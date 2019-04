Mary Pickford, la novia de América Mary Pickford, en 'Tess en el país de las tempestades'. Iconos femeninos Su vida es el símbolo del crecimiento de cine americano, de unas pocas hectáreas en la soleada California a la poderosa industria cinematográfica que es hoy BOQUERINI . Lunes, 8 abril 2019, 21:00

Fue la primera gran estrella de la historia del cine y la mujer más poderosa de su tiempo. Ella fue Mary Pickford, actriz, productora, empresaria y la primera actriz en ganar un Oscar en el cine sonoro… Fue la novia de América, título que después intentarían heredar otras muchas actrices sin llegarle nunca a la suela de los talones. Su vida es el símbolo del crecimiento de cine americano, de unas pocas hectáreas en la soleada California a la poderosa industria cinematográfica. Mary Pickford fue la primera gran estrella de la historia, adorada por millones de personas en todo el planeta, con ella nació el 'star system'.

Gladys Marie Smith, que ese era su verdadero nombre (Toronto, Canadá, 9 de abril de 1893 – Santa Mónica, California, 29 de mayo de 1979), vivió una infancia digna de una novela de Dickens. Hija de padre alcohólico que falleció cuando ella tenía 4 años, su madre se vio obligada a aceptar huéspedes en su casa para poder sacar adelante a Mary y a sus dos hermanos menores. La mayoría de los inquilinos que pasaban por su casa eran actores que iban de gira con sus compañías por Canadá y Estados Unidos. Uno de ellos proporcionó a la 'pequeña Mary', como sería conocida en aquellos primeros años, su debut en un escenario, Recibió 10 dólares semanales e inmediatamente su madre se convirtió en su mánager inseparable hasta su muerte en 1927.

Su éxito fue inmediato y comenzó a trabajar sin parar (apenas fue al colegio 10 meses), convirtiéndose pronto en Baby Gladys Smith en una compañía ambulante. Entre 1901 y 1904 viajaba constantemente, viviendo con precariedad y aprendiendo a cuidarse de sí misma, lo que explica su predilección posterior por encarnar en la pantalla a jovencitas cargadas de responsabilidad que debían ellas solas sacar adelante a toda su familia.

Jovencita desvalida

A los quince años, la joven Mary viajó sola a Nueva York para pedir trabajo a David Belasco, productor de exitosas obras en Broadway. Es el verano de 1907 cuando, junto con Belasco, decide cambiar su nombre al de Mary Pickford para su trabajo teatral, pero pronto descubrió el cine cuando, curiosa acerca del nuevo arte, visita el estudio de David Wark Griffith. Su debut en el cine tiene lugar de la mano de Griffith en 1909, con el cortometraje 'Mr. Jones Entertains'. Con Griffith hace diversos cortos, en muchos de los cuales comparte protagonismo con Owen Moore, con el que se casaría en secreto en 1911. Su imagen de jovencita desvalida y pobre, de graciosos tirabuzones, que aparentaba menos edad de la que en realidad tenía, tocaba la fibra más sensible de los espectadores, lo que hacía imposible que se divulgase su matrimonio. Ella a la vez se interesa por todos los detalles técnicos de una película, experimenta diferentes tipos de maquillaje, de iluminación, y en poco tiempo Mary se convierte en la novia de América, y en la primera actriz cuyo nombre abre los créditos de sus películas, con fans a lo largo de todo el mundo, y a la vez empieza a escribir los guiones de sus propios personajes.

Pickford, en 'Rosita'.

La mujer más poderosa de América

'Pobre niña rica' ('The Poor Little Rich Girl') y 'Rebeca la de la granja del sol' ('Rebecca of Sunnybrook Farm') fueron sus primeros éxitos como largometrajes, en 1917. Fue por esta época cuando conoce a Douglas Fairbanks, exitoso actor famoso por sus papeles de galán exótico, casado y con una hija. Se enamoran, causando su relación verdadero impacto en la opinión pública, y se casan el 28 de marzo de 1920 tras conseguir sus respectivos divorcios. En enero de 1919 es ya la mujer más poderosa de América. Mary y Douglas Fairbanks, junto con Charles Chaplin y D.W. Griffith, fundan la United Artists, creando uno de los estudios más poderosos de Hollywood. El propio Chaplin se asombra de los conocimientos financieros que posee Mary Pickford.

En 1926 rueda 'Gorriones' ('Sparrows'), la última vez que Mary Pickford se viste y maquilla como una niña. Había cumplido ya 32 años, el doble de los que debía tener su personaje. En el filme era la mayor de nueve hermanos abandonados que una malvada pareja mantenía confinados en una casucha junto a un tenebroso pantano. La huida de los pequeños a través del pantano, cruzando sobre las aguas infestadas de cocodrilos caminando sobre un tronco sin perder el equilibrio, hace época. Durante casi 20 años ha estado interpretando papeles de niña o adolescente, aunque en la vida real fuese una adulta e inteligente mujer de negocios casada con Douglas Faibanks.

Muere la madre de la actriz y Mary decide abandonar sus papeles de huérfana pobre, corta sus tirabuzones ante la prensa y está un año sin trabajar, el primero de toda su carrera. Su siguiente película, 'Coquette', fue la primera sonora y un cambio radical en su trabajo. Gracias a ella, consiguió el primer Óscar otorgado en la historia de las películas sonoras a la mejor actriz. Solo hace cuatro películas sonoras y solo actúa junto a Douglas Faibanks en 'La fierecilla domada'.

Amargo final

En 1933, 'Secrets' se convierte en su última película. Su matrimonio con Douglas Fairbanks se desmoronaba, y la muerte de su hermano Jack y de su madre había creado en ella un estado de depresión absoluta, aumentada con la dramática muerte de su otra hermana en 1936, adoptando a la hija de esta. Cada vez más recluida en su mansión, siguió produciendo películas hasta 1956, año en que vende su participación en la United Artists, pero jamás vuelve a actuar en ninguna otra.

Antes, en junio de 1937 se casa con Charles Rogers, doce años menor y con quien adoptaría, en 1943, dos niños: Ronald y Roxanne. Amargada, a finales de los 50 adquiere sus viejas películas con la intención de destruirlas, pues prefería ser «un bello recuerdo antes que un anacronismo conservado en celuloide». Afortunadamente, los esfuerzos de varias personas, sobre todo su amiga y compañera de las películas de Griffith, Lillian Gish, para que desistiese de esa idea, dio sus frutos y hoy se conservan esas joyas de una jovencita desvalida, que pasaba por todo tipo de desgracias, para al final salir triunfante, emocionando a los espectadores.

El 29 de mayo de 1979 falleció de hemorragia cerebral en su casa de Santa Mónica, a los 87 años, después de haber caído en el alcoholismo y haber vivido durante décadas en total reclusión con su marido e hijos, ajena al 'star system' que había inventado, recibiendo tan sólo muy contadas visitas de sus amigos.