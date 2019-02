Denis Villeneuve penetra en el universo de 'Dune' Una imagen de la película original dirigida por David Lynch. En proyecto El director prepara un díptico sobre las historias creadas por Frank Herbert en donde estará Javier Bardem BOQUERINI . Viernes, 15 febrero 2019, 18:44

En 1965, la literatura de ciencia ficción dio un paso de gigante con la publicación de 'Dune', de Frank Herbert, una epopeya que se desarrollaba en un universo mucho más allá de nuestra experiencia y de nuestra imaginación. La novela tuvo un éxito instantáneo y Herbert prosiguió con más novelas de los mundos de Dune, que poco después serían llevadas al cómic. En 1984, David Lynch, que acababa de triunfar con 'El hombre elefante', la adaptó al cine en una colosal obra de 190 minutos con un reparto lleno de estrellas, entre las que se encontraban Sting, Francesca Annis, Linda Hunt, Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Silvana Mangano, Patrick Stewart, Michael Caine o Max Von Sydow. Aquella película de Lynch, desmesurada y desigual es hoy una obra de culto.

Ahora es el canadiense Denis Villeneuve, director de títulos tan sobresalientes como 'Enemy', 'Prisioneros', 'Sicario', 'La llegada' o 'Blade Runner 2049', quien prepara una nueva adaptación de 'Dune', que será un díptico de dos películas, mucho más fiel al original de Frank Herbert. La cinta original contaba que por orden imperial, la familia Atreides debía hacerse cargo de la explotación del planeta Arrakis, también conocido como 'Dune'. Se trata del único planeta donde se encuentra la especia, una potente droga que, además, es necesaria para los vuelos espaciales. Con anterioridad, el astro había sido gobernado por los Harkonen. Para tratar de recuperar su poder, deciden atacar el planeta.

Villeneuve se ha incorporado al proyecto después de que la productora Legendary cerrara un acuerdo por los derechos de la obra en 2016. Y para ello, ha pensado en Javier Bardem para uno de los papeles principales: Stilgar. En el reparto también estarán Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgar, Dave Bautista y Charlotte Rampling. Y se habla de la posible incorporación de Zendaya y de Oscar Isaac. Las dos películas, que previsiblemente se rodarán a la vez, con guion y adaptación de Eric Roth, con el propio Villeneuve como coproductor, aun no tienen título definitivo ni fecha de inicio de rodaje. Sí se sabe que para Bardem será su siguiente proyecto cuando finalice el rodaje de 'Molly', el filme que le mantiene ocupado en estos momentos y que le impidió asistir a la pasada gala de los Goya. Se trata de un drama familiar a las órdenes de Sally Potter ('Orlando', 'The Party') en donde el actor ganador del Oscar por 'No es país para viejos', comparte reparto con Elle Fanning, Salma Hayek, Laura Linney y Chris Rock..