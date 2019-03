'Intolerancia' y 'Alas': así fueron los primeros besos entre hombres en el cine Un fotograma de 'Alas'. Besos de película A mediados de los años 30, con la entrada en vigor del código Hays, este tipo de besos entre personas del mismo sexo desaparecen radicalmente de las pantallas BOQUERINI . Martes, 5 marzo 2019, 09:58

Los besos entre hombres en la gran pantalla son tan antiguos como el cine. Dejando de lado el porno, que daría para otras historias, el primer beso entre dos hombres se pudo ver ya en 'Intolerancia' (1916), de David Wark Griffith. La película, como se sabe, recoge cuatro momentos de la historia de la humanidad en que la intolerancia se impone contra toda lógica. En el episodio sobre la caída de Babilonia, se puede ver furtivamente cómo, cuando los persas invaden la ciudad, el rey Baltasar se despide con un beso en la boca de uno de sus soldados. Puede ser una señal de veneración o de acatamiento, pero este ha sido el primer beso aparentemente homosexual mostrado por el cine.

Sin embargo, el más famoso y el que muchos consideran el primer beso en los labios entre dos hombres se produce en la película 'Alas' (1927), de William A. Wellman, la primera en ganar un Oscar, aclamada por sus espectaculares escenas aéreas. Un beso muy tierno entre dos aviadores que compiten por el amor de una misma mujer, interpretada por Clara Bow. Sus dos amantes eran Charles Rogers y Richard Arlen. Clara Bow, dijo en su día que ella era «sólo la nata montada sobre la tarta», a lo que el escritor Kevin Sessums apuntó que «ninguno de los dos hombres muestra tanto amor por ella... como el uno por el otro».

Vídeo. La escena del beso de 'Alas'.

Para ver el primer beso lésbico de la historia también hay que remontarse a las primeras décadas del cine. Fue en 1922 en la película de Cecil B. de Mille'El homicida', donde, según el Libro Guinness de los Récords sobre cine, se recoge el primer beso erótico entre dos mujeres. La película narraba la historia de una joven rica en busca de excesos que termina en prisión después de atropellar a un policía. El beso, entre dos mujeres, ocurre mientras se muestra una orgía de la Roma clásica, que se compara a las fiestas de la protagonista. Una escena muy breve y descontextualizada en la que no queda claro que sea un beso deseado, y que se muestra como algo decadente y obsceno.

En 1930, en la película 'Marruecos', Marlene Dietrich, mientras canta vestida con un esmoquin de hombre, junta sus labios con una mujer de su audiencia. Sin embargo, se trata de una escena puramente heterosexual ya que la Dietrich no interpreta a una lesbiana sino a una mujer heterosexual que besa a otra para excitar a los hombres.

Vídeo. La cinta de 'El homicida'.

Sin embargo a mediados de los años 30, con la entrada en vigor del código Hays, este tipo de besos entre personas del mismo sexo desaparecen radicalmente de las pantallas. Hubo que esperar hasta la desaparición del famoso código de censura auto impuesto por los productores de Hollywood para que las relaciones homosexuales en el cine pudiesen mostrarse sin tener que recurrir a símbolos y sin tener que ser ridiculizadas en comedias intrascendentes.

La escalera

Sería en 1968 cuando el gran Stanley Donen abordase en una película una relación homosexual adulta en 'La escalera' ('Staircase'), que protagonizaron Richard Burton y Rex Harrison. La película era un drama muy amargo en el que una vieja pareja de homosexuales comparte su vida en medio de profundas diferencias y amarguras. Uno de ellos es un peluquero que se está quedando calvo. El otro, un actor fracasado por haber hecho de travesti. La sordidez de su mundo se acentúa por la presencia de la madre del primero. Pero a pesar de sus permanentes agresiones, descubren que la única forma de sobrevivir es permaneciendo juntos.

Stanley Donen diría sobre la película: «El tema subyacente en 'La escalera' es muy conmovedor. En realidad se trata de sentimientos humanos y de hasta dónde los espectadores que observan a estos dos hombres extremadamente peculiares pueden tener o no la suficiente capacidad de comprensión para ver en esa pareja a dos seres humanos que no son demasiado diferentes de ellos. Cuando les observa por primera vez puede verles como a dos rarezas, pero después se descubrirá que tienen sus mismas cualidades humanas y que si es uno mismo quien no puede darles comprensión y consideración, entonces hay algo en uno, y no en ellos, porque ellos merecen la comprensión». Según Donen, «es una idea muy literaria y no cinematográfica. La idea que te hace pensar que seas superior a ellos y que porque estés sentado en una butaca no eres mejor».

Vídeo. Una secuencia de 'La escalera'.

La película de Stanley Donen abrió la veda para mostrar de manera adulta y dramática en una pantalla las relaciones entre personas del mismo sexo, que alcanzarían el Oscar en el caso de dos hombres en 'Brokeback Mountain' de Ang Lee en 2006, o la Palma de Oro de Cannes en el caso de dos mujeres en 'La vida de Adèle', de de Abdellatif Kechiche, en 2013.