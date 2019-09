Aaron Sorkin y Spielberg hacen Historia Parte de los auténticos 'Siete de Chicago'. El creador de 'El ala Oeste de la Casa Blanca' lleva al cine la odisea judicial de 'los Siete de Chicago' BOQUERINI . Domingo, 15 septiembre 2019, 10:02

Ha costado, pero por fin, con la elección del reparto, ya está marcha la preproducción de 'The Trial of The Chicago 7' ('El proceso de los 7 de Chicago'), del guionista y director Aaron Sorkin, a la que Steven Spielberg, que en algún momento había pensado en dirigirla, se queda como productor dándole el impulso definitivo.

El filme reconstruirá el infame proceso judicial contra siete jóvenes de entre los miles que se manifestaron en Chicago durante la Convención del Partido Demócrata de 1968 para protestar contra la Guerra del Vietnam, unas protestas violentas en la que los manifestantes arrojaron ladrillos, y con una brutal represión policial que respondió lanzando gases lacrimógenos. Los disturbios provocaron un incendio en el centro de Chicago que no hizo más que aumentar la violencia, decretándose el estado de sitio en la ciudad.

Tras este episodio, ocho policías y siete manifestantes fueron hallados culpables de los hechos por investigadores independientes, siendo condenados los segundos, denominados por la prensa como 'los siete de Chicago', mientras que los policías no llegaron a ser juzgados. Uno de los condenados, Abbie Hoffman, se convirtió en una celebridad, pero tras ser diagnosticado con un trastorno bipolar, se acabó suicidando en 1989.

La película se creó originalmente en Amblin Partners de Steven Spielberg, pero después de diferentes problemas presupuestarios, durante la preproducción, el proyecto se canceló. Desde que se pensó en el proyecto, Sorkin siempre fue el guionista de esta historia. Como director se barajaron diferentes nombres que fueron cambiando conforme pasaban los años y no se acababa de poner en marcha, entre ellos Paul Greengrass, quien fue descartado por solicitar un presupuesto que se consideró demasiado elevado.

Steven Spielberg se interesó por el proyecto estando durante bastante tiempo como la principal opción para dirigirla, pero finalmente, el proyecto pasó de Amblin a Paramount, y el cineasta se quedó solo como productor, pero dando el impulso final que necesitaba el proyecto, que dirigirá su guionista, Sorkin. Aun así el proyecto ha tenido que esperar otro año más ya que Sorkin estaba inmerso en la versión teatral de 'Matar a un ruiseñor' y hasta que la obra no se ha estrenado no se ha podido incorporar a la preproducción del filme.

Sorkin ha sido el creador de series como 'El ala Oeste de la Casa Blanca' (1999) o 'The Newsroom' (2012), y guionista de películas como 'La red social' (2010) o 'Steve Jobs' (2015), debutó como director de cine en el año 2017 con el filme protagonizado por Jessica Chastain e Idris Elba 'Molly's Game', Un drama basado en hechos reales, centrado en el mundo del póker, que adapta el libro de memorias de Molly Bloom, una prometedora esquiadora de nivel olímpico que, al ver truncada su carrera deportiva, acabó organizando las partidas de póker clandestinas más exclusivas de Estados Unidos.

Sorkin ha dicho: «Estoy encantado de hacer una película sobre uno de los juicios más locos, divertidos, intensos, trágicos y triunfantes de la historia de Estados Unidos. Sucedió a finales de los años 60, pero no hay mejor momento para contar esta historia que hoy».

En el reparto ya están confirmados Frank Langella como Julius Hoffman, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos que presidió el juicio, Mark Rylance como William Kuntsler, el abogado que defendió a los activistas de derechos civiles acusados de las manifestaciones antibélicas, Sacha Baron Cohen como Abbie Hoffman, el más famoso de los condenados, Eddie Redmayne como Tom Hayden, un famoso activista por los derechos civiles que más tarde se casaría con Jane Fonda, Joseph Gordon-Levitt como Richard Schultz, Jonathan Majors como Bobby Seale y Alex Sharp como Rennie Davis, estos últimos como dos de los acusados. Aún falta la incorporación de más intérpretes en los próximos días, rumoreándose que Michael Keaton se puede acabar incorporando igualmente a la producción.

El inicio del rodaje está previsto para este próximo octubre con la intención de que pueda ser estrenada en noviembre de 2020, coincidiendo con las elecciones presidenciales norteamericanas.