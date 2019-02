'Blancanieves y los siete enanitos', el primer beso animado El primer beso animado en la gran pantalla. Besos de película La cinta de Disney fue pionera a la hora de mostrar un beso animado en la gran pantalla BOQUERINI . Jueves, 14 febrero 2019, 18:31

Todo beso es mágico, pero ha sido sin duda en el cine de animación donde se han podido ver los besos más mágicos en una pantalla. Besos basados en cuentos infantiles, capaces de todo lo inimaginable, como que una rana se convierta en princesa o un sapo en un príncipe azul.

La historia del cine de animación está llena de besos icónicos. El más famoso sería el de la película 'La Dama y el Vagabundo' (1955), entre Dama, una perrita cocker spaniel, y el callejero Golfo que, compartiendo un plato de spaghettis. Walt Disney fue el gran creador del cine de animación basado en los más famosos cuentos infantiles. Y puestos a recordar besos de cuentos, nada mejor que referirse a 'Blancanieves y los siete enanitos', el primer largometraje de animación de la historia con un icónico beso final, que sería la pauta para tantos besos mágicos del cine de animación.

Walt Disney (Chicago, 5 de diciembre de 1901 – Los Ángeles, 15 de diciembre de 1966) había creado a Mickey Mouse, que sería símbolo de su imperio, y llevaba 15 años produciendo cortometrajes de animación cuando en 1935 el nivel tecnológico del estudio había alcanzado el suficiente nivel para ser capaz de producir un largometraje con la calidad requerida por Disney. Se decide adaptar el famoso cuento de los hermanos Grimm 'Blancanieves y los siete enanitos', por ser uno de los más conocidos y por permitir una variada gama de personajes,.

El proceso de producción de 'Blancanieves y los siete enanitos' ('Snow White and the Seven Dwarfs') se prolongó desde 1935 hasta mediados de 1937, cuando al estudio se le terminó el dinero. Para conseguir los fondos necesarios para completar 'Blancanieves', Disney tuvo que mostrar un montaje previo de la película a los directivos del Bank of America, quienes le prestaron el dinero para terminar el proyecto. El presupuesto inicial de la película era de 250.000 dólares, pero acabó costando 1.488.000.

Como es sabido, el cuento narra como en un país muy lejano vive una reina muy malvada con su hijastra Blancanieves. La reina se cree muy bella y siempre consulta a su espejo mágico quién es la más hermosa de todas las mujeres y el espejo siempre le contesta lo mismo: ella. Blancanieves, que trabaja para la reina como sirvienta, se enamora un día de un príncipe que pasa cerca de palacio. Ese día la celosa reina consulta con su espejo y este le dice que ya no es ella la más hermosa. Enfurecida, la reina ordena a uno de sus cazadores que lleve a Blancanieves al bosque, la mate y le traiga su corazón en un cofrecillo. Pero una vez en la espesura del bosque, el cazador se siente incapaz de matar a la inocente niña, que sale huyendo despavorida.

Los animales del bosque, compadecidos de ella, la acompañan a una casita muy pequeña en el lindero del bosque. La casita es el hogar de siete enanitos que trabajan como mineros en una mina de diamantes y que, al regresar aquella noche a su hogar, descubren a Blancanieves dormida sobre sus camas. Mientras tanto la reina ha descubierto que Blancanieves sigue viva, por lo que prepara un brebaje en su laboratorio, bebiéndoselo, lo que la transforma en una fea bruja. Al día siguiente los enanos vuelven a la mina recomendando mientras Blancanieves se queda en la casa cuando aparece la reina convertida en bruja, que le ofrece una manzana envenenada. Los animales del bosque avisan a los enanitos, que llegan demasiado tarde. Los siete enanitos velan a su princesa y la depositan dentro de una urna de cristal en un prado. Un día llega el príncipe a caballo. Reconociendo a Blancanieves de la que está enamorado le da un dulce beso en los labios, y la joven se despierta. Tras despedirse de los enanos, se van juntos para ser eternamente felices.

Diferencias con el cuento

Disney añade muchos detalles al cuento, como la presencia de los animales del bosque, la personalidad de cada uno de los enanos, la maldad personificada de la madrasta convertida en siniestra bruja, y por supuesto el beso que provoca el final feliz. En el filme el letargo de Blancanieves desaparece por el beso del príncipe y no por la caída del trozo de manzana envenenada de la boca, como en el cuento. La adaptación que realizó el estudio del cuento de los hermanos Grimm tiene más diferencias. En la versión de los Grimm, mucho más violenta, la bruja pide al cazador que le traiga los pulmones y el hígado de Blancanieves como muestra de haber cumplido el encargo. La versión original contiene tres tentativas de asesinato de Blancanieves, mientras que en la película, Disney lo dejó solo en la visita de la madrastra con la manzana.

Disney combinó emoción, gags, simpáticos dibujos y canciones pegadizas. Contra la opinión generalizada de su entorno sobre un largometraje de dibujos animados estaría abocado al fracaso, el filme constituyó un éxito sin precedentes. El filme hizo progresar la animación hasta tal punto que no sucedió otro impulso semejante hasta que se empezaron a utilizar ordenadores. La cámara multiplano le permitió filmar hasta con cinco grados de profundidad en una misma escena. Su estreno tuvo lugar el 21 de diciembre de 1937 en el Carthay Circle Theatre de Los Angeles. La película fue un hito en la historia de éxitos del Radio City Music Hall de Nueva York donde se estrenó, el 4 de febrero de 1938, siendo la más taquillera de la historia hasta 'Lo que el viento se llevó'. Esto se debió a varios factores, el encanto de los siete enanitos de sonrosados mofletes, el excelente uso del technicolor, que estaba en sus comienzos, el imponente y tenebroso castillo, contrapuesto a la idílica casita de los siete enanitos que se inspiró en los cuentos alemanes, y la estupenda banda sonora. La apariencia física de los protagonistas de la película se inspiró en galanes y bellezas de la época. Blancanieves tomó rasgos de Janet Gaynor y la Reina, dijo Walt, que debía ser una mezcla de Lady Macbeth y el lobo feroz y lució la silueta de Greta Garbo con los pómulos de Joan Crawford. Para que la película pudiese ser estrenada en España hubo que esperar al desenlace de la guerra civil, estrenándose en Madrid el 6 de octubre de 1941.

La película obtuvo unos ingresos de 8 millones de dólares (equivalentes a unos 98 millones actuales) en su estreno y fue recompensada con siete diminutos Oscars, uno por casa enanito. Su éxito permitió a Disney construir unos nuevos estudios en Burbank, que se inauguraron el 24 de diciembre de 1939. Aun hoy y pese a los avances técnicos, 'Blancanieves y los siete enanitos' está considerada como una de las cinco mejores películas de animación de la historia.