Meryl Streep, los 70 años de la mejor actriz del mundo

Las frases de Meryl Streep

Meryl Streep nunca se ha mordido la lengua. Sus frases se han hecho virales y han dado la vuelta al mundo. Estas son algunas de ellas:

«El gran don de los seres humanos es que tenemos el poder de la empatía».

«Si tienes un cerebro, estás obligado a usarlo»

«Mujeres: no se preocupen por su apariencia, por lo que te hace diferente o extraña; esa es tu fuerza»

«La maternidad tiene un efecto muy humanizante. Todo se reduce a lo esencial».

«Al actuar no se trata de ser alguien diferente. Se trata de encontrar la similitud en lo que aparentemente es diferente, luego me encuentro a mí misma allí».

«Lo interesante de ser madre es que todos quieren mascotas, pero nadie más que yo limpia la arena de los gatos».

«Al final, lo que importa es lo que tú sientes, no lo que te dijo tu mamá u otra actriz, sino esa pequeña pero latente voz dentro de ti».

«La ropa cara es una pérdida de dinero».

«Prefiero ser rebelde que esclava. Insto a las mujeres a la rebelión.»

«Ya no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere».

«Todo lo que decimos tiene significado, todo cuenta, lo ponemos en el mundo. Afecta a los niños, impacta sobre el espíritu del tiempo».

«La obsesión es una cosa atractiva. Las personas que tienen mucho, mucho interés y son buenos en una cosa, e inteligentes, son atractivas, si son hombres».

«Debes aceptar que envejecerás. La vida es valiosa y cuando has perdido a mucha gente, te das cuenta de que cada día es un regalo».

«No puedo soportar la mayoría de las cosas que veo».

«Hollywood está lleno de extranjeros, si los sacan a todos solo veremos fútbol y artes marciales».

«Walt Disney era antisemita y sexista».

«Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida; O las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y cuánto he besado; Y tampoco las bolsas de mis ojos: en ellas está el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas»