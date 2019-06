Nace Planet Horror, la primera plataforma de cine de terror Imagen promocional de la nueva plataforma. Código streaming Surgida de la sinergia entre AMC Networks y Redrum, la división terrorífica de la distribuidora Wild Duck, se pone en marcha con 64 películas de género y un precio muy reducido IKER CORTÉS Madrid Martes, 11 junio 2019, 17:09

Quizá porque se ubican entre los géneros favoritos de los adolescentes, las películas de terror son de las que mejor funcionan en taquilla, sobre todo durante los fines de semana de estreno. Por eso no es de extrañar que alguien haya visto una oportunidad ahí, un nicho -ya no tan nicho- sobre el que construir una plataforma de contenidos. Su nombre es Planet Horror y nace de la sinergia entre AMC Networks y Redrum, la división de terror y cine fantástico de la distribuidora Wild Duck. La nueva plataforma se pone en marcha con 64 películas y a un precio muy competitivo: 19,99 euros, todo un año. La suscripción, eso sí, solo permitirá una pantalla.

Ángel Sala, director del Festival de Sitges, era el responsable de dar la bienvenida a la nueva plataforma. «El cine de terror siempre ha sido el hermano pequeño en las distribuidoras, pero ahora goza de un tremendo éxito. Ha estado ahí, aguantando las crisis y cierta discriminación porque siempre se ha entendido como un género menor, aunque no lo es», ha explicado. En este sentido, Sala ha recordado títulos como 'La monja' o 'IT' que han superado las marcas de audiencia y los límites que tenía el género «quizá por la educación de los espectadores o porque el terror ya no asusta tanto, se consume con normalidad y ha dejado de ser un nicho».

Clásicos como 'La noche de los muertos vivientes', 'House of the Haunted Hill' o 'Al interior' se funden con la caspa propia de un título de Troma como 'Sargento Kabukiman'. Son cuatro ejemplos del más de medio centenar de referencias que tiene la plataforma en estos momentos. «Nuestra intención es ir sumando un estreno semanal, hasta llegar a las doscientas películas», ha explicado David Fernández, director ejecutivo de Wild Duck.

Pero era Manuel Balsera, responsable de AMC Networks por estos lares, quien daba buena cuenta de esta iniciativa. «Es nuestro primer proyecto en el sur de Europa de una plataforma de contenidos directa al consumidor en la cual los aficionados al terror encontrarán gran variedad y tipología de largometrajes. Lo hacemos de forma humilde, por eso hemos contactado con Redrum, uno de nuestros partners, para que editorialice un género tan extenso y complejo», ha comentado.

Planet Horror se puede contratar ya a través de la web y de apps para iOS y Android, pero la intención es que existan aplicaciones para televisores con internet de cara al final de verano. Con una amplia experiencia en canales lineales -Dark, por ejemplo, es uno de ellos-, desde AMC quieren crear una alternativa distinta a la de otras plataformas de 'streaming'. «Tendrá», ha asegurado Balasera, «componentes distintos a los de otras plataformas. Pretendemos generar una comunidad y vamos a cambiar la manera en la que se va a mostrar el contenido». A este respecto, Balasera ha apuntado que se van a crear «eventos, tanto analógicos como digitales y sociales», para disfrutar de las películas que se van a ir estrenando cada semana. «Queremos que por poco más de dos entradas de cine al año el espectador disfrute de un año de taquicardias», ha dicho entre risas.

Por su parte, el director ejecutivo de Wild Duck, ha explicado que Planet Horror es algo «perturbador». «Vamos a estrenar películas en muchos casos inéditas en España y exclusivas para la plataforma, así como películas que sólo pueden encontrarse en el circuito de festivales. En otros casos hemos rescatado clásicos y hemos hecho un esfuerzo para que estén en alta definición y en versión original y doblada», ha contado. Estarán, claro, todos los subgéneros, zombies, asesinos en serie, supervivencia, terror clásico, monstruos, 'found footage', serie b, serie z y un largo etcétera. Dos vídeos enlatados de Charles Band, mítico productor de la Full Moon, y Barbara Crampton, donde deseaban todo lo mejor a la iniciativa han servido de pistoletazo de salida al proyecto en un acto en el que se han recordado las palabras de Chicho Ibáñez Serrador: «Siempre pensé que las historias de terror eran historias de adultos».

Con menos de 65 películas en su catálogo, está claro que la plataforma aún tiene margen para crecer. No en vano, AMC Networks cuenta en EE UU con Shudder, una plataforma similar pero más comercial. Balsera ha explicado que la apuesta de Planet Horror «es diferente». «Shudder está muy orientada al público estadounidense y nosotros queremos que esté muy localizada en España, queremos una propuesta diferenciada». Así, ha hecho hincapié en que no se trata de tener miles de películas. «Tiene que ser muy sencillo que puedas ver algo que realmente quieras ver. Creemos que muchas de estas plataformas tienen un catálogo tan extenso que da igual lo que tengan porque se ha vuelto imposible mirarlo», ha concluido.