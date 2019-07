'Yesterday' y otros estrenos

¿Cómo sería el mundo si nunca hubiesen existido Los Beatles o nadie recordase sus populares canciones? A partir de tan brillante premisa se ha gestado la esperada 'Yesterday', un What if? -¿qué pasaría si?- ideal para melómanos cuyas expectativas, dado el jugoso planteamiento, no se cumplen más allá de lo evidente. Un músico que malvive en Inglaterra componiendo temas parece ser la única persona que se acuerda de los estribillos pegadizos de la mítica banda, dando pie a un situación rocambolesca que narra con la cámara Danny Boyle, Oscar por 'Slumdog Millonaire' que se dio a conocer internacionalmente gracias al éxito de 'Trainspotting'.

Comenta el cineasta británico que «el éxito no le ha pervertido», pero su filmografía ha derivado en una sucesión de intentos de mantener su estatus y seguir amasando taquillazos con un resultado irregular. Su última propuesta lleva con orgullo la etiqueta mainstream, con apariencia de cine independiente, su especialidad. Aparte de lucir su nombre en los créditos principales, cuenta con un guión firmado por el cotizado Richard Curtis, responsable de clásicos de la comedia romántica como 'Cuatro bodas y un funeral', 'Notting Hill' o 'Love Actually', esa película coral entrañable que siempre hay que revisar por Navidad. Esta vez mezcla el humor y el amor con la música, con un resultado entretenido, tan eficaz como encorsetado en su pretendido ingenio.

La apuesta real de 'Yesterday' es el elenco principal, único signo de distanciamiento del obvio sentido comercial del filme, dado el calado extremo de los creadores de hits como el que da el título al filme, Let It Be o Come Together. El casi debutante Himesh Patel, visto en series como 'Damned', lleva el peso del relato, acompañado por Lily James ('Baby Driver'), quien le arrebatará el corazón. No es la primera vez que Curtis y Boyle trabajan juntos, ya lo hicieron en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Al alimón firmaron una pieza que parodiaba 'Carros de fuego' con la presencia de Rowan Atkinson, alias Mr. Bean.

Pudo verse en mitad del acto para el regocijo del los fans del actor. Seis años después Curtis le envió el libreto de la película al director de la visceral '28 días después', que aquí se decanta por el almíbar. 'Cuatro bodas y un funeral´, que cuenta con un remake en proyecto, es la antítesis de 'Trainspotting', pero Boyle se hace a todo, como ya demostró en 'Una historia diferente'. Tras 'Bohemian Rhapsody' y 'Rocketman', a seguir vendiendo discos en las grandes superficies.

'522. Un gato, un chino y mi padre'

«Tú fabricas tu propio mundo: lo puedes hacer grande o lo puedes hacer muy pequeño». De esta idea parte una de las películas con el título más complicado del momento, '522. Un gato, un chino y mi padre', protagonizada con devoción por Natalia de Molina, uno de los jóvenes talentos nacionales más prolíficos (ganadora de dos premios Goya por 'Techo y comida' y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'). Presentada en el festival de Málaga en su sección oficial, el número 522 alude a los pasos que sirven de perímetro al personaje principal del relato, que sufre agorafobia, situación que da pie a una road-movie inesperada cuando se muere su mascota, un felino, su única compañía, y decide darle sepultura lejos de casa. No le queda otro remedio que salir al exterior. Paco R. Baños, responsable de 'Ali', de la cuerda de Alberto Rodríguez y compañía (colaboran en la serie 'La peste'), firma la dirección. Alberto Jo Lee ('Thi Mai, rumbo a Vietnam') y el siempre genial Manolo Solo completan el reparto.

'La (des)educación de Cameron Post'

'La (des)educación de Cameron Post' no es otra película más sobre el salto de la adolescencia a la supuesta madurez. Ganadora a la Mejor Película en el prestigioso festival de Sundance y Espiga de Plata en la Seminci de Valladolid, brilla con luz propia al tratar un tema tristemente de actualidad. Chloë Grace Moretz, en estado de gracia, es la protagonista del filme, adaptación de la novela de Emily Danforth. Encarna a una alumna de instituto perfecta, perteneciente a una familia conservadora, que es obligada a asistir a un centro de terapia para reorientar su sexualidad después de ser descubierta intimando con una compañera.

La historia transcurre en 1993, aunque todavía a día de hoy hay quien defiende que la homosexualidad puede curarse. Razón de peso para que existan propuestas de calidad como la presente, que defienden la búsqueda de identidad del ser humano en total libertad. Desiree Akhavan, autora completa de la recomendable serie 'The Bisexual', disponible en la plataforma de video bajo demanda Filmin, que escribe, dirige y protagoniza, firma un drama conmovedor que explota con acierto la ironía cuando le conviene y trata el tema desde el respeto. La protagonista se enfrenta al dolor en su viaje interno, a la intolerancia y a aquellas mentes adultas que están a años luz de su manera de pensar y sentir. En su camino, nada fácil, confía cada vez más en sí misma.