Oscar Isaac: «Sueño con que me llame Almodóvar»
MARÍA ESTÉVEZ
LOS ÁNGELES
Jueves, 3 enero 2019

Dan Fogelman, el creador de la exitosa serie 'This is Us', dirige la película 'Como la vida misma', que se estrena esta semana en España. Con un reparto estelar, la cinta cuenta la historia de dos familias en dos continentes diferentes, Estados Unidos y España, que ven cómo sus vidas terminaran conectadas. El filme cuenta con Antonio Banderas, Olivia Wilde y Oscar Isaac y fue presentada en el Festival internacional de Toronto. Fue precisamente en la ciudad canadiense donde conversamos con Isaac (Guatemala, 1979) sobre su papel en este drama, que pone de relieve la intemporalidad y la relatividad del espacio. 'Como la vida misma' comienza con Oscar Isaac viendo cómo su terapeuta es asesinada en Nueva York, aunque en realidad está imaginando esa escena para uno de sus guiones. Poco a poco la realidad y la ficción se van intercalando hasta hacer creer a la audiencia que todo lo que vemos es un sueño.

-¿Cree que la vida es un sueño continuo?

-Merece la pena cuestionarse ¿qué es la realidad? El filme mantiene una narrativa coherente con los temas que presenta y me parece que critica la rapidez con la que vivimos. No nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen un efecto dominó que afecta a otras personas. Personalmente considero que es uno de los mejores trabajos de mi carrera de actor

-¿Por qué lo piensa?

-Al principio de mi carrera vivía siempre con prisas, acelerado. Quería protagonizar todo lo que me ofrecían. Lo único que me motivaba eran mis ansias por continuar. Entendía mi profesión como un 'vamos a por todo'. Ahora no, ahora me he dado cuenta de que es importante tomarse descansos. Entender las razones por las que decido protagonizar una película. Cuando un director te contrata no lo hace únicamente porque tengas un nombre, lo hace porque te considera el actor adecuado para el personaje. A mí no me importa rodar en español o en inglés, acepto la representación de papeles que se integran en mis características. Estoy deseando rodar una película completamente en español para demostrar mi capacidad en ese idioma. Que me llame Pedro Almodóvar sería un sueño hecho realidad.

-'Como la vida misma' habla del duelo, de enfrentar el dolor desde distintas perspectivas.

-Cada persona se enfrenta al amor, a sus alegrías y sus penas de una forma diferente. No hay una fórmula para aceptar lo bueno y lo malo de la vida. Eso fue muy importante para mí cuando leí el guion. Creo que mi personaje se enfrenta a la perdida de su madre de una forma muy particular. Me siento muy orgulloso de enfrentar mi personaje desde la profundidad que requería. Porque yo también he tenido que enfrentarme al dolor, reconozco su situación. Para mí fue terapéutico este papel, porque durante la filmación estuve pasando por lo mismo que mi personaje. Me parece increíble que aceptara rodar este filme durante ese periodo de mi vida. Canalicé mi dolor en la interpretación y me siento muy orgulloso de ello.

«Los estereotipos de los actores latinos en Hollywood cada vez están más diluidos porque la sociedad va globalizándose»

-Usted es uno de los actores latinos más reconocidos en el Hollywood del nuevo milenio. ¿Cuesta romper los estereotipos de la industria?

-Cada vez están más diluidos, no solo por la industria sino porque la sociedad va globalizándose y esos estereotipos quedan anticuados. Hollywood es una industria y no quiere representar una sociedad irreal. Poco a poco los actores latinos vamos rompiendo moldes. Cuesta, sí, por supuesto, pero vamos conquistando terreno y personajes que en otro tiempo no estaban a nuestro alcance. Los latinos somos una comunidad diversa y es importante mostrar que nosotros coloreamos todos los espectros de la sociedad

-Pronto le veremos regresar al universo de 'La Guerra de las Galaxias'.

-Sí. Me encanta ese mundo, es una saga que le pertenece a la audiencia. Me gusta la raíz de la historia, no representar una idea. Los actores de esa franquicia son como mi familia.

-¿Qué es lo que más disfruta de su carrera de actor?

-El hecho de transformarme. No estoy representando un personaje sino que me transformo en el personaje. Eso es lo que he intentado en 'Como la vida misma': meterme en su mente, descifrar su dolor, su agonía. Trato de fantasear cómo sería la vida de esa persona si existiera en realidad. Normalmente elijo papeles que son lo opuesto a mí para curiosear dentro de otros seres humanos. Me fascina vivir otras vidas a través de mis personajes