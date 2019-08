David Fincher se apunta otro biopic David Fincher, en un rodaje. / R. C. En proyecto El cineasta contará la historia del que fue uno de los escritores mejor pagados de Hollywood, Herman J. Mankiewicz, coguionista de 'Ciudadano Kane' BOQUERINI . Lunes, 5 agosto 2019, 19:32

David Fincher ('La red social', 'Perdida') va a ver cumplido uno de sus deseos más antiguos, realizar un biopic de Herman J. Mankiewicz, hermano del famoso director Joseph Leo Mankiewicz, que fue uno de los escritores mejor pagados del Hollywood clásico, coautor del guión de 'Ciudadano Kane'. La película se titulará 'Mank', y es un proyecto muy antiguo, tanto que el guion fue escrito, antes de su muerte, por el propio padre del cineasta, Jack Fincher.

Herman Jacob Mankiewicz (Nueva York, 7 de noviembre de 1897 – Los Angeles, 5 de marzo de 1953) fue uno de los más legendarios guionistas de Hollywood en los años 20 y 30 del pasado siglo. Fue corresponsal en Berlín del 'Chicago Tribune' y crítico dramático de 'The New York Times' y 'The New Yorker', escribió algunas de las películas más destacadas de su época, y fue responsable del departamento de escritura de Paramount. Además de coescribir el guion de 'Ciudadano Kane' junto a Orson Welles (por el que ambos compartieron el Oscar), firmó libretos como los de 'Cena a las ocho', 'El mago de Oz', 'El orgullo de los yanquis', 'Un secreto de mujer', 'Los caballeros las prefieren rubias', 'Piratas del mar Caribe' y muchos más, en una lista que abarca casi un centenar de películas, en las que hizo desde el guión completo hasta pequeñas colaboraciones no citadas en los títulos de crédito. Además fue productor en muchas películas de los Hermanos Marx. La carrera de Herman J. Mankiewicz declinó a causa de su alcoholismo: pasó por numerosas clínicas de desintoxicación, en algunas de las cuales escribió algunos de sus guiones, falleciendo a causa de un fallo renal.

Mankiewicz estará interpretado por el camaleónico Gary Oldman (Londres, 21 de marzo de 1958). Con una sólida trayectoria teatral saltó a la fama como Sid Vicious en la película 'Sid y Nancy' y con 'Ábrete de orejas', tras las cuales fue reclamado por Hollywood donde protagonizó títulos como 'Drácula, de Bram Stoker' a las órdenes de Francis Ford Coppola, 'Amor a quemarropa', de Tony Scott o 'JFK', de Oliver Stone. Actualmente combina sus trabajos a ambos lados del Atlántico, habiendo dirigido una película en 1997: 'Los golpes de la vida'. Oldman acaba de rodar 'The Laundromat', de Steven Soderbergh, reconstrucción del escándalo de los 'Papeles de Panamá', en la que comparte cabecera de reparto con Meryl Streep y Antonio Banderas.

David Fincher (Denver, 28 de agosto de 1962) se inició en el cine como especialista en efectos especiales, trabajando para Industrial Light & Magic, donde fue operador y ayudante de fotografía en 'El retorno del Jedi' (1983) e 'Indiana Jones y el templo maldito' (1984). Pronto pasó a dirigir spots publicitarios y videoclips musicales. Su debut como director de largometrajes se produjo con 'Alien 3' en 1992 pero sus disputas con la 20 th. Century Fox le llevaron a renunciar a su vocación de director, hasta que recibió una oferta para dirigir 'Seven' en 1995, que aceptó porque le permitieron cambiar el final de la historia. 'The Game', 'El club de la lucha', 'La habitación del pánico', 'Zodiac', 'El curioso caso de Benjamin Button' o 'La red social' le han consagrado como uno de los directores más destacados del momento.

Fincher siempre había estado empeñado en filmar 'Mank' en blanco y negro, como la propia 'Ciudadano Kane'. A finales de los 90 tuvo que renunciar a un primer intento de dirigirla, con Kevin Spacey como protagonista, porque ningún estudio quería financiarla en esas condiciones. Hoy, tras el éxito de 'Roma', rodada en blanco y negro y que, entre otros Oscar ganó el de mejor fotografía, Netflix, que como aquella, cofinanciará el filme, ha aceptado, y su sueño podrá hacerse realidad. Su estreno se producirá a finales de 2020.