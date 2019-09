Lucía Alemany: «Cuando aborté a los 17 no se lo dije a nadie» La directora Lucía Alemany compite en Nuevos Directores del Zinemaldia con 'La inocencia'. / Efe La directora debuta en el largo con 'La inocencia', el relato autobiográfico de una adolescente que se enamora un verano y se queda embarazada OSKAR BELATEGUI Lunes, 23 septiembre 2019, 20:20

«Vengo de un pueblo, de criarme en la calle. No tengo una gran cultura cinematográfica, así que para mi primera película tenía que hablar necesariamente de algo que conociera y pudiera manejar al cien por cien», asegura Lucía Alemany, que compite en la sección Nuevos Directores del Zinemaldia con 'La inocencia'. Nacida en Tortosa pero criada en Traiguera (Castellón), Alemany se quedó embarazada con 17 años el verano que se enamoró y abortó. «Cuando me pasó a mí, yo no se lo dije a nadie. Ha sido a raíz de la película, cuando la gente me preguntaba y yo lo contaba, que me he dado cuenta de que hay muchísimas mujeres que han abortado y que es un tema muy tabú».

A sus 34 años, Lucía Alemany debuta en el largometraje con la historia de Lis, una adolescente de 15 años que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo tendrá que pelearlo duramente con sus padres. El verano lo pasa charlando con las amigas y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo de los vecinos la obligan a mantener la relación en secreto para que sus padres no se enteren.

'La inocencia' está rodada en la comarca del Bajo Maestrazgo y atrapa a la perfección el verano mediterráneo, la lasitud y el calor de la estación. La debutante Carmen Arrufat derrocha frescura y naturalidad acompañada de los veteranos Laia Marull y Sergi López, que dan vida a una madre sumisa y a un padre autoritario. El filme combina escenarios reales, actores no profesionales y verbenas, procesiones y encierros como escenarios de la acción.

«Todo lo que pasa en la cinta es mi background de vida», remarca la directora, que no quiere retratar a la protagonista «en el tópico papel de víctima». «Tuvo un fogonazo, sintió la química, y luego se le pasó. Y eso también es sano, dejar que las cosas pasen», explica. «Ahora mismo, siento que se tiene que poner luz sobre este tema y me gusta poder dar voz a alguien que no sabe cómo decir 'yo aborté a los 17'». La película, la primera en salir del laboratorio de la ECAM, la escuela de cine de Madrid, se estrenará próximamente de la mano de Filmax y saldrá a buen seguro con premio de San Sebastián.