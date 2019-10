'El halcón maltés', una oda a los perdedores Mary Astor ty Humphrey Bogart en 'El halcón maltés'. Ópera prima La adaptación de la novela homónima de Dashiell Hammett fue el debut en la dirección de John Huston BOQUERINI . Martes, 15 octubre 2019, 11:26

Es la tercera y la más famosa adaptación de la novela 'El halcón maltés', de Dashiell Hammett, que dio origen a cinco películas distintas. La que nos ocupa, de título homónimo, supuso el debut como director de John Huston y en ella se pueden apreciar muchas de las constantes de su obra: una historia de perdedores que es el en fondo la de un fracaso, pues la joya que buscan es falsa, del «material con el que están hechos los sueños». Una lúcida crónica sobre la codicia humana que se benefició de un inteligente guion del propio Huston.

John Huston (Nevada, Missouri, 5 de agosto de 1906 - Rhode Island, 28 de agosto de 1987) era hijo del actor Walter Huston y de la periodista Rhea Gore. De la familia de su padre hereda su sangre irlandesa y escocesa de la que siempre se sintió orgulloso. Desde niño, se unió a compañías de teatro de repertorio, todas ambulantes. A los 18 años ingresa en la Academia Militar de Los Ángeles, que abandona al año siguiente para dedicarse al boxeo, participando en 28 combates llegando a ganar varios trofeos. Ejerce como agregado militar estadounidense en el ejército mexicano y trabaja como ingeniero, hasta que, picado por el trabajo de su padre, decide dedicarse al cine.

Contrajo su primer matrimonio a la temprana edad de 19 años. Vivió como pintor callejero en París durante una temporada, pues muy pronto se quedó impresionado con el arte de vanguardia, y estuvo en conexión con la Liga de estudiantes de arte en Los Ángeles, perdió la conexión con ella en 1924 cuando fue a vivir a Nueva York. Comenzó en el cine como extra en alguna película, como 'El testaferro', 'Santos del infierno' o 'The Storm', pero abandona ese trabajo para alistarse como jinete en la caballería mexicana. Gracias a su padre, vuelve al cine, ahora como guionista sin abandonar sus apariciones como actor en diferentes películas. Fue guionista de varias cintas de William Wyler ('La casa de la discordia' o 'Jezabel') y trabaja en una cantidad impresionante de guiones durante los años 1930 y principios de los años 1940 como 'El sargento York', 'El doble crimen de la calle Morgue' o 'El último refugio', entre otras.

Un fotograma de 'El halcón maltés'.

En 1940 decide hacer una nueva adaptación de la famosa novela de Dashiell Hammett y logra que la Warner le contrate también como director, gracias a su trayectoria como guionista. «En la Warner estaba bastante bien considerado como guionista», recuerda Huston en su memorias. «Pero no tenían ningún interés especial en dejarme dirigir y no creí que ejecutasen una opción de mi contrato para dirigir, al menos, una película. Pero Preston Stuges acababa de dirigir su primera película. Era algo que nunca había ocurrido. Entonces un jefe del estudio me preguntó: 'Qué te gustaría dirigir?'. 'El halcón maltés', le dije». Huston quería a George Raft para interpretar al detective Sam Spade, pero por problemas con el estudio se impone a Humphrey Bogart, que se había convertido en un actor imprescindible del cine negro en aquellos años. Junto a 'Boggie', están Mary Astor, Gladys George, Peter Lorre, Barton MacLane, Lee Patrick, Sydney Greenstreet y Ward Bond.

La película narra cómo los Caballeros de la Orden de Malta decidieron en 1539 obsequiar al emperador Carlos V la estatuilla de un halcón, realizado en oro macizo e incrustado de piedras preciosas, en agradecimiento a ciertas prerrogativas concedidas por él. Sin embargo, esta maravillosa joya no llegó a manos del emperador, ya que la galera en que era transportada fue asaltada por unos piratas. 400 años después el detective privado Sam Spade (Humphrey Bogart) y su socio Miles Archer (Jerome Cowan), que tienen su despacho en San Francisco, aceptan el encargo de una muchacha llamada Brigid O'Shaughnessy (Mary Astor) que quiere averiguar donde se encuentra su hermana, que ha desaparecido junto a un vividor irlandés llamado Floyd Thursby, un hombre de pocos escrúpulos. Miles Archer localiza a la desaparecida pero es asesinada en el acto. Cuando Sam Spade acude a explicar lo sucedido a Brigid, descubre que el asunto de la hermana era mentira: el hombre que busca puede tener en su poder el famoso Halcón Maltés.

Un fotograma de 'El halcón maltés'.

La película se rueda entre San Francisco y los estudios de la Warner Bros. en Hollywood a comienzos de 1941 y se estrena en Nueva York el 3 de octubre de 1941. Poco después es nominada al Oscar a la mejor película, al mejor guion adaptado y al mejor actor de reparto (Sydney Greenstreet). 'El halcón maltés' no se estrenó nunca en España. La primera vez que se pudo ver en nuestro país fue el 19 de mayo de 1970 a través de TVE, dentro en un ciclo dedicado a Humphrey Bogart. A finales de la década sí llegó por fin a los cines de determinadas capitales gracias al ciclo dedicado a Bogart, en versión original subtitulada, por la desaparecida distribuidora X Films.