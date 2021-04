La última borrachera de Shane MacGowan

Julien Temple: «La música puede cambiar las cosas, y eso no interesa»

OSKAR BELATEGUI

La lista de músicos con los que ha colaborado Julien Temple (Kensington, Reino Unido, 1952) es deslumbrante: Sex Pistols, Judas Priest, The Kinks, Depeche Mode, los Rolling Stones, David Bowie, Iggy Pop, Neil Young, Tom Petty… El director de 'Principiantes' y 'Las chicas de la Tierra son fáciles' reconoce que no hubiera podido rodar 'Crock of Gold' sin la ayuda de Johnny Depp. «Johnny es un viejo amigo de Shane y mío. Mucho antes de que fuera una superestrella, hacía de canguro de mi hija June, que ahora es actriz. Y se quedaba extasiado ante mi colección de laserdisc, por entonces me dejaba todo el dinero en comprar películas. Yo era consciente de la dificultad del proyecto, de que iba a ser doloroso y que quizá no iba a poder acabar la película por la actitud de Shane o porque yo tiraba la toalla. Cuando Johhny se involucró supe que, si la cosa iba mal, él iba a mantener el barco a flote. En muchos momentos, su presencia permitía que se podía seguir filmando. Hay un momento en que Shane dice que no quiere más entrevistas y a Johnny se le ocurre ponerse a charlar como si la cámara no estuviera».

-¿Qué músico con los que ha trabajado a lo largo de su carrera le ha impactado más?

-Buf, yo fui un adolescente que le dio un sentido al mundo a través de la música. Los Stones y los Kinks me arrebataron cuando era un chaval que iba a la escuela. Trabajar con gente que amaba ha sido una gran suerte. Adoro a Neil Young, es un tipo honesto, humano y realista. De David Bowie me quedo con su energía colaborativa y su nivel de implicación. Los Kinks fueron fundamentales en mi comprensión del mundo para alguien que creció en Londres en los años 60. Los Sex Pistols cambiaron completamente mi vida, ellos me enseñaron que podía rodar películas y documentales si tener que esperar a tener 60 años. Amo a Keith Richards, es un gran innovador y una persona muy divertida con la que trabajar. No trabajo con gente que no me gusta.

-¿Y escucha música actual o se ha quedado anclado en aquella época?

-Ya no soy un adolescente que tiene una relación tan intensa con la música. Se hace muy buena música en muchas partes del mundo, pero me temo que ya no tiene el impacto que tuvieron, por ejemplo, los Pistols, a los que se odiaba o amaba. Consiguieron apretar el interruptor que encendió el país. El mundo ha cambiado. Hoy para triunfar en la música tienes que ser aburrido y tu música no tiene que tener mucho significado. Si eres bueno y tienes un mensaje específico, solo te va a escuchar tu tribu, eso es más seguro para los que nos dirigen. Porque la música puede cambiar las cosas, y eso no interesa.