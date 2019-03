Anya Taylor-Joy reincide en el fantaterror Anya Taylor-Joy. En proyecto La actriz de 'El secreto de Marrowbone' y 'Glass' será la protagonista de 'Last Night in Soho', de Edgar Wrigh BOQUERINI . Miércoles, 13 marzo 2019, 13:24

Anya Taylor-Joy parece haberle cogido gusto al cine de terror fantástico. La actriz nacida en Miami el 16 de abril de 1996 y criada en Argentina, que ha trabajado en 'La bruja' (2015), 'Múltiple' (2016), 'El secreto de Marrowbone' (2017) o 'Glass' (2019), todas ellas encuadradas dentro del género, ha anunciado una nueva incursión en el género, 'Last Night in Soho', que dirigirá Edgar Wright y de la que no se conoce el resto del reparto. La actriz tiene pendientes de estreno 'Los nuevos mutantes', la última cinta de la saga 'X-Men' y la serie de Netflix 'The Dark Crystal: Age of Resistance', precuela de la mítica película de Jim Henson, 'El cristal oscuro'.

Edgar Wright (Poole, Dorset, Inglaterra, 18 de abril de 1978) es además productor y actor. se consagró como director con 'Arma fatal' (2007) tras su debut con la comedia de 1995 'A Fistful of Fingers'. En su filmografía, además de series de televisión, figuran títulos como 'Zombies Party (Una noche de muerte)' (2004), 'Scott Pilgrim contra el mundo' (2010), 'Bienvenidos al fin del mundo' (2013) o 'Baby Driver' (2017), película de la que había anunciado una secuela con Lily James y Jon Hamm, los actores de la primera entrega, y que ahora se pospone para después de ''Last Night in Soho', que espera rodar para este próximo verano.

Por lo que se sabe, ''Last Night in Soho' estará escrita por el propio director junto a Krysty Wilson-Cairns, la guionista de la serie 'Penny Dreadful', y Wright ha asegurado que la película seguirá la línea de clásicos del género como 'Repulsión' de Roman Polanski y 'Amenaza en la sombra' de Nicolas Roeg, y será un thriller de terror psicológico directo: «Me di cuenta de que nunca había hecho una película sobre el centro de Londres, específicamente el Soho, un lugar en el que he pasado mucho tiempo en los últimos 25 años», comenta Edgar Wright. «Esta película será sobre el Londres en el que he vivido», añade. En 'Last Night In Soho', Wright se reencontrará con el diseñador de producción Marcus Rowland, con quien ya trabajó en 'Zombies Party (Una noche... de muerte)', 'Arma fatal', 'Scott Pilgrim contra el mundo' y 'Baby Driver'.