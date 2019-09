Ricardo Darín: «Nos olvidamos de que nuestros gobernantes son nuestros empleados» Ricardo Darín y su hijo Chino Darín, con quien trabaja por primera vez en 'La odisea de los giles', en San Sebastián. / Efe El actor presenta en San Sebastián 'La odisea de los giles', una comedia que ha sacudido Argentina al contar la venganza de unos estafados en el corralito de 2001 OSKAR BELATEGUI Lunes, 23 septiembre 2019, 18:38

Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) cuenta que «gil» en argot lunfardo es un término que se utiliza con ironía y que vendría a ser algo parecido a nuestro «pardillo», alguien ingenuo, confiado, que cree que jamás le van a hacer daño. 'La odisea de los giles', que en Argentina ha batido en taquilla a Tarantino, está ambientada en 2001, cuando el corralito acabó con los ahorros de los ciudadanos, giles que tuvieron que quedarse de brazos cruzados.

La venganza llega de manos de los habitantes de un poblacho de mala muerte, que reúnen dinero entre los vecinos para montar una cooperativa y el banco se lo birla. Cuando averiguan que sus dólares han caído en manos de un abogado que los esconde en una cámara secreta, emprenden la tarea de recuperarlos robando al ladrón. La película, programada en la sección oficial fuera de concurso, le permite a Darín trabajar por primera vez con su hijo, Chino, el más perseguido en San Sebastián estos días junto a su novia, la actriz Úrsula Corberó.

-'La odisea de los giles' ha provocado una catarsis en Argentina.

Ojalá fuera una catarsis. Esa sensación de que alguna vez ganan los buenos… Cuando se habla del corralito en 2001, parece que solo se trata de cuestiones monetarias, pero hay mucho más que perder cosas materiales. Está grabado en nuestro ADN. Esto es un cuentito, una fábula que puede ayudar a sentir cierta reparación emocional. De ahí a una catarsis… Los ciudadanos del mundo no somos muy respetados, siempre estamos soportando embestidas. Y uno acumula y acumula. Por eso estas historias inflaman el espíritu, porque es lo que sentimos todos.

-¿Cuáles son esas embestidas?

-Voy más allá de la autoestima, el amor propio y la dignidad, que también son pisoteados. Hay gente que perdió la vida en el corralito, ancianos que vieron desaparecer todos sus ahorros y sentían tanta amargura que se morían. Hubo exilios y se destruyeron familias.

-¿Todavía quedan giles en Argentina?

-Todos somos giles, en Argentina y en el mundo. ¿Vos cumplís las normas todos los días? ¿Pagas tus impuestos, el peaje de la autopista? ¿Por qué? En Noruega quizá están contentos de pagar impuestos, pero es que un maestro gana más que un diputado. Yo también los pagaría feliz allí. Nos enteramos de que un senador tiene treinta y tantos asesores y en dos años no presentó ni un proyecto… Estamos alimentando un ejército de incapaces, lo sabemos y nos reímos. La Argentina de la película es la misma que la de hoy, tenemos una gran gimnasia de sobrevivir a las crisis.

-Seguimos teniendo fe en el sistema.

-No lo sé. Nadie quiere alterar el orden. Cómo procesamos la información es fundamental. Nos olvidamos todo el tiempo que nuestros gobernantes son nuestros empleados. Les pagamos el sueldo con nuestros impuestos. Deberían estar las veinticuatro horas del día velando para que nuestras vidas sean mejores, en cambio estamos todo el día detrás de ellos para ver si les pillamos en sus cagadas. Cambiar el sistema nos da miedo, mejor lo malo conocido… Además, desde el momento en que aceptamos la sociedad de consumo estamos un poco encarcelados. Agachamos la cabeza y aceptamos normas no discutidas.

-Las crisis financieras a lo mejor se explican mejor con una comedia así que con un sesudo documental.

-Todos queremos que nos cuenten un cuento bien contado, desde que nacemos hasta que nos morimos. Todo se reduce a eso. Si ahora me empiezas a contar algo que te ha pasado viniendo hasta aquí, tienes toda mi atención. Y después está la comedia, no hay nada más difícil de hacer. Peter O'Toole decía en una película algo que se me quedó grabado: «Life is easy, comedy is hard» (la vida es fácil, la comedia es lo complicado).

-Ahora se cuentan muchas historias que no son verdad. ¿Dónde queda el valor de ustedes, los artistas, para contrarrestar las 'fake news'?

-Luchamos contra la inmediatez. Antes los datos se maduraban y cotejaban, ahora se multiplican de manera astronómica en las redes y no hay manera de frenarlo. Tú ahora dices que alguien es pederasta y ese tipo se va a pasar su vida tratando de limpiar eso. Aquello de «miente, miente, que algo queda» hoy es más verdad que nunca. Imagino que el periodismo está atravesando una etapa muy difícil. El negocio más grande de nuestro tiempo es la información, quien la controla tiene el poder.

-Ha trabajado por primera vez junto a su hijo.

-Sí. Tuvimos una gran responsabilidad con respecto a nuestros colegas, creo que lo hicimos bien. Nos ayudamos y aprendimos mucho. Yo le observaba todo el tiempo, y él también me dijo cosas a mí. Trabajamos mucho tiempo con el guion y el vestuario ayuda mucho, ja, ja.

-¿Qué ha aprendido de él?

-Tiene una procesadora de datos mucho más avanzada que la mía, adaptada al tsunami de información de los últimos tiempos. Ha nacido en esta era. Me ha ayudado mucho.

-Últimamente viene mucho a España a hacer teatro. ¿Cómo ve el país?

-Para el que llega a un país que no es el suyo, el foco de atención siempre está puesto en lo que funciona, sobre todo si viene de un lugar con carencias de ese tipo. No puedo dejar de reconocer respecto a España, o a las Españas de las que quiera hablar, que ustedes tienen una decena de puntos básicos mínimamente acordados: convivencia, salud, educación… No lo valoran porque están acostumbrados a eso, pero en otros lugares se tienen que conseguir. Veo los bares y comercios de Madrid atestados… Me llama la atención que todo el mundo está consumiendo.