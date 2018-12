El 'broncas' Gérard Depardieu cumple 70 años

Delincuente juvenil que pasó varias veces por la cárcel, ladrón de tumbas en su juventud, pendenciero y amante de las peleas, alcohólico, ladrón de coches, amante de las motos, gourmet, experto en vinos, hombre de negocios multimillonario… Es Gérard Depardieu, uno de los grandes actores europeos. Ha sido Cristóbal Colón, Danton, D'Artagnan, Obélix, Rasputín, Alexandre Dumas, Paul Bellamy, Jean Valjean, Honoré de Balzac, Cyrano, Auguste Rodin, Tartufo... Y ahora se prepara para encarnar a Johann Sebastian Bach.

Por su vida disipada, su hija Julie, también actriz, le aseguró que no pasaría de los 69 años. Y sin embargo este 27 de diciembre cumple 70 y está en mejor forma que nunca.

Gérard Xavier Marcel Depardieu, conocido artísticamente como Gérard Depardieu, nació en Chateauroux (Francia), el 27 de diciembre de 1948. Su carrera como actor comenzó en la década de los setenta y al inicio de los ochenta ya era uno de los actores franceses de mayor prestigio. Sin embargo, los inicios de Depardieu no fueron fáciles. Creció en el seno de una familia numerosa de escasos recursos económicos. En su niñez abandonó la escuela y se dedicó a la delincuencia callejera, siendo detenido y encarcelado en bastantes ocasiones. Fue ayudante de pastelería, y con un carácter bronco, siempre se metía en todo tipo de peleas, hasta que un amigo le encauzó esa furia interior hacia la actuación teatral, estudiando en el Theatre National Populaire y representando obras teatrales en el Café de la Gare de París.

Un fotograma de 'El rompepelotas'.

A finales de los años 60 comenzó a aparecer en cortos y en películas para televisión. En 1970 debutó en el cine con el largometraje 'Le cri du cormoran, le soir au-dessus des jonques' (1970), comedia dirigida por Michel Audiard. El mismo año de su debut contrajo matrimonio con la actriz Elisabeth Guignot, con quien tuvo a dos hijos, Guillaume (fallecido el 13 de octubre de 2008 por una neumonía) y Julie, ambos dedicados también a la interpretación.

A partir de mediados de la década de los 70 Depardieu comenzó a interpretar papeles protagonistas, principalmente gracias a sus trabajos con Bertrand Blier, con quien inició una larga colaboración con 'Los Rompepelotas' (1974), filme coprotagonizado por sus compañeros del Café de la Gare, Miou Miou y Patrick Dewaere (su amigo del alma, brillante actor galo que se suicidaría cuando se encontraba en su mejor momento artístico).

Su participación en películas como 'Novecento' (1976), título histórico dirigido por Bernardo Bertolucci que el actor francés coprotagonizó junto a Robert De Niro, '¿Quieres ser el amante de mi mujer?' (1978) de Blier, filme ganador del Oscar al mejor film extranjero, o 'Adios al macho' (1978), comedia dirigida por Marco Ferreri y escrita por Rafael Azcona le convertirían en uno de los intérpretes más destacados del cine europeo, estatus confirmado con múltiples nominaciones a los premios César, consiguiendo la primera por 'Siete muertes por prescripción facultativa' (1975). Posteriormente volvería a estar nominado por 'La última mujer' (1976) de Ferreri, 'Dites-Lui que je l'aime' (1977) de Claude Miller, o 'Le sucre' (1978), thriller dirigido por Jacques Rouffio. En 1980 conseguiría por fin el César por su interpretación en 'El último metro' (1980), su primera colaboración con François Truffaut, con quien volvería a coincidir en 'La mujer de al lado' (1981).

Depardieu, en 'El último metro'.

Trabajo con los grandes

En los 80 Depardieu es dirigido por algunos de los nombres más conocidos del cine francés del momento. Además de Truffaut, Depardieu siguió trabajando con Bertrand Blier, y fue rostro asiduo de directores como Alain Resnais, Maurice Pialat, Francis Veber o Alain Corneau. Vuelve a ser nominado al Cesar por encarnar al revolucionario Danton en Danton (1983) de Andrzej Wajda. Le siguen 'Los compadres' (1983) de Veber, 'Sous le soleil de Satan' (1987), 'La pasión de Camille Claudel' (1988), película coprotagonizada por Isabelle Adjani y 'Demasiado bella para ti' (1990), junto a Carole Bouquet. En 1984 Depardieu debutó como director con una adaptación del 'Tartufo' de Moliere que también protagoniza.

En la década de los noventa inicia su salto a Hollywood. Su película estadounidense más importante es 'Matrimonio de conveniencia', con Andie MacDowell. También 'Mi padre ¡Qué ligue!' (1994), remake estadounidense de un film protagonizado en Francia por el propio Depardieu. En 1992 rueda en España su contribución al quinto centenario: '1492: la conquista del paraíso', junto a Sigourney Weaver y Ángela Molina. Su protagonismo en la adaptación del clásico de Edmond Rostand dirigido por Jean-Paul Rappeneau, 'Cyrano de Bergerac' (1990), ensanchó de manera substancial su fama internacional, especialmente tras ser nominado al Oscar como mejor actor, que no gana al ser acusado de violador, que después se demostraría una falsedad. La película le granjeó su segundo César como mejor actor del año en el cine francés. Posteriormente sería Porthos en 'El hombre de la máscara de hierro' (1998), adaptación del libro de Alejandro Dumas dirigida por Randall Wallace, interpreta a Obelix en la saga gala 'Astérix y Obélix', adaptación de los famosos cómics de Urdezo.

Depardieu, en 'Cyrano de Bergerac'.

En 1996 Gérard Depardieu se divorció de Elisabeth, con quien ya había roto relaciones años antes. En 1992 tuvo una hija con la modelo Karine Silla, a la que llamó, en homenaje a Cyrano, Roxanne. Karine sería después la mujer de Vincent Perez, quien también aparecía en 'Cyrano de Bergerac' y en 1997 inicia una breve relación con la actriz y modelo Carole Bouquet. Se convierte en viticultor de éxito. Entre sus viñedos, posee una plantación muy famosa en el Penedés catalán.

Con la llegada del siglo XXI, Depardieu es ya el actor mejor pagado en Francia y uno de los más influyentes en la industria fílmica francesa, habiendo aparecido en más de cincuenta películas y también ha producido algunos otros grandes filmes a través de su compañía DD Productions.

En 2005, lanza al mercado un libro de cocina, 'Gérard Depardieu: My Cookbook', y publica su autobiografía en la que reconoce haber sido alcohólico y dice de si mismo no ser «ni un monstruo ni un tío bien (...), con ganas de seguir a los que amo y me aman sin hacerles sufrir demasiado» y anuncia que el cine ya no le motiva y que lo deja. El actor reconoce en el libro llevar 28 años de psicoanálisis y asume sus problemas derivados de «la manera de llevar las relaciones» con sus seres queridos.

Depardieu, caracterizado como Obelix.

En diciembre del año 2012 Depardieu fija su residencia en Bélgica de Néchin para evitar al fisco francés. Esta decisión provocó cruces de declaraciones entre el actor y los dirigentes políticos de su país. En respuesta, Gérard Depardieu entregó su pasaporte y su tarjeta de la seguridad social y anunció a finales de 2012 su exilio en protesta por los elevados impuestos que debía pagar en su país natal. En enero de 2013, el presidente Vladímir Putin le otorgó la ciudadanía rusa, al haber trasladado su residencia habitual a Saransk, capital de la república de Mordovia (Rusia), lo que representó un paso más en su lucha contra el impuesto del 75% a las personas más adineradas, establecido por el entonces presidente francés, François Hollande. Y vuelve a decir que se retira del cine. Sin embargo, desde entonces no ha dejado de hacer películas y casi todas en su Francia natal. Carole Bouquet es quien mejor le ha descrito: «Solo tienes que mirar a Gérard físicamente para entender ciertos aspectos de su carácter. Hay hombres que son ogros. Sus apetitos raramente son satisfechos. La vida no les satisface y el exceso casi tampoco».

Los 10 rostros de Gérard Depardieu

1.- 'Los rompepelotas' (1974), de Bertrand Blier: Una comedia sobre dos macarras de barrio dedicados a hacer lo que les da la gana.

2- '¿Quiere ser el amante de mi mujer?' (1978), de Bertrand Blier: Un hombre que no sabe lo que le pasa a su mujer pide a un desconocido que sea su amante.

3-'El último metro' (1980), de François Truffaut. En el París ocupado un grupo de actores de teatro tratan de levantar una obra.

4-'La mujer de al lado' (1981), de François Truffaut: En un pequeño pueblo una mujer se encuentra con un amor de juventud. Pese a que ambos están casados, revivirán el romance.

5- 'Danton' (1983), de Andrzej Wajda. En la Francia revolucionaria, se muestra el el choque entre Danton y Robespierre, dos políticos irreconciliables de fuertes personalidades.

6-'Bajo el sol de Satán' (1987), de Maurice Pialat: La agonía espiritual de un cura rural que intenta librarse de la desesperación compartiéndola con el decano de su iglesia

7-'La pasión de Camille Claudel' (1988). La volcánica pasión amorosa entre la escultora Camille Claudel y su maestro, el escultor August Rodin.

8-'Cyrano de Bergerac' (1990), de Jean-Paul Rappeneau. Cyrano es un brillante poeta y un hábil espadachín que expresa su amor por Roxane a través del apuesto soldado a quien ella ama.

9-'1492: La conquista del paraíso', de Ridley Scott. Cristóbal Colón quiere encontrar una ruta marítima que permita llegar directamente a los mercados de Asia.

10-'Astérix y Obélix contra César' (1999), de Claude Zidi. Una pequeña gala es el último lugar que queda fuera del control de Roma. Astérix y Obélix deberán defenderla .