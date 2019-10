Regreso a Zombieland Abigail Breslin, Rosario Dawson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Woody Harrelson en 'Zombieland: mata y remata'. Una decada después vuelven los asesinos de zombis más divertidos comandados por el carismático Woody Harrelson BORJA CRESPO Jueves, 17 octubre 2019, 12:29

El zombi es el mito del horror moderno con más seguidores entre los aficionados al terror actual. Los muertos vivientes siguen de moda, como puede comprobarse en la parrilla de las plataformas de vídeo bajo demanda semana tras semana. Las series de no-muertos, con 'The Walking Dead' a la cabeza, siguen atrayendo al personal. Hace una década llamó la atención, entre la amplia oferta de este tipo de producciones, la película 'Bienvenidos a Zombieland', premio del público en el festival de Sitges de aquel entonces, un cruce perfecto entre horror y comedia que se valía de los tópicos del género para encontrar la complicidad del espectador, en la línea de 'Zombies Party' (2004), un delirio gore plagado de humor negro que refrescó esta corriente imparable para el bien del aficionado al entretenimiento a base de sustos y efectos especiales. Ahora llega, diez años después, una esperada secuela que mantiene los personajes principales interpretados por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin. 'Zombieland: mata y remata' sitúa a este grupo de supervivientes en la Casa Blanca en su periplo por un apocalíptico EE UU.

La cinta mezcla hábilmente acción, aventura, humor y escalofríos. Ruben Fleischer, responsable de la tremebunda 'Venom', éxito de taquilla a pesar de su poca enjundia, repite tras la cámara ofreciendo un espectáculo rendido al entretenimiento donde el verdadero peligro no son los muertos vivientes que siguen dominando la gran pantalla. Las relaciones entre los seres humanos pueden ser más letales que los cadáveres andantes. Eisenberg, visto recientemente en la curiosa 'Vivarium' en Sitges, una suerte de capítulo de 'The Twilight Zone' expandido, vuelve a ser el protagonista del festín sangriento. Encarna a Columbus, un chaval de apariencia más bien torpe que ha elaborado su propia guía de supervivencia para no acabar pasto de los no-muertos que han invadido el planeta, un perdedor entrañable con pinta de no haber roto nunca un plato que sabe bien qué hacer en caso de verse entre un zombie y la pared.

Ante todo mucha calma, un bate de béisbol y, si surge la oportunidad, entablar amistad con un tipo duro que te salve el trasero en algún momento de extremo apuro. Es decir, hacerse colega de Tallahassee, un individuo que la goza dándole caña a los devoradores de cerebros pistola en mano, interpretado por Harrelson, actor de carisma incuestionable que repite papel junto a dos chicas guerreras a quien ponen rostro Stone y Breslin, la niña de 'Pequeña Miss Sunshine', ya crecida.

Estamos ante una road movie divertida, loca por momentos, desenfrenada y terrorífica cuando se pone a ello, con alguna sorpresa, como su predecesora, definida como un cruce entre 'Supersalidos' y 'Amanecer de los muertos'. Recordemos que 'Bienvenidos a Zombieland', ya un clásico de culto, no explicaba la razón de la plaga de zombis, ¿para qué? «Es un mundo post-apocalíptico», explica el director. «No se trata de gente en el medio de un ataque zombi. Nuestra historia es de gente que está en un mundo donde hay muchísimos más zombis que personas, y queríamos contar la historia de algunos de esos pocos sobrevivientes peleando por abrirse camino a través de ellos». Al espectador receptivo no le costará nada unirse al festejo.