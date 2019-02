'High Life': Robert Pattinson en el espacio Robert Pattinson, un recluso que purga su pena en una nave espacial en 'High Life'. Cartelera El actor se embarca en una bizarra odisea de ciencia-ficción que rezuma erotismo y trascendencia de la mano de la veterana directora Claire Denis OSKAR BELATEGUI Jueves, 7 febrero 2019, 12:13

A sus 32 años, Robert Pattinson (Londres, 1986) hace mucho que se despojó de los colmillos de Edward Cullen en la saga 'Crepúsculo', que duró cinco años de 2008 a 2012. La adaptación de los libros de Stephenie Meyer le convirtió en el actor joven más deseado por jovencitas en todo el mundo, enamoradas de su pálida languidez y ademanes a lo James Dean. «Lo cierto es que antes de empezar con 'Crepúsculo' yo buscaba cualquier papel, y una vez que terminé la saga me sentí con más libertad para elegir lo que quería», recordó en el pasado Festival de San Sebastián. «Hice 'Cosmópolis' con Cronenberg y fue una experiencia maravillosa. Me hizo darme cuenta de que podía intentar seguir a cineastas que son mis héroes para hacer lo que de verdad quiero hacer».

Uno de esos realizadores de culto es la veterana realizadora francesa Claire Denis, que compitió en San Sebastián con 'High Life', una cinta que arrebató a la crítica más proclive a la droga dura en pantalla. Una bizarra odisea de ciencia-ficción que transcurre en una nave espacial a la deriva, donde viajan reclusos que han obtenido la redención de su pena enrolándose como cobayas en un experimento genético. Pattinson encarna a un superviviente del grupo, que se queda a cargo de un bebé concebido con su esperma. La directora reconoce que al actor le costó entender el guion.

«Intenté reunirme con ella durante cuatro años y no fue fácil. 'High Life' es su primer guion en inglés y yo no hablo francés, pero estaba desesperado por trabajar con Claire. Al final, nos encontramos y pasamos horas hablando de mi papel, sobre todo de cómo iba a meterme en la piel de un personaje que supuestamente tenía 50 años, el doble de mi edad», contó el actor.

Denis tampoco le proporcionó muchas pistas. «Me gustan mucho sus películas, más que por la historia, por el modo en que ve los personajes, la sensualidad, la textura, las relaciones humanas…», alaba Pattinson. «Pude acercarme al papel de forma distinta, casi como si fuera música, con mis sentimientos. De hecho, cada vez que preguntaba a Claire por el crimen que había cometido mi personaje, ella me daba una versión diferente porque no le importaba quién había sido mi víctima. Es muy interesante hacer un papel que no te da toda la información, me gusta que la gente no sepa qué pensar de mi personaje. Eso sí, cuando vi la película me dio un poco de miedo no saber cómo tendría que responder a las preguntas de los periodistas…».

'High Life' atesora alguna impactante escena de violencia y una bizarra secuencia de sexo con la villana de la historia, la doctora que experimenta con estos conejillos de indias, encarnada por Juliette Binoche. «Cuando era un adolescente, antes de empezar a trabajar en la interpretación, mi película favorita era 'Los amantes del Pont-Neuf'», desvela el cinéfilo Pattinson. «Rodar escenas de sexo con Juliette fue una pasada: cumplí una fantasía de joven, ja, ja».

De niñero

En la película, el personaje al que da vida Pattinson es drogado con el objetivo de que la doctora le arrebate el semen para concebir un niño en el espacio. «Bueno, se supone que yo estaba dormido. Es raro, puedo decir que he sido violado por tres mujeres en tres películas distintas. Debo de ser el único actor con un registro así: es mi legado», ironiza.

Otro de los platos fuertes de 'High Life' es comprobar lo bien que se le dan al actor los niños. Sin embargo, entre los planes del exnovio de Kristen Stewart y la cantante FKA Twigs no se encuentra todavía ser padre. «Tuve libertad total con el bebé, que era hija de unos amigos míos», descubre. «Buena parte de mi tiempo entre una secuencia y otra era ejercer de niñero. No podía dejar que llorara, porque entonces no podíamos rodar, así que debía buscar formas de tranquilizarla. Fue un experimento interesante. Los niños me gustan a veces, sobre todo cuando los puedes devolver a sus padres, ja, ja».

Robert Pattinson, Juliette Binoche y Mia Goth, en 'High Life'.

Un repaso a la filmografía de Pattinson confirma cómo el actor que empezó con 'Harry Potter y el cáliz de fuego' huye del 'mainstream'. «Cuando se incrementa el presupuesto de una película, eso te obliga a seguir un formato predeterminado para conseguir financiación, porque todo el mundo tiene miedo de perder su dinero: cuanto más tradicional es el filme, más debes seguir la línea del dinero. Y no creo que nadie vaya a hacer una película de 100 millones de dólares acerca de la recolección de semen en el espacio…». Se queda con lo que le dijo una vez David Cronenberg: «Me encanta ver cuánta gente se sale de la sala con una película mía».

Con todo, Robert Pattinson no teme alejarse del gran público con sus últimas películas. «Nunca tienes la garantía total de que vas a llegar al gran público. Incluso cuando hicimos 'Harry Potter' o 'Crepúsculo' desconocíamos que iban a ser un gran éxito. Por eso, lo más importante es elegir papeles que te gusten y sirvan para que aprendas algo de la experiencia. Yo me hice famoso casi por accidente y no he hecho nada para mantener la fama. Quizá algún día tenga que ponerme a pensar y venderme como actor, ja, ja».