'Vengadores: Endgame' es la película más taquillera de todos los tiempos 02:28 Robert Downey Jr. es Iron Man/Tony Stark en la última entrega de la saga 'Vengadores'. La última entrega de la saga de superhéroes supera a 'Avatar' y recauda 2.790 millones de dólares | Marvel anuncia en la Comic-Con de San Diego una riada de películas y series basadas en personajes de cómic OSKAR BELATEGUI Domingo, 21 julio 2019, 18:47

Todo empezó en 2008 con 'Iron Man'. Nadie daba un dólar por la primera película que se animaba a producir la editorial Marvel, que puso al frente del proyecto a Jon Favreau, un director y actor más asociado a la comedia, que dejó improvisar a los intérpretes parte de los diálogos. El traje del Hombre de Hierro le iba como un guante a Robert Downey Jr, un actor problemático debido a sus adicciones en el pasado, que supo comunicar al personaje su sarcasmo y el sentimiento de estar de vuelta de todo.

Marvel, nacida en 1936 y declarada en bancarrota en 1996 en mitad de la crisis del sector editorial del cómic, no podía contar con sus grandes estrellas –Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos– porque los derechos pertenecían a otros estudios. Así que tuvo que conformarse con un 'secundario'. 'Iron Man' fue una producción independiente que costó 140 millones de dólares y recaudó 585. Al final de sus títulos de crédito reservaba una sorpresa: la aparición de Nick Fury (Samuel L. Jackson). La advertencia de que en el futuro los superhéroes de la editorial compartirían juntos la pantalla en lo que ha venido a bautizarse pomposamente Universo Cinematográfico Marvel.

Una década después, Marvel, propiedad del gigante Disney, puede presumir de haber producido la película más taquillera de todos los tiempos. 'Vengadores: Endgame' ha superado a 'Avatar' tras recaudar 2.790 millones de dólares en todo el mundo. El histórico récord lo ha desvelado el presidente de los estudios, Kevin Feige, en la Comic-Con de San Diego, el evento que Hollywood viene eligiendo en los últimos años para anunciar sus proyectos más ambiciosos.

Kevin Feige, presidente de los estudios Marvel, y Scarlett Johansson en la Comic-Con de San Diego. La actriz protagonizará una película centrada en el personaje de Viuda Negra.

'Vengadores: Endgame' llegó a nuestro país el pasado 25 de abril, donde ocupó el 40% de las salas. Con una duración de tres horas, la cinta superó las previsiones más optimistas y se convirtió en la primera en rebasar los 1.000 millones de dólares en el fin de semana de su estreno a nivel global. Su reestreno hace unas semanas con algunas escenas inéditas para tomar un nuevo impulso comercial perseguía sobrepasar a 'Avatar' en el 'box office' mundial, que no tiene en cuenta la inflación. Tras la cinta de James Cameron, estrenada hace una década, figuran como más taquilleras 'Titanic', 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' y 'Vengadores: Infinity War'.

El 'panel' de Marvel, como se denomina en la Comic-Con las presentaciones de los estudios, era el más esperado. 'Vengadores: Endgame' cierra un ciclo de 23 películas y, en teoría, despide a algunos de los superhéroes más populares, como Iron Man y Capitán América. No hay que preocuparse. Disney seguirá explotando el filón de los personajes de tebeo y ha anunciado en San Diego 'The Eternals', 'Black Widow', 'Thor: Love and Thunder', con Natalie Portman como Diosa del Trueno, y una película sobre 'Blade' con Mahershala Ali de estrella. Por si fuera poco con las películas, el Universo Marvel también saltará a las series ante la inminente puesta en marcha de la plataforma de Disney, que hará tambalear el reinado de Netflix y HBO.