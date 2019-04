'Vengadores: Endgame', ¿quién sobrevivirá? ¿Quién morirá?

Alerta spoiler. Esta pieza contiene elementos clave de la tercera entrega de la franquicia. Si no has visto 'Vengadores: Infinity War', no deberías participar en la encuesta que ponemos a continuación. Avisado quedas.

Acorde a los actuales hábitos de consumo audiovisual, en las salas de cine funciona cada vez más el concepto película-evento en términos de taquilla. En este sentido, 'Vengadores: Endgame' ya está batiendo records, por ejemplo la venta anticipada de entradas para el acontecimiento. 'Vengadores: Infinity War', la anterior parte del díptico basado en la imaginería de los tebeos de Marvel supervisados por Stan Lee , dejó helados a los fans del fenómeno, en un estado de ansiedad que por fin puede encontrar alivio, o todo lo contrario. El gran enemigo del grupo de superhéroes, Thanos, aniquilaba a la mitad del universo en un plan ególatra sin precedentes, gracias al Guantelete del Infinito. Debido a la masacre a escala universal, desaparecía el grueso de los paladines de la justicia, cuyas hazañas habían sido descritas a lo largo de más de una veintena de títulos adorados por los seguidores de los héroes de papel adaptados a imagen real. Solamente queda un puñado de nombres, derrotados, sin fuerzas… Pero algo tendrán que hacer, ¿no? Son muchas las teorías y rumores que copan internet, en base a tuits de actores implicados, nuevos juguetes o fotos de rodaje. ¿Quién sobrevivirá en la última gesta? ¿Quién desaparecerá para siempre? Estos son los personajes que quedan sobre el tablero de juego. Participa en la encuesta para decidir sus destinos.

Iron Man

Iron Man.

Con el Hombre de Acero empezó el Universo Cinematográfico de Marvel, con una película sobria que demostró que los avances tecnológicos ayudan visualmente a convertir en realidad los superpoderes de los héroes de acción de La Casa de las Ideas. Robert Downey Jr. bordó su papel, añadiendo profundidad al personaje. Junto al Capitán América lidera al grupo. Su amistad ha estado alguna vez en entredicho. A ritmo de AC/DC golpea al malvado. Sus trajes han ido evolucionando filme a filme y tiene muy claro, atención, el concepto de sacrificio, como demostró en el clímax de la primera entrega de 'Los Vengadores'. Además, Dr. Strange le informó, antes de convertirse en polvo en la Guerra Infinita, que solamente había una posibilidad de ganar entre millones, luego su protagonismo en 'Vengadores: Endgame' es esencial.

Capitán América

El Capitán América.

Los hermanos Russo, directores de 'Vengadores: Endgame', han crecido detrás de las cámaras con el poderoso rol encarnado por Chris Evans, firmando las películas en solitario del personaje antes de su encuentro con el resto de Vengadores. Tuvo sus más y sus menos con Iron Man en 'Capitán América: Civil War'. Tiene muy claros sus principios y se le ve agotado por mantenerlos, con el añadido de un peso emocional evidente, con tantos años a sus espaldas, incluyendo un cambio de época histórica en su existencia de supersoldado. ¿Seguirá elevando el escudo cuando acabe la gran batalla contra Thanos? No puede soportar no haber podido salvar a la mitad de la humanidad, incluyendo a sus compañeros, una carga que puede acabar siendo letal.

Hulk

Hulk.

El personaje ha ido evolucionando a los largo de varias películas, incluso ha cambiado de rostro, pero nos hemos quedado encantados con el buen trabajo de Mark Ruffalo. ¿Con qué Hulk nos encontraremos en 'Vengadores: Endgame'? Su aparente inmortalidad puede convertirle en el único capaz de utilizar el Guantelete del Infinito, si vuelve a entrar en juego ajustándose a la teoría de los fans de los viajes en el tiempo.

Thor

Thor.

Sufridor empedernido, ha perdido todo lo que ama y Asgard ya no es lo que era. Tuvo en sus manos el fin de Thanos, no le cortó la cabeza a tiempo, le clavó el hacha en el lugar del cuerpo equivocado. Haber fallado tan estrepitosamente ha derivado en un sentimiento de culpa desasosegante. El personaje bien interpretado por Chris Hermsworth aporta algunos momentos de delirio y necesario humor en 'Vengadores: Endgame', para que el público respire. ¿Redimirá su angustia? ¿Seguirá el poderoso martillo teniendo dueño al final del combate?

Viuda negra

Viuda negra.

Sus escenas de la apertura de la franquicia son memorables, engañando al mismísimo Loki, hermano de Thor. Su carisma es excepcional, pero carece de poderes sobrenaturales, es la más humana del supergrupo. Está obsesionada con encontrar a su compañero de misiones de antaño, Ojo de Halcón, del que no se sabe nada. Scarlett Johansson demuestra con su actuación que es capaz de afrontar cualquier género. Hay anunciada una película en solitario de la magnolia de acero, pero quizás ocurre en algún tiempo pasado.

Capitana Marvel

Capitana Marvel.

Se puede decir que acaba de llegar y es la más poderosa de todos, luego es difícil que el personaje al que da vida Brie Larson no continúe en acción más allá del cierre del ciclo. 'Vengadores: Infinity War' terminaba con uno de los mayores cliffhangers de la historia del medio audiovisual. La escena postcréditos, sello de identidad de las películas de Marvel, aportaba un hálito de esperanza. Mientras Nick Furia, léase Samuel L. Jackson, se convertía en polvo, mandaba un mensaje de auxilio a la Capitana, cuyo símbolo era visto por primera vez por mucho espectadores. Los lectores de tebeos vibraron.

Ant Man

Ant Man.

Con dos películas a cuestas, de menor presupuesto pero genial resultado, con las escenas más originales visualmente y un sentido del humor delicioso, el Hombre Hormiga (Paul Rudd) aparecerá en escena según adelantan las imágenes de avance del estreno de la temporada, con permiso de 'Star Wars'. Ojo, porque además de empequeñecerse, este justiciero singular puede hacer lo contrario, convertirse en un gigante. ¿Se acordará el Capitán América de que peleó contra él con anterioridad? Ambos llevaban máscara. Su capacidad de moverse en el Reino Cuántico, visto en 'Ant-Man y la Avispa', puede ser la llave para el contraataque.

Rocket

Rocket.

Es el único Guardián de la Galaxia que queda en pie. El descarado mapache, aficionado a empuñar todo tipo de armas, es puro CGI -su voz la pone Bradley Cooper-, pero ha logrado tocar el corazoncito de los fans. Siendo un animal parlanchín, puede ser el primero en caer frente a la apisonadora Thanos, pero no es una buena idea quedarnos sin su ácido sentido del humor, un buen contrapunto en los diálogos frente al resto de los reunidos. Echa mucho de menos a Groot y hará todo lo posible por vengarse de Thanos.

Nebula

Nebula.

La hermanastra de la llorada Gamera, hija adoptiva de Thanos, acabó pasándose a la luz en 'Vengadores: Infinity War', debido a la tortura psicológica, y física, que le propinaba su prepotente padre. Sus partes robóticas le hacen un personaje de lo más cool, y quizás por ello... ¿prescindible?

War Machine

War Machine.

Compañero inseparable de Iron Man, se mueve gracias a la ayuda de la tecnología pergeñada por su amigo Tony Stark, es decir, Iron Man. Su armadura destructora también forma parte indisoluble de su identidad. Ya estuvo a punto de desaparecer del mapa en una secuencia que cambió el curso de los Vengadores.

Ojo de Halcón (Ronin)

Desapareció en la anterior entrega de la saga, pero según cuenta el tráiler vuelve a la carga con muchas ansias de venganza, convertido en un soldado letal que intenta calmar su sed de justicia a base de matar y matar. Su relación con la Viuda Negra siempre ha estado ahí. Ha perdido a sus seres queridos en la gran aniquilación. La rabia le puede y puede volverse en su contra.

Okoye

Okoye.

Su peso en la narración es casi anecdótico. Guardaespaldas inseparable de Black Panther, al que también se llevó el viento, es una guerrera implacable. Su calado en el público es muy limitado, con lo cual su participación en la resolución del conflicto puede ser, igualmente, anecdótica.

Thanos

Thanos.

'Vengadores: Infinity War' era su historia, la de un villano poco habitual, con sentimientos, que piensa fervientemente que para salvar el mundo hay que acabar primero con la mitad de la humanidad. Una decisión ciertamente problemática. En su poder está el Guantelete del Infinito. Con un chasquido de dedos eliminó a millones de personas. Josh Brolin, bajo toneladas de pixels, es uno de los malvados más gloriosos de la historia del cine de entretenimiento. En la conclusión de la trágica aventura solamente puede quedar Thanos o los restos de los Vengadores. El grandullón tiene más de catorce millones de posibilidades de vencer mientras el mermado escuadrón de superhéroes tan solo puede ganar una vez, como bien auguraba Dr. Strange.