Anne Hathaway, una bruja muy malvada Anne Hathaway. En proyecto La actriz protagonizará un remake de 'La maldición de las brujas' que prepara Robert Zemeckis, en cuya producción están Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro 29 enero 2019

'La maldición de las brujas' ('The Witches') fue una película de culto de 1990 basada en una famosa novela homónima de Roald Dahl. Dirigida por Nicolas Roeg, estaba protagonizada por Anjelica Huston como la gran bruja suprema, que había madurado un diabólico plan para deshacerse de todos los niños británicos con la ayuda de una poción mágica que los convertiría en ratones. Ahora Robert Zemeckis, director de la trilogía 'Regreso al futuro', de 'Náufrago' y de 'Forrest Gump', prepara un remake de aquel filme con Anne Hathaway en el mismo papel.

En aquella película convivían felizmente los universos fílmicos de Nicolas Roeg, siempre con un punto oscuro en sus historias, y las fábulas de efectos y marionetas de Jim Henson, creador de los populares Teleñecos, que firmaba los deslumbrantes efectos especiales de la película: un niño de nueve años, escucha de labios de su abuela noruega estremecedores cuentos de brujas de perversas costumbres. Lo que no puede sospechar es que él mismo sufrirá la maldición de una perversa bruja. Bajo el disfraz de directora de la real sociedad para prevenir la crueldad contra los niños, la gran bruja suprema se dispone a llevar a cabo su plan. Pronto el chico se convierte en el primer niño británico que es convertido en roedor. Pero no se da por vencido, y con la ayuda de su abuela, comenzarán a elaborar una estrategia para derrotar a la cruel bruja y a sus malévolos esbirros y devolver el aspecto humano a la gran cantidad de niños que progresivamente se van transformando en ratones.

Ahora, dado lo complejo de la producción, Zemeckis ha buscado asociarse en la producción con dos de los mexicanos de oro del momento, Alfonso Cuarón ('Roma') y Guillermo del Toro ('El laberinto del fauno', 'Hellboy'), con una amplia experiencia en el cine de efectos especiales.

La adaptación de Roeg tenía dos partes bien diferenciadas, que apostaban por una atmósfera inquietante en su primera mitad y por el trepidante gran espectáculo en la segunda, y con un final sorprendente en donde Angelica Huston se autoparodiaba a sí misma. Para esta nueva versión Zemeckis ha buscado una mayor fidelidad al libro de Roald Dash: «La estableceremos en el sur gótico en la década de los 60. Será una manera muy interesante de dar un giro sociológico a ésta historia de brujas». En el libro el abuelo del niño es un antiguo cazador de brujas que le enseña todos los conocimientos necesarios para acabar con las terribles hechiceras, algo que fue eliminado en la cinta de 1990.

Actualmente Cuarón y Del Toro trabajan juntos en la preproducción del filme 'Los demonios del Edén', basado en la novela homónima de Lydia Cacho, junto a la productora Bertha Navarro ('El laberinto del fauno'), mientras que Patricia Riggen ('Los milagros del cielo') será la encargada de dirigir el proyecto. La película versará sobre el escándalo de empresarios y políticos implicados en abuso de menores y pornografía infantil en México.

Zemeckis, por su parte, estrenará el 1 de marzo su nueva película, 'Bienvenidos a Marwen', protagonizada por Steve Carell, y se encuentra produciendo las series de televisión 'Project Blue Book' y 'What/If', y tiene también en proyecto dirigir 'The King', con Dwayne Johnson, sobre Kamehameha, el legendario rey de las islas Hawai.

Por su parte Anne Hathaway se encuentra rodando una película con Todd Haynes ('Carol') y tiene pendiente el estreno del thriller 'Serenity' y de la comedia 'The Hustle' y prepara un largometraje sobre 'Barrio Sésamo'. La actriz además acaba de finalizar la producción del drama 'The Last Thing He Wanted'. Hathaway había tenido problemas para aceptar la oferta de Zemeckis por incompatibilidad de agenda con los rodajes de 'Barrio Sésamo' y de una película sobre la famosa muñeca Barbie. Finalmente los problemas se han solucionado y la actriz ha renunciado a interpretar a Barbie, que estará protagonizada por Margott Robie.

Aunque Anne Hathaway es, por el momento, la única intérprete confirmada del reparto, el portal de internet Deadline ha publicado que «Viola Davis podría estar relacionada con el proyecto». Por el momento no hay una fecha de inicio de rodaje ni de estreno prevista para este remake de 'La maldición de las brujas'.