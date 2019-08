'Remember Me', un drama con amables dosis de humor 00:59 Caroline Silhol y Bruce Dern, en una escen de la película. En cartelera Bruce Dern protagoniza esta película en la que da vida a un viudo que decide reconquistar a la que fuera el amor de su vida fingiendo una enfermedad para que le ingresen en la misma residencia donde está ella BORJA CRESPO Jueves, 1 agosto 2019, 19:04

Si algo hay que destacar, de buenas a primeras, de uno de los estrenos más intimistas del fin de semana, es su potente reparto principal, encabezado por el gran Bruce Dern, cuya trayectoria no cesa con personajes memorables como el que elaboró en 'Nebraska', de Alexander Payne. Pronto le veremos en la novena película de Tarantino, para el que ya trabajó en 'Los odiosos ocho' con un rol maravilloso. La filmografía de este veterano artista no cesa, es prolífica en títulos todos los años, aunque no es rica en papeles protagonistas. 'Remember me (Recuérdame)' le cede el cetro de rey sin pensárselo. Sobre sus espaldas carga un drama con sanos momentos de comedia que versa sobre los recuerdos y la memoria.

Completa el goloso casting el carismático Brian Cox, Caroline Silhol ('La vida en rosa - Edith Piaf'), Sienna Guillory ('Love Actually'), Jesús Vidal ('Campeones') -ojo, no dice ni una frase y sale en tres extraños planos de recurso-, Brandon Larracuente ('Por trece razones'), Isabel García Lorca ('Crematorio') y nuestra Verónica Forqué. Llama la atención la presencia de nombres nacionales, pero no es de extrañar atendiendo a la dirección del filme. Rodada en inglés en localizaciones de Madrid, Navarra, París y Los Ángeles, lleva el sello de Martín Rosete, uno de los cortometrajistas más laureados de la pasada década con piezas como 'Revolución', 'A falta de pan' o 'Voice Over'.

Rosete es otro ejemplo de un realizador autóctono que decide buscarse la vida en EE UU, tras una sugestiva carrera internacional en el ámbito del formato corto. En 2016 debutó con una duración mayor de la mano de 'Money', un thriller modesto que cumplía con sus intenciones. Con 'Remember Me' da un paso más allá, desgranando la historia de un hombre de avanzada edad que decide conquistar a la que fuera el amor de su vida. Ya viudo, finge una enfermedad para que le ingresen en la misma residencia donde está ella, enferma de Alzheimer. ¿Recordará aquella pasión juvenil que les embriagó en uno de los momentos más vitales de su existencia?

Con fotografía de su hermano José Martín Rosete, música de Pascal Gaigne ('Handia', 'Errementari') y guión de Rafa Russo, 'Remember Me' es una producto perfecto para esa franja de edad que salva la taquilla en el circuito de cines en versión original subtitulada. Amable, directa y sensible, que no sensiblera.