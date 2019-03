Netflix decepciona en Málaga Macarena García, Blanca Suarez, Amaia Salamanca y Belén Cuesta protagonizan 'A pesar de todo'. / Efe La plataforma estrena en el Festival de Cine malagueño 'A pesar de todo', una frustrante comedia con Macarena García, Blanca Suárez, Amaia Salamanca y Belén Cuesta BOQUERINI Sábado, 16 marzo 2019, 18:26

En el primer día de películas en competición en el 22 Festival de Málaga ha destacado la mexicana 'Esto no es Berlín', la única cinta aplaudida en los pases de prensa. Una historia coral que retrata la 'movida mexicana' de los 80, en torno a la música y otras vanguardias artísticas surgidas de manera más o menos 'underground' en México D.F. Dirigida por Hari Sama, es una historia muy autobiográfica que se sitúa en 1986 en Ciudad de México.

Carlos, de 17 años, no encaja en ninguna parte: ni en su familia ni con los amigos de la escuela. Pero todo cambia cuando lo invitan a un mítico club nocturno donde descubre la vida nocturna subterránea: el 'postpunk', la libertad sexual y las drogas que desafían la relación con su mejor amigo Gera y le permiten encontrar su pasión por el arte. Está protagonizada por un grupo de actores jóvenes que su han tenido que documentar sobre la época, entre ellos Xabiani Ponce de León y el español residente en México Daniel Villar, que han acompañado al director en la presentación del filme. El resultado es muy interesante y descubre óomo en los 80 hubo otras muchas movidas menos conocidas.

La cinta argentina 'Esto no es Berlín', de Hari Sama.

«Yo crecí en una circunstancia y en lugar muy parecido al de la película. Había que luchar muy fuerte por la identidad. Hoy, por ejemplo, los 'milenials' difícilmente llegan a escuchar un disco completo», ha contado el director Hari Sama, para quien la movida madrileña siempre fue una referencia a la hora de contar esta historia. El título hace referencia en que aquellos jóvenes tenían como referencias los movimientos culturales que seguían en ciudades europeas como Londres, Madrid o Berlín con anhelo: «¡Esto no es Berlín, carajo!» ha exclamado el director contando lo que se les decía cuando a muchos artistas plásticos se les negaba locales donde exponer y lo tenían que hacer en casas particulares. «Es una película coral y politemática. Había grupos que trataban de hacer arte abriendo espacios alternativos» ha desvelado el director.

La película se estrenará en España el próximo junio: «Va a ser el primer país donde se distribuya comercialmente. Después lo hará en Estados Unidos. En México no se verá hasta después de su presentación en el Festival de Morelia a finales de año».

También en competición se ha visto la argentina 'Aire', dirigida por Arturo Castro Godoy, una emotiva pero irregular historia en torno a un niño con síndrome de Asperger. La película sigue a Lucía, madre soltera de un niño con Asperger. Tiene un trabajo precario en un supermercado y una muy mala relación con su madre. Pero cree que puede con todo. Un día recibe una llamada de urgencia del colegio: su hijo se ha dado un golpe y debe ir a buscarlo. En medio de la angustia, llega a la escuela y le informan que el chico ha sido trasladado a un hospital. Y toda esa estructura tambaleante que es su vida explota en mil pedazos. Sin poder calmar su ataque de asma, Lucía deberá atravesar la ciudad en busca de Mateo. Y solo podrá encontrarlo si cede ante fuerzas más poderosas que ella, la vida.

La película retrata la lucha de Lucía contra una burocracia que la supera, «como un engranaje dentro de la maquinaria. Su desajuste tiene que ver con que las instituciones no se ajustan a los casos individuales, a la humanidad individual«. ha dicho Arturo Castro. »Cuando el engranaje no encaja de manera perfecta, la maquinaria se desajusta, y las instituciones deberían hacernos más fácil la vida, pero nos terminan abandonando».

También tras el estreno ayer de 'Taxi a Gibraltar' ha llegado la segunda película española del certamen, 'A pesar de todo', dentro de la sección Málaga Premiere, una decepcionante coproducción entre Bambú y Netflix que la plataforma estrenará el 3 de mayo, sin pasar por los cines. Está dirigida por la mexicana Gabriela Tagliavini, que sitúa la película en Madrid con cuatro hermanas, interpretadas por Blanca Suárez, Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta, que son lo único destacable del filme, que comienza con un funeral y finaliza con una boda.

Sara, Lucía, Sofía y Claudia son cuatro hermanas cuyas vidas y personalidades son diametralmente opuestas. Tras la muerte de su madre, Carmen, las cuatro hermanas volverán a reencontrarse en Madrid para despedirse de ella y abrir el testamento. Su sorpresa será mayúscula cuando descubran que si padre no es quién creían y que cada una lo es de un hombre distinto. Deberán averiguar quien es progenitor de casa una su quieren disfrutar de una fortuna que el filme pronto olvida.

Así, las cuatro, y por un breve espacio de tiempo, deberán aguantarse, conocerse y aceptarse. «La película es más femenina que feminista», ha sentenciado la directora: «Una mujer puede ser fuerte y femenina. El feminismo incluye también a los hombres y a los niños». Para Gabriela Tagliavini su referencia han sido «las comedias británicas, con personajes en profundidad. Y me ha gustado mucho trabajar con actrices españolas», actrices a las que les ha dejado improvisar e incluso opinar sobre sus personajes, sobre todo en temas de maquillaje y peluquería.

La jornada de este sábado se cierra con la entrega del Premio Málaga Talent al actor y director Raúl Arévalo, que estos días, entre rodaje y rodaje, está escribiendo el guion de la que será su segunda película como director: «Estoy escribiendo sin presiones, sin pausas pero sin prisas. No me he impuesto ningún plazo y eso hace que lo pueda tomar mejor, intercalando mi trabajo como actor con la escritura del guion, para luego dirigir», desvela Arévalo. «También es cierto que tengo muchísimas ganas de tener ya el texto preparado para empezar a levantar la película y volver a dirigir, que es algo que me encanta, quizá de lo que más me apasiona en esta vida, profesionalmente hablando».

.