Canarias. Allí entré en contacto con la gente de CEAR y conocí a dos niños que sirvieron para inspirar a dos de los protagonistas de nuestra película. Existen 258 millones de emigrantes en el mundo. Unos 6.100 mueren cada año intentando alcanzar un mundo mejor. Un mundo que les es prohibido. Con esta película pretendo acercar al público alguna de estas historias para poner cara, carne y nombre a este drama». Calvo aborda este segundo largometraje tras años dirigiendo episodios de series televisivas.

El guion lo firma Alejandro Hernández (que ha trabajado en libretos como 'Canibal', 'El autor' o '1892: los últimos de Filipinas') y todo se inicia cuando un elefante es abatido por un grupo de furtivos. 'Un mundo prohibido' cuenta cómo, en un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen del elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.

La película se rueda mayoritariamente en Benín, teniendo también escenas en Melilla, Madrid y Murcia. Calvo habla de la ilusión que siempre había tenido por rodar en África, «un continente al que admiro y en el que periódicamente me refugio, pues allí encuentro vida en estado puro, belleza, naturaleza salvaje y una cierta inocencia olvidada ya en Occidente hace tiempo. Un continente vivo que no deja de sorprenderte y donde los niños son el futuro. Niños como nuestros protagonistas», afirma el director.

Siete semanas de rodaje

El rodaje arrancó el pasado 9 de febrero y se ha extendido durante siete semanas con un presupuesto de cinco millones de euros. La película está producida por Telecinco Cinema, Ikiru Films, La Terraza Films y Un Mundo Prohibido AIE, con la colaboración de Mediaset España y la financiación del ICAA, y cuenta con un amplio presupuesto de cinco millones de euros.

Se trata de un filme que ha tenido una compleja preparación. Las directoras de casting Eva Leira, Yolanda Serrano y Cendrine Lapuyade, estuvieron cuatro meses en Benín hasta encontrar a los pequeños Moustapha Oumarou y Zayiddiya Disssou, elegidos entre miles de niños anónimos del país africano pata intervenir en el filme. «Me hace muchísima ilusión trabajar con Salva. Solo puedo adelantar que la película será un 'Babel' a la española», adelanta la actriz Ana Wagener haciendo referencia a la película dirigida en 2006 por Alejandro González Iñárritu, con quien la actriz ya trabajó en 'Biutiful'. Para Wagener, se muestra «lo que puede repercutir un pequeño gesto en un ser humano en el mundo y, sobre todo, lo difícil que se lo ponemos a la gente que viene de fuera huyendo de la muerte».