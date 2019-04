Jacqueline Bisset, eterna belleza de los 70 La actriz, en 'Bullitt'. Iconos femeninos La revista 'Newsweek' dijo de ella que era «la actriz más hermosa de todos los tiempos», aunque ella nunca lo creyó BOQUERINI . Sábado, 6 abril 2019, 23:06

Nacida británica, Jacqueline Bisset, que ha representado en la pantalla a mujeres de su tiempo, bellas, románticas pero firmes y resolutivas, es una de esas actrices que, como sus compatriotas Charlotte Rampling, Kristin Scott Thomas o Jane Birkin, han sido adoptadas por el cine francés, trabajando indistintamente a ambos lados del Atlántico. La revista 'Newsweek' dijo de ella que era «la actriz más hermosa de todos los tiempos», aunque ella siempre ha asegurado que nunca se lo creyó.

Nacida como Winifred Jacqueline Franser Bisset en Surrey, Reino Unido, el 13 de septiembre de 1944, era hija de una abogada francesa. Siendo niña, tomó clases de ballet y curso la escuela en el Liceo Francés de Londres. Cuando Jacqueline contaba 15 años, a su madre se le diagnosticó una esclerosis múltiple que le impidió llevar una vida normal. Sus padres se divorciaron y ella decidió permanecer junto a su madre, a fin de poder asistirla y cuidarla. En esa época inició sus estudios de interpretación y trabaja de camarera en un bar para pagarse los estudios. Al mismo tiempo trabajaba de modelo de fotografía.

Pronto empieza a hacer pequeñas apariciones en producciones británicas. Debuta con una fugaz aparición en 'El knack... y cómo conseguirlo' (1965), de Richard Lester. Un año después logra su debut oficial en la gran pantalla con 'Callejón sin salida' ('Cul-de-sac', (1966), a las órdenes de Roman Polanski. La actriz ha contado en alguna ocasión como se produjo aquel debut: «Fue duro. Y yo era una niña, no sabía lo que debía hacer. Estaba fascinada por la experiencia, pero aún no tenía técnica interpretativa. Era un papel pequeño, pero me pidió algo muy difícil. Al final de un día de rodaje hacía frío y todo el mundo estaba muy cansado. De repente, Roman me dijo que quería que me riera estúpidamente. Yo no supe hacerlo, me sentí aterrada. De hecho, todo el mundo se sintió incómodo y hubo que cortar. Françoise Dorléac, la protagonista, me ayudó mucho. Me dijo que la acompañara a dar un paseo y me enseñaría a hacerlo. Estuvimos practicando con las vocales, para ver cuál era la más adecuada, y me mostró diferentes tipos de risa». En 1967 fue elegida para interpretar un breve papel en 'Dos en la carretera', junto a Albert Finney y Audrey Hepburn, a las órdenes del mítico Stanley Donen. A continuación intervino en 'Casino Royale', la célebre cinta no oficial de James Bond.

La aventura americana

Viaja a Estados Unidos donde, en 1968 Mia Farrow, que atravesaba una época de dificultades personales, abandonó el rodaje de 'El Detective' y Jacqueline obtuvo su papel. Su siguiente película fue 'Bullitt', protagonizada junto a Steve McQueen. En esos años Jacqueline Bisset ve todo tipo de cine, intentando empaparse del trabajo de directores, iluminadores y de los actores más famosos: «Cuando conocí a George Cukor, me dijo: 'Ve a verlo todo. Las películas buenas y las malas'. Entonces no lo entendí, ver malas películas me parecía una tortura, pero tenía razón, al final lo comprendí. Siempre he estado dispuesta a aprender. Creo que es mi mejor cualidad como persona. Soy muy curiosa y bastante obediente, así que cuando hay algo que no me gusta, no lo rechazo de inmediato, sino que cuento hasta diez, lo analizo e intento aprender algo. Eso me ha permitido crecer».

Jacqueline Bisset, junto a Truffaut, en el rodaje de 'La noche americana'.

Los años 70 fueron la edad de oro de la actriz, convirtiéndose en el rostro femenino más icónico de la década. En 1972, actuó bajo la dirección de François Truffaut en 'La noche americana', la cual le ganó el definitivo interés del público y de los directores de cine europeos y aparece ese mismo año en 'El juez de la horca', de John Huston, Le siguieron títulos como 'El magnífico' y 'El ladrón que vino a cenar', ambas de 1973, 'Asesinato en el Orient Express' (1974), 'El puente sobre Estambul', 'La escalera de caracol' y 'La mujer del domingo', las tres de 1975, y 'El temerario Ives', de 1976. Fue en 'Abismo' (1977) junto a Robert Shaw y Nick Nolte, cuando popularizó 'la camiseta mojada' a raíz de unas escenas en las que ella nadaba vestida únicamente con una camiseta. «Fue un gran éxito, pero no el que buscaba», ha recordado la actriz. «De hecho, fue negativo para mí. El director era estupendo y lo pasé de maravilla rodando, pero luego vino todo el asunto publicitario con el tema de las camisetas mojadas... Fue espantoso, era exactamente lo que trataba de evitar».

Un año después interviene en 'El magnate', '¿Quién mató a los grandes chefs?' (por la que es nominada al Globo de Oro) y 'El griego de oro' sobre la vida de Aristóteles Onassis. En 1980 protagoniza 'El día del fin del mundo', en 1981 actúa en 'Ricas y famosas', con Candice Bergen, a las órdenes de George Cukor, en la que fue la última película de este director, en la que Bisset debutó también como coproductora del filme, y en 1984 en 'Bajo el volcán', de John Huston, de nuevo con Albert Finney, por la que es nominada de nuevo al Globo de Oro.

En los 90 abandona progresivamente el cine (al que ha regresado en contadas ocasiones) para centrarse en la televisión y en la productora que funda. La actriz tiene a gala el no haber pasado nunca por las manos de un cirujano plástico, lo que no le ha impedido ser designada como imagen de diferentes marcas de cosméticos. En la actualidad vive semiretirada en California, llevando una vida hogareña, disfrutando con acudir cada día al mercado y cocinar para los suyos.

Cinco rostros de Jacqueline Bisset

1.-La noche americana (1973, François Truffaut)

Bisset da vida a Julie Baker, una actriz de Hollywood que acude a Niza para rodar una película francesa. Las frustraciones, alegrías y tristezas de los miembros del equipo van saliendo a flote, componiendo el mágico entramado del mundo del cine.

2.-El ladrón que vino a cenar (1973, Bud Yorkin)

Bisset es Laura, una atractiva mujer con algo misterioso de la que se enamora un elegante hombre que se dedica a programar ordenadores durante el día y a robar joyas durante la noche.

3.-Abismo (1977, Peter Yates)

Bisset es Gail Berke, una joven de vacaciones con su novio en las Bermudas que encuentran un tesoro en un barco hundido. A la vez se ven implicados por un aventurero en la búsqueda de un cargamento de drogas

4.-Ricas y famosas (1981, George Cukor)

Bisset es Liz Hamilton, cuya vida toma un camino distintl a la de su mejor amiga del colegio, reencontrándose años después. Tras discrepancias el director inicialmente previsto, Robert Mulligan, Jacqueline, coproductora del filme, impuso a George Cukor.

5.- Bajo el volcán (1984, John Huston)

Bisset es Yvonne, una mujer que años atrás compartió su vida con un cónsul británico en Cuernavaca, que el Día de los Muertos, regresa para ayudar al hombre, alcoholizado y hundido en su propio infierno, soñando con recuperar aquella relación.