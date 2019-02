Stan Laurel y Oliver Hardy, toda una pareja de cómicos Stan Laurel y Oliver Hardy, en 'Compañeros de juergas'. Lecciones de cine El estreno el próximo 15 de marzo de un biopic de la genial pareja nos hace volver la mirada a su historia BOQUERINI . Martes, 26 febrero 2019, 16:43

Stan Laurel y Oliver Hardy, conocidos en España como 'El Gordo y el Flaco' fueron la primera pareja de cómicos del cine, incluso sus películas se pueden entender como las primeras 'buddy movies' de la historia. Efectuaron una transición prodigiosa del cine mudo al sonoro y en aquellos primeros años del cine hablado en que no existía el doblaje, ellos mismos hacían sus versiones en castellano, con ese acento americano que les hizo famosos. El estreno el próximo 15 de marzo de un biopic de 'El Gordo y el Flaco' provoca que volvamos la mirada a la genial pareja cómica.

Stan Laurel (Ulverston, Inglaterra, 16 de junio de 1890 – Santa Mónica, California, 23 de febrero de 1965) se llamaba en realidad Arthur Stanley Jefferson, mientras que Oliver Hardy (Harlem, Georgia, EE.UU., 18 de enero 1892 - Burbank, California, 7 de agosto de 1957) se llamaba Oliver Norvell.

Oliver ('el Gordo') tenía antecedentes ingleses y sus padres dirigían un hotel en Madison, Georgia. Estudió en el conservatorio de Atlanta y llegó a ser un buen cantante, aunque nunca se dedicó profesionalmente a ello. Estudió derecho y en 1910 abrió la primera sala de cine en Milleedgville. De ahí a convertirse en actor en 1913 fue solo un paso. Apareció en pequeñas películas cómicas, protagonizó su propio serial, 'Plumt and Run', fue el villano de varios westerns de la Fox, trabajó junto al cómico Larry Semon e incluso llegó a dirigir varios cortos antes de que el mítico productor Hal Roach descubriese su vis cómica y lo emparejase a Stan Laurel en 1927.

Laurel ('el Flaco') era hijo del propietario de una sala de espectáculos en Lancaster (Inglaterra), lo que propició su debut en las tablas desde niño. En 1910 se unió a la compañía de actores de Fred Karno, entre los cuales figuraba un joven Charles Chaplin. Laurel fue durante un tiempo sustituto e imitador de Chaplin (debía aprenderse de memoria los gestos y movimientos del actor principal para poder sustituirle en caso de baja del primero). La compañía de Karno inició una gira por Estados Unidos en la que sería la primera visita al país americano de ambos actores. De 1916 a 1918, actuaron junto con Alice y Baldwin Cook. En 1918 Laurel haría su primera aparición con Oliver Hardy en el corto mudo 'The Lucky Dog'. Fue una simple película más para ambos, y tardarían años en volver a encontrarse, con resultados muy diferentes. A diferencia de Chaplin, Laurel no tuvo demasiada suerte en Estados Unidos y ese mismo año regresó a Inglaterra. Pero en 1919 regresó a Estados Unidos, esta vez para quedarse. Conoció a Mae Dahlberg, mujer que tuvo un gran impacto en su vida, que le bautizó como Stan Laurel. La pareja empezó a actuar en diferentes teatros de vodevil, con obras escritas por el propio Laurel, y a este último le ofrecieron 75 dólares semanales por protagonizar dos películas. Después de la primera de ellas, 'Nuts in May', la Universal le propuso un contrato temporal que finalmente fue cancelado durante la reorganización del estudio. En 1924, y después de una etapa más bien discreta sobre las tablas, Laurel decidió encauzar su primeriza carrera en el mundo del cine, gracias a un contrato que le ofreció Joe Rock con un pequeño detalle: Mae Dahlberg no debía aparecer en ninguna de ellas. Mae era una mujer de muy mal carácter que le estaba dificultando su carrera y Rock le ofreció dinero y un pasaje de barco para que volviese a su tierra natal, Australia.

Su primeras películas

Laurel comenzó a trabajar en los estudios de Hal Roach en 1926, primero como director, como la producción de 1926, 'Yes, yes Nanette!', película en la que intervino Oliver Hardy como un actor más. Sus intenciones eran convertirse en escritor y director, pero el destino le tenía reservado otro papel. En 1927 Oliver Hardy se quemó en la cocina de su casa mientras asaba una pierna de cordero, y Stan fue llamado a sustituirle, lo que significó su retorno al frente de la cámara, cosa que se hizo cada vez más frecuente. Este hecho provocó que Laurel y Hardy coincidieran nuevamente en la película '45 Minutes from Hollywood', aunque no compartieron ninguna escena.

Vídeo. La batalla del siglo.

Posteriormente, las primeras películas de Laurel y Hardy juntos fueron 'Slipping Wives', 'Sopa de ganso' (no confundir con la película del mismo nombre de los Hermanos Marx) y 'With Love and Hisses', de 1927. Aún no eran pareja, sino dos actores que aparecían juntos en una misma película. Pero el potencial cómico de ambos era evidente. El productor Hal Roach tuvo la feliz iniciativa de formar la pareja cómica, aunque seguramente Laurel también tuvo parte en esto. A finales de 1927 habían nacido Laurel y Hardy.

Empezaron a producir una ingente cantidad de cortometrajes, incluyendo 'La batalla del siglo' (1927) (con una de las batallas de tartas más grandes jamás filmada), 'Should Married Men Go Home?' (1928) o 'Two Tras' (1928). Todas películas cortas de una o dos bobinas. 'Unaccustomed As We Are' en 1929 marcaría su fácil transición al cine sonoro. 'Berth Marks' (1929), 'Blotto' (1930) o 'Brats' (1930), con Stan y Ollie haciendo de ellos mismos y de sus hijos, usando enormes muebles para las escenas de los pequeños Laurel y Hardy. En 1930 aparecen como contraste cómico del cantante de ópera Lawrence Tibbets y en technicolor en la película 'La canción de la estepa'. En 1931 hacen su primer largometraje como protagonistas, 'Pardon Us', pero siguieron haciendo cortometrajes hasta 1935. Su mayor reconocimiento llegó cuando la película 'La caja de música' (1932) logró el premio Oscar de la academia al mejor cortometraje, el único que ganarían.

Un fotograma de su primer largometraje, 'Pardon Us'.

En esos años Oliver y Hardy son ya la pareja cómica más taquillera de su tiempo sobreviviendo a la primera década del cine sonoro mientras que su gran rival, Chaplin, seguía apostando por el cine mudo. En 1932 Laurel y Hardy iniciaron un tour de seis semanas por Gran Bretaña, viéndose sorprendidos por las grandes multitudes de personas que les recibieron y les siguieron a cualquier lugar donde fueran. A raíz de eso, se decidió alargar la gira ampliándola a Escandinavia, Bélgica y Francia. En 1933 rodaron la que se considera su mejor película, 'Compañeros de juerga' ('Sons of the desert'); su repercusión fue tal, que el título de la película fue escogido para el club de fans más importante que hayan tenido Oliver y Stan, en activo hoy día.

La decadencia

A finales de los años 30 Laurel se vio envuelto en una disputa contractual con Hal Roach y se le rescindió el contrato, por lo que fue despedido, aunque en poco tiempo volvería al estudio de Roach con 'A Chump at Oxford' (1940), donde por un momento se invierten los papeles, estando Hardy a las órdenes de un expeditivo Laurel. La pareja fue prestada por Roach a General Services Studio para protagonizar 'The Flying Deuces', una de sus más famosas películas. 'Saps at Sea' (1940) sería su última película para Roach, pues el contrato expiró en abril de 1940. Laurel y Hardy también trabajaron para la USO (United Service Organizations, organización de voluntarios para levantar la moral de las tropas estadounidenses en el mundo) apoyando a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra su estrella declinó, y en 1951 hicieron su última película, 'Robinsones atómicos'. La mala salud de ambos hace que se retiren aunque Laurel seguiría escribiendo gags para otros cómicos. Tras la muerte de Oliver Hardy en 1957, Laurel, en 1961, recibió un Oscar honorífico por toda su carrera. Stan no se encontraba demasiado bien y lo recogió Danny Kaye en su nombre, falleciendo cuatro años después.