«¿Tienes una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme?» y otras frases célebres de Mae West

Más que mito erótico fue la sexualidad hecha mujer. Diferente a cuantas 'wamps' había producido el cine mudo, y eso que fueron muchas, Mae West era otra cosa. No era mujer seductora a base de miradas melífluas y ademanes provocativos, sino una mujer de bandera, la que siempre llevaba los pantalones (en sentido figurado, por supuesto) y dominaba y salía airosa de cualquier situación, por muy comprometida que pareciese.

Mary Jean West (Brooklyn, Nueva York, 1893 – Hollywood 1980) nace en el seno de una familia de artistas: sus padres trabajaban en el mundo del espectáculo, por lo que Mae creció dentro del mundo de las variedades. A los siete años debuta sobre un escenario como Bay Mae. Estudia baile y canto desde pequeña e inmediatamente se incorpora a diferentes shows musicales. Con 14 años aparece en un espectáculo como vampiresa, bajo el nombre de The Baby Vamp iniciando el camino por la que sería conocida mundialmente. Antes de cumplir 20 años ya había triunfado en Broadway y era célebre como introductora del 'shimmy', un trepidante baile de moda en los años 20 del pasado siglo.

Su primer espectáculo propio en Broadway se titulaba 'Sex', que escribió, dirigió, produjo y protagonizó y provocó su primera detención por obscenidad. La obra levantó polvaredas por su vocabulario franco y sin concesiones y sus continuas alusiones al sexo. El escándalo y la condena de 10 días de cárcel que sufre no hacen sino aumentar si fama. Mae West empieza a ser la directora y guionista de sus interpretaciones y siempre es ella quien elige a sus compañeros de reparto, algo que raramente se concedía a las demás actrices.

Su debut en el cine vino provocado por uno de sus espectáculos, 'Diamond Lil' (1928), cuyo enorme éxito provoca que Mae sea llamada por Hollywood. Su debut en la pantalla se produjo en 1932 con la película de Archie L. Mayo. 'Noche tras noche'. Aparece como actriz secundaria, pero sus escenas, llenas de malicia y picardía la convierten en protagonista.

Con Cary Grant

Pronto se convierte en el gran mito erótico del cine de comienzos del sonoro. Cuando en 1932 lleva a la pantalla una adaptación de su obra 'Diamond Lil', con el título de 'Lady Lou', sale convertida en una megaestrella, una auténtica mujer fatal de la pantalla, oronda, agresiva y descarada, pero con un toque inocente en el doble sentido de sus diálogos y con mucho humor. En 'Lady Lou' Mae West tiene a su lado por primera vez a Cary Grant. La actriz se había fijado en él cuando le encontró en un pasillo de los Estudios Paramount en un descanso del rodaje de 'Madame Butterfly' que estaba haciendo el actor. Cuando preguntó por él a un jefazo de la Paramount, le dijo: «Es Cary Grant y está haciendo 'Madame Butterfly'». «Por mí como si hace 'Blancanieves'. Si sabe hablar me lo quedo», respondió la actriz.

Sus películas son tales éxitos que salvan a la Paramount de la bancarrota. En los años 30 Mae West protagoniza títulos como 'No soy ningún ángel' (1933), 'Vete al Oeste, joven' (1936), 'Klondike Annie' (1936), o 'Every Day's a Holilay' (1937). En la segunda mitad de la década de los 30 entra en vigor el Código Hays de censura, que provoca todo tipo de cortapisas a las películas de West. Aunque la actriz se enfrentó a él con todas sus fuerzas, era una batalla perdida, ya que el Código era una elaboración de los propios estudios cinematográficos. Sus películas molestaban porque se atrevían a tomarse a broma algo considerado un tabú, el sexo. Así, al principio de los 40, tras rodar 'My little chickadee' (1940) y 'The Heat's on' (1943), la actriz abandonó el cine para retornar a los escenarios. Con todo, los pilotos de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, renombraron a su chaleco salvavidas que debía ser inflado manualmente como 'Mae West'.

Mae no volvería a la pantalla hasta 1970 (con el Código Hays ya desaparecido), con 'Myra Breckinridge', película en la que también aparecía otro mito erótico cinematográfico mucho más posterior, Raquel Welch. Su última película, basada en una obra de la propia West, fue 'Sextette', en la que compartía reparto con Alice Cooper, Ringo Star y Tony Curtis. Dos años después, el 22 de noviembre de 1980, fallecía a los 82 años.

10 frases que han hecho historia

Salvador Dalí la retrató en un famoso cuadro suyo: 'Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista'. Además, el rostro de Mae West aparece en la portada del álbum 'Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band', de The Beatles. Dotada de gran ironía, Mae West fue maestra en utilizar frases de doble sentido, casi siempre picantes. He aquí 10 de las más famosas:

-«¿Tienes una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme?»

-«Cuando soy buena, soy buena; pero cuando soy mala, soy mucho mejor»

-«Mae, mido 6 pies y 8 pulgadas (dos metros); Vale chico. Olvídate de los 6 pies y hablemos de las 8 pulgadas (18 centímetros aproximadamente)»

-«He escrito mi biografía. Va sobre una chica que perdió su reputación y nunca la echó de menos»

-«Soy la clase de chica que por la mañana trabaja para la Paramount y por la noche para la Fox»

-«Ya no hay caballeros como los de antes. Hoy, si un hombre te abre la puerta, o es la de su dormitorio o se trata del portero»

-«Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes»

-«A aquel hombre su madre debería haberle tirado a la basura, y haberse quedado con la cigüeña»

-«Entre dos males, siempre escojo el que nunca había probado antes»

-«Yo solía ser Blancanieves, pero me dejé llevar»