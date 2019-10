Paco Arango: «Por encima del cine están los niños» El director Paco Arango estrena el 31 de octubre 'Los Rodríguez y el más allá'. El director estrena su tercer largometraje, 'Los Rodríguez y el más allá', que como los anteriores destinará su taquilla a los niños con cáncer OSKAR BELATEGUI Miércoles, 9 octubre 2019, 19:22

Paco Arango (México, 1966) estalla en carcajadas al preguntarle si algún crítico se atreve a poner mal sus películas, cuya recaudación se destina a los niños con cáncer. «Tranquilo, que los habrá», sonríe el hijo del multimillonario Plácido Arango, fundador de la cadena Vips, y la bilbaína Teresa García-Urtiaga. El bosque que decora la quinta planta de Pediatría del hospital de Cruces, sin ir más lejos, es obra de la Fundación Aladina que preside este exproductor televisivo y cantante, que vino a Bilbao a presentar su tercer largometraje, 'Los Rodríguez y el más allá'.

Con el dinero recaudado por su primera película, 'Maktub', se montó un centro de transplantes de médula ósea del Hospital Niño Jesús, que costó millón y medio de euros. Gracias a 'Lo que de verdad importa', mil niños enfermos se pudieron ir a los campamentos fundados por Paul Newman. «A Newman le tendrían que dar un Nobel póstumo», reivindica Arango, que conoció al actor y forma parte de su fundación. «Poca gente sabe que con su marca de alimentos donó a obras de caridad 480 millones de dólares. Estos campamentos son curativos, los padres dicen que les devuelven a sus hijos antes de la enfermedad».

Arango nació en una familia privilegiada y no lo tuvo difícil para buscarse la vida. Pero sentía un vacío que un amigo sacerdote llenó en 2000 cuando le invitó a visitar la planta de Oncología infantil del Niño Jesús. «Sigo yendo casi todos los días; si no estoy trabajando en una película me encontrarás allí», asegura el director, que a través de la fundación que toma el nombre de la exitosa serie que produjo está presente en dieciséis hospitales españoles. «'Lo que de verdad importa' recaudó más de 3 millones de euros en todo el mundo. Espero superar esa cifra y repetir ese pequeño milagro».

La familia protagonista de 'Los Rodríguez y el más allá'.

Arango se considera ante todo director, «pero si tuviese que escoger, por encima del cine están los niños». Cuenta que una vez estuvo a un mes de casarse, pero sigue soltero. «Soy muy de niños, pero lamentablemente no he tenido hijos. Claro que si los hubiera tenido, a lo mejor no habría podido hacer la labor que monopoliza mi vida», reflexiona. 'Los Rodríguez y el más allá', que llega a los cines el 31 de octubre, es una comedia protagonizada por una familia que recibe superpoderes. Los efectos especiales son obra de la misma compañía que elabora los de 'Juego de Tronos'.

La colaboración especial de Plácido Domingo en un breve papel como el abuelo de otro planeta les ha dado una publicidad no deseada. «En cuanto Plácido oyó las palabras 'niños con cáncer' se volcó y no me cobró nada», alaba Arango. «Ahora escucho todo lo que se dice sobre él y solo puedo hablar de un hombre caritativo que ha sido generoso con nosotros». Niega que se haya borrado su rostro del póster. «Optamos porque apareciera solo la familia, porque Plácido sale un minuto y 45 segundos. Y tenemos a Santiago Segura, Rossy de Palma, Macarena Gómez...».