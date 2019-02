'Cuerdas', un thriller oscuro y claustrofóbico Una imagen del rodaje de la película. En rodaje Se trata de la ópera prima en el largometraje de José Luis Montesinos, ganador del Goya en 2014 al mejor corto por 'El corredor' BOQUERINI . Jueves, 7 febrero 2019, 14:12

Se rueda en localizaciones de la Comunidad Valenciana 'Cuerdas', la ópera prima del reputado cortometrajista José Luis Montesinos (Tarragona, 1978), ganador del Premio Goya, el Premio Forqué y el Premio Gaudí por su corto de ficción 'El Corredor', en 2014. La película es un oscuro y claustrofóbico thriller que protagoniza la joven Paula del Río, recordada por 'El desconocido' y 'La sombra de la ley' y que aquí encarna a una joven tetrapléjica en el que puede ser uno de los roles femeninos más potentes y complejos del cine español en los últimos años. Junto a ella Miguel Ángel Jenner (presentador de televisión en los 80, reputado doblador de películas de animación como 'Las aventuras de Tadeo Jones' y actor de series como 'El príncipe' e 'Isabel'), que ha protagonizado los cortos más premiados del director, y que aquí da vida al padre de la protagonista.

El guion, que firma Iakes Blesa y el propio José Luis Montesinos, narra la historia de Elena, una joven de apenas 20 años, que ha quedado casi tetrapléjica a raíz de un accidente de tráfico en el que falleció su hermana gemela, y que ahora asegura desear estar muerta. Para tratar de animarla, su padre la lleva a la montaña, a la vieja casa familiar que está adaptando para adecuarla a la nula movilidad de su hija. Pero un desafortunado incidente deja a la joven dentro de la casa e incomunicada. Fuera solo tiene a su perro Athos, especialmente adiestrado para ayudarla. Pero el que debería ser su mejor amigo, ha contraído la rabia, trata de entrar a toda costa y se ha convertido en su peor enemigo. Elena deberá usar de su ingenio para ahuyentarlo y que permanezca en el exterior.

La película es una historia de supervivencia al límite de tono realista que muestra a esta mujer luchando contra sí misma y contra su entorno: «Dicen que hay dos tragedias en la vida: no conseguir lo que se desea y conseguirlo. Nuestra protagonista, Elena, lo consigue… Y esa será su condena» explica José Luis Montesinos. «Siempre me han atraído las historias de supervivientes, personajes con dones comunes que tienen que emplear todo su talento para salir adelante en circunstancias extremas. El caso de 'Cuerdas' no iba a ser distinto. Partimos de una joven tetrapléjica atrapada en una masía en el campo con un perro enfermo de rabia. A partir de ahí construimos un thriller de supervivencia donde se hace de tripas corazón y donde cualquier pequeño obstáculo supone un reto descomunal para nuestra protagonista».

Una imagen del rodaje.

El cineasta habla de 'Gravity', de Alfonso Cuarón, como referente para esta historia: «Es un claro referente narrativo. Aunque en un género completamente diferente, también nuestra protagonista arrastra un fuerte trauma familiar en forma de pérdida, que la incapacita para disfrutar de la vida y salir adelante. Y como el personaje interpretado por Sandra Bullock, Elena sólo podrá hacerlo cuando sea capaz de hacer frente a sus demonios y asumirlos».

Asesoramiento

Antes de iniciar el rodaje Montesinos buscó un completo asesoramiento en lo referente a animales y a la minusvalía de Elena, adaptando el guion a las indicaciones recibidas en los diversos especialistas en las materias buscando el mayor realismo posible. «Parte de este realismo proviene también de la localización, porque en esta película la casa de Elena funciona casi como otro personaje más: a veces, benévolo; otras veces, cruel. A través de este refugio descubriremos los secretos que esconde la historia familiar de la protagonista, sus esperanzas y sus miedos», desvela el director, que confiesa que la idea que vertebra toda la película es que eso también te podría pasar a ti: «Queríamos una historia veraz, tanto a nivel de guión como de rodaje, que transpirara realidad y generara la angustia que necesitábamos».

La película cuenta con Arturo Méndiz, de Bastian Films ('Timecode') y Carles Pastor, de Gaia Audiovisuals ('Juegos de familia', 'Neckan') en la producción, la fotografía de Marc Zumbach, el montador Luis de la Madrid ('Los sin nombre', 'Hijo de Caín', 'Verónica') y la música de Arnau Bataller, compositor que es un referente dentro del mundo del género a nivel sonoro. Ha firmado la partitura de películas como 'REC Apocalipsis', 'Summer Camp', 'Vulcania' o 'El Elegido'.