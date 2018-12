Jason Momoa: «El agua salada es parte de mi ADN» Jason Momoa encarna a Aquaman en la película homónima. / R. C. Entrevista Nacido en Hawái y criado en Iowa, el actor inaugura su propia franquicia con 'Aquaman', dirigida por James Wan MARÍA ESTÉVEZ Nueva York Jueves, 20 diciembre 2018, 14:26

Jason Momoa se inspiró en su propia vida para interpretar a Aquaman. Nacido en Hawái y criado en Iowa, el actor tiene cierta idea de lo que es vivir entre dos mundos. Medio polinesio y medio cowboy, es la ultima y sorprendente elección en el cine de superhéroes. Dirige la cinta el cineasta James Wan, especialista en películas de terror, que aquí da un giro a su carrera presentando a un rey de los siete mares algo vulnerable y con un gran sentido del humor.

-¿Se identifica con el personaje de Aquaman?

-Claro. Yo mismo soy el producto de dos culturas. Yo soy mitad hawaiano mitad de Iowa, dos culturas muy diferentes. Además, yo, como mi personaje, solo tuve a mi madre para educarme.

-Su madre es como el dios Poseidón.

-Algo así (se ríe). Para mí ha sido un honor interpretar un papel tan cercano porque, aunque no soy un superhéroe, le considero un hombre con imperfecciones porque ha crecido entre dos mundos.

-Finalmente Aquaman estrena su propia franquicia.

-Durante un tiempo lo dudé. Ahora estoy feliz. Vivo dentro de un sueño. Lo que me está pasando es surreal. Como actor nunca he dejado de creer, de entregar lo mejor de mi mismo en cada personaje. El recibimiento de mi personaje dentro de 'La liga de la justicia' fue espectacular y, desde entonces, he ido confiando que llegaría su momento.

-¿Por qué dudaba?

-No ves a muchos actores como yo con su propia franquicia. Quien más confió en mi fue Zack Snyder, que, desafortunadamente, tuvo que abandonar este barco. Sin embargo James Wan me animó mucho, me llevó a creer en mi para conseguir una conexión directa con Arthur Curry.

-¿Se siente en casa dentro del océano?

-Claro. Vengo de una la familia hawaiana llamada de 'watermen' (los hombres del agua). He disfrutado de la playa y del mar junto a mi padre hawaiano y todos mis primos son surfistas profesionales. El agua salada es parte de mi ADN.

-¿Qué destacaría del director James Wan?

-La producción de este filme ha sido muy difícil por su inmensidad. Para que se haga una idea, cada día de rodaje se organizaban varios equipos de producción en diferentes tiendas de campaña para ir avanzando logísticamente. A veces, me encontraba hasta con cinco de mis dobles trabajando. Estoy muy agradecido al equipo de dobles por su esfuerzo y su dedicación. Y en mitad de toda esta complejidad, James tomó las riendas desarrollando el trabajo de Zack Snyder en 'La Liga de la Justicia'. Complementó su esfuerzo con un gran resultado. James nos permitió improvisar, dar forma al personaje hasta adaptarlo a nuestras características. Es un realizador que no teme confiar en los actores. Nos hemos entendido a la perfección.

-¿Es cierto que no ha visto la película?

-No. Estoy esperando a verla con mis hijos. Quiero disfrutarla con ellos a mi lado. Estoy muy emocionado y quiero que estén en mis brazos cuando la vea. Va a ser un momento sensacional.

-Desde luego parece estar disfrutando de su estatus como Aquaman.

-Sí. Disfruto con mi trabajo y me siento responsable de lo que hago. Trato de mantener una actitud positiva, todo el equipo de 'Aquaman' es ya parte de mi familia y creo que si la gente va a verme en el cine y confía en lo que hemos hecho, lo menos que yo puedo hacer es disfrutar y aparecer con el tridente. Intento no tener una respuesta cínica hacia mi profesión, además, me encanta esta historia.

-Aquaman no es tan positivo como usted

-Le cuesta confiar en los demás. En realidad no confía en nadie. Poco a poco va descubriendo su potencial. Piense que ha crecido con su padre arreglando bicicletas, coches, es un mecánico, que desconoce su talento. Su padre no quiere ni que se acerque al agua, porque no quiere verlo marchar. Pero cada uno tiene su camino y, en realidad, ese es el corazón del relato.

-¿Puede hablar sobre el enfrentamiento con Patrick Wilson, que encarna a Orm, su principal adversario y desafío en Aquaman?

-Patrick es sensacional. Un gran actor. Sabe perfectamente como subir el nivel de todo el equipo. Es uno de esos actores que se transforma y se crece durante el rodaje. En un momento está metidísimo en el papel y un segundo después está haciendo bromas. Alucinante. Creció haciendo teatro y la verdad es que se le nota. He aprendido mucho de un actor tan veterano y tan bien entrenado.

-Hay muchas referencias de contenido a otros filmes como 'En busca del arca perdida'.

-Es el trabajo de James Wan, un visionario que ha sabido llenar la película de pequeños tesoros para la audiencia.